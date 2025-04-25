자세히 살펴볼수록 Akamai는 다른 공급업체들과 차별화된다는 점을 깨달았습니다. 첫째, Akamai는 Zolvit이 관리할 수 있는 투명하고 예측 가능한 가격 정책을 제공했습니다. 과거에는 고객이 늘면서 클라우드 비용이 크게 증가했습니다. Akamai와 함께하며 놀라운 절감 효과를 얻을 수 있었습니다. 또한 오픈 소스 기업으로서 Akamai를 선택함으로써 자체 툴과 설정을 플랫폼에 도입할 수 있었습니다. 더 이상 제약 사항이나 벤더사 종속 문제를 걱정할 필요가 없었습니다. 또한 전환은 여전히 큰 작업이었지만 Akamai의 글로벌 팀이 연중무휴 24시간 제공하는 지원을 통해 훨씬 수월하게 처리할 수 있었습니다. 다른 공급업체를 이용했을 때는 지원이 부족했습니다. 하지만 Akamai의 지원은 훌륭했습니다. Akamai의 고처리량 컴퓨팅 인스턴스 덕분에 애플리케이션 응답 시간이 단축되면서 고객 만족도도 크게 개선했습니다.



Akamai 팀의 경험과 전문성을 바탕으로 단순히 벤더사 이상의 역량을 제공했습니다. Akamai는 Zolvit뿐만 아니라 세계 최대 브랜드 중 다수의 신뢰할 수 있는 파트너이자 고문입니다. Akamai는 전 세계 사용자에게 고부가가치 애플리케이션을 제공하는 데 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.



Akamai와의 협력은 고민할 필요도 없는 결정이었습니다.