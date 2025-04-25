©2025 Akamai Technologies
사이트가 다운될까 봐 금요일 밤에 배포 일정을 잡곤 했습니다. 하지만 지금은 LKE(Linode Kubernetes Engine) 덕분에 하루에 5~10번 배포해도 전혀 문제가 되지 않습니다. 이 덕분에 개발 파이프라인 전체가 바뀌었습니다.벤 피터슨(Ben Petersen), Sherpa 엔지니어링 부사장
부동산 투자자와 구매자 연결
Lead Sherpa는 TCPA 규정을 준수하는 SMS, 고급 인물 찾기(skip tracing), 자동 데이터 스태킹 기능을 제공해, 대규모 부동산 투자자들이 판매 의지가 있는 판매자를 효과적으로 찾고, 거래를 성사시킬 수 있도록 지원합니다. 인력 부족에 시달리는 Lead Sherpa의 엔지니어링 팀은 워크로드를 컨테이너화해 애플리케이션을 최신화하기로 결정하고, 간단한 배포, 손쉬운 관리, 개발자 관리 확대를 위해 LKE(Linode Kubernetes Engine)를 활용했습니다. 그리고 그 결과 성장, 혁신을 촉진하고 경쟁 우위를 더 선점하기 위해 필요한 동력을 확보할 수 있었습니다.
민첩하고 간소한 엔지니어링으로 비즈니스 확장
속도와 정확성이 모든 것을 좌우하는 업계에서 Lead Sherpa는 사용자에게 고품질의 데이터를 제공한다는 평판을 쌓아 왔습니다. 특히 가장 효과적인 리드 생성 툴 중 하나인 시기적절한 SMS 메시지를 통해 부동산 투자자와 비공개 투자 기회를 연결하는 역량으로 잘 알려져 있습니다.
2023년에 새로운 SMS 규정이 등장했을 때, Lead Sherpa는 투자자에게 최고 품질의 데이터를 제공하는 것은 물론 최대한의 효율성까지 확보하는 데 더욱 집중해야 했습니다. Lead Sherpa는 쿠버네티스로 전환하고 워크로드를 컨테이너화함으로써 비용을 절감하고 인프라 안정성을 높일 수 있는 기회를 포착했습니다. 그러나 적은 인력의 엔지니어링 팀이 목표를 달성하기 위해서는 강력하고 효율적인 방법이 필요했습니다.
신뢰할 수 있는 파트너
Lead Sherpa는 처음에 인프라를 Linode(현재 Akamai Cloud)에서 확장했기 때문에 어디로 향해야 할지 알고 있었습니다. LKE는 비용 효율성, 안정성, 간편함이라는 완벽한 조합을 제공했는데 이는 중요한 쿠버네티스 전환에 반드시 필요한 것이었습니다.
Lead Sherpa의 엔지니어링 부사장 벤 피터슨(Ben Petersen)은 “LKE는 당연한 선택이었습니다. 기존의 가상 머신이 이미 Akamai에 배포되어 있었고 LKE는 다른 클라우드 공급업체에 비해 최고의 가치를 제공했습니다."라고 말했습니다. Lead Sherpa의 소프트웨어 엔지니어 필립 우엘레(Philippe Ouellet)는 “게다가 Akamai 지원팀은 언제나 믿을 수 없을 정도로 훌륭합니다."라고 덧붙였습니다.
빠르고 쉬운 전환
Lead Sherpa는 단 두 명의 엔지니어로 2개월 만에 인프라를 성공적으로 전환했습니다. 쿠버네티스의 복잡성을 고려할 때, 이는 매우 인상적인 성과입니다. 팀은 단계적으로 전환을 진행했습니다. 먼저 유틸리티 클러스터를 하루 만에 배포한 다음, 프로덕션 클러스터를 배포하고, 마지막으로 개발자를 위한 스테이징 환경과 샌드박스를 배포했습니다.
