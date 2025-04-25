속도와 정확성이 모든 것을 좌우하는 업계에서 Lead Sherpa는 사용자에게 고품질의 데이터를 제공한다는 평판을 쌓아 왔습니다. 특히 가장 효과적인 리드 생성 툴 중 하나인 시기적절한 SMS 메시지를 통해 부동산 투자자와 비공개 투자 기회를 연결하는 역량으로 잘 알려져 있습니다.

2023년에 새로운 SMS 규정이 등장했을 때, Lead Sherpa는 투자자에게 최고 품질의 데이터를 제공하는 것은 물론 최대한의 효율성까지 확보하는 데 더욱 집중해야 했습니다. Lead Sherpa는 쿠버네티스로 전환하고 워크로드를 컨테이너화함으로써 비용을 절감하고 인프라 안정성을 높일 수 있는 기회를 포착했습니다. 그러나 적은 인력의 엔지니어링 팀이 목표를 달성하기 위해서는 강력하고 효율적인 방법이 필요했습니다.