LKE의 개방형 접근 방식 덕분에 전체 프로세스가 원활하게 진행되었으며, 여기에는 GitLab 러너와 같은 Lead Sherpa의 기존 툴을 통합하는 과정도 포함되었습니다. Akamai 개발자 포럼도 다른 엔지니어들의 인사이트를 제공해 설정을 미세 조정하는 데 도움을 주는 등 중요한 역할을 했습니다.
우엘레는 “LKE 덕분에 쿠버네티스와 컨테이너화가 쉬워졌습니다. 우리는 소규모 팀이지만 빠르게 움직이고 있으며, LKE 덕분에 우리 팀의 페이스에 맞춰 운영할 수 있습니다."라고 말했습니다.
“제가 아는 것은 Linode뿐이고, 다른 방법은 없습니다.”— 필립 우엘레(Philippe Ouellet), Lead Sherpa 소프트웨어 엔지니어
더 스마트하게 확장
Lead Sherpa의 인프라는 수천 개의 파일과 각각의 파일에 수만 개의 중요한 데이터 행이 포함된 대규모 데이터 세트를 처리해야 합니다. 쿠버네티스 이전에는 확장성 문제로 인해 시스템이 최대 5만 행 파일까지만 처리할 수 있었습니다. 게다가 처리하는 데 15시간이나 걸리기도 했습니다. 이제 Lead Sherpa는 LKE의 자동 확장을 사용해 리소스에 대한 추가 비용 없이 하루에 20만 행 파일을 처리할 수 있습니다.
피터슨은 “이전에는 만일의 사태에 대비해 서버 용량을 최대로 유지하는 데 많은 비용을 지출했습니다. 그러나 이제는 쿠버네티스와 LKE의 자동 확장 기능을 사용하면서, 필요할 때 필요한 만큼만 비용을 지불하게 되었습니다. 실제로 인프라 비용을 거의 60% 절감했습니다."라고 말했습니다.
안심하고 자유롭게 혁신
LKE는 지속적인 반복과 실험이라는 Lead Sherpa의 개발 문화를 발전시키기도 했습니다. 피터슨은 “이전의 인프라는 너무 정적이고 취약해서 무엇을 변경하는 것이 힘들었습니다."라고 설명했습니다.
쿠버네티스의 선언형 특성과 LKE를 사용한 워크로드 관리의 용이성이 결합되어 개발자들은 최고의 성과를 낼 수 있게 되었습니다. 이제 Lead Sherpa는 변경 사항을 적용하기 전에 프로덕션과 유사한 조건에서 새로운 기능을 테스트할 수 있는 실시간 스테이징 환경을 만듭니다. 피터슨은 “이는 개발자들이 변경 사항을 시각적으로 확인하고 리스크를 최소화하면서 새로운 것을 시도할 수 있는 안전한 방법입니다."라고 덧붙였습니다.
또한 피터슨은 LKE가 팀원들에게 다운타임에 대한 걱정 없이 자유롭게 실험할 수 있는 환경을 제공했다고 밝혔습니다. “이제 '빨리 움직이고 망가뜨려보자'는 정신으로 더 열심히 추진할 수 있습니다. 왜냐하면 무언가를 망가뜨려도 비즈니스가 망가지지 않기 때문입니다. 대신 자신 있게 효율성과 혁신을 추구할 수 있게 되었습니다.”
Lead Sherpa 정보
Lead Sherpa는 부동산 전문가를 위해 특별히 설계된 올인원 리드 생성 및 마케팅 플랫폼입니다. 핵심 제품에는 TCPA 규정을 완벽하게 준수하는 SMS 마케팅 시스템, 인물 찾기, 그리고 PropStack® 리스트 스태킹(list stacking) 솔루션이 포함되어 있습니다. 이를 통해 사용자는 판매 의지가 있는 판매자를 신속하게 발견하고, 여러 가지 문제 징후를 기준으로 리드의 우선순위를 정하고, 규정을 준수하면서 대규모로 리드에 접근할 수 있습니다. Lead Sherpa는 강력한 데이터 강화, 현지 번호 문자 메시지, 간소화된 워크플로를 결합해 투자자들이 더 많은 거래를 성사시키고 안전하고 효율적으로 부동산 사업을 성장시킬 수 있도록 돕습니다.
