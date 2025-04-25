©2025 Akamai Technologies
소개
저는 인도의 대형 법률, 세무, 컴플라이언스 사업자 Zolvit의 CTO 라지쿠마르 가나파시(Rajkumar Ganapathy)입니다. Zolvit의 주요 비전은 기업이 정부 규정을 보다 쉽게 준수하고 유지할 수 있도록 지원하는 것입니다. Zolvit은 기업에 힘을 실어줄 수 있도록 설계된 엔드투엔드 워크플로우를 갖춘 플랫폼을 제공합니다. Zolvit은 전국에서 수십만 개의 기업에 서비스를 제공하고 있으며, 각 기업은 영어와 더불어 현지 언어를 사용합니다. 이렇게 다양한 언어로 고객을 처리해야 하기 때문에 Zolvit의 인프라는 더욱 복잡합니다.
비즈니스의 과제
시간이 지나면서 Zolvit의 클라우드 인프라 사용이 증가했지만, 항상 클라우드를 우선적으로 사용했기 때문에 문제들이 발생하기 시작했습니다. "가장 큰 문제는 클라우드 비용을 예측하고 통제하기가 매우 어려워졌다는 것이었습니다. 이와 동시에 지원이 점점 부족해짐에 따라 고객에게 1초 미만의 애플리케이션 응답을 제공하는 데 여전히 어려움이 있었습니다. 변화가 필요했습니다.
평가
Zolvit은 문제에 대해 알고 있었고 무엇이 필요한지도 알고 있었습니다. 타협하지 않고 필요한 모든 것을 제공할 수 있는 공급업체를 찾는 것이 가장 어려운 부분이었습니다. 각 클라우드 사업자를 평가한 항목은 비용, 간단한 가격 구조, 개발자 지원, 처리량이 높은 컴퓨팅 인스턴스였습니다. 드는 비용이 아니라 절감하는 비용이 높아지고, 비용에 대한 예산 안정성이 높아지기를 원했습니다. Linux와 오픈 소스 전문 지식을 갖춘 신뢰 가능한 지원팀이 필요했습니다. 고처리량 컴퓨팅 인스턴스와 함께 1초 미만의 응답 시간을 제공하기 위해 열심히 노력했습니다.
비용은 줄면서 제어를 확보하기 위해서는 하이퍼스케일러에서 벗어나 다른 공급업체를 모색해야 한다는 것을 알았습니다. 하지만 비용을 절감하고 비용 예측 가능성을 높이려면 성능과 지원을 포기해야 할 수 있다는 것을 곧 깨닫게 됐습니다. 우선 순위, 양보, 기회비용 등의 문제를 결정해야 했습니다. 그러다 모든 장점을 제공하는 Akamai를 소개받았습니다.
이제 Akamai를 통해 확장 가능한 비용 절감 효과를 누리고, 최종 고객을 만족시킬 뿐 아니라, 자체 툴과 기능을 자유롭게 도입하거나 구축할 수 있습니다. 그동안 Akamai 지원팀은 연중무휴 24시간 전문 지식을 제공해 왔습니다.Zolvit의 CTO 라지쿠마르 가나파시(Rajkumar Ganapathy)
전환 사례
자세히 살펴볼수록 Akamai는 다른 공급업체들과 차별화된다는 점을 깨달았습니다. 첫째, Akamai는 Zolvit이 관리할 수 있는 투명하고 예측 가능한 가격 정책을 제공했습니다. 과거에는 고객이 늘면서 클라우드 비용이 크게 증가했습니다. Akamai와 함께하며 놀라운 절감 효과를 얻을 수 있었습니다. 또한 오픈 소스 기업으로서 Akamai를 선택함으로써 자체 툴과 설정을 플랫폼에 도입할 수 있었습니다. 더 이상 제약 사항이나 벤더사 종속 문제를 걱정할 필요가 없었습니다. 또한 전환은 여전히 큰 작업이었지만 Akamai의 글로벌 팀이 연중무휴 24시간 제공하는 지원을 통해 훨씬 수월하게 처리할 수 있었습니다. 다른 공급업체를 이용했을 때는 지원이 부족했습니다. 하지만 Akamai의 지원은 훌륭했습니다. Akamai의 고처리량 컴퓨팅 인스턴스 덕분에 애플리케이션 응답 시간이 단축되면서 고객 만족도도 크게 개선했습니다.
Akamai 팀의 경험과 전문성을 바탕으로 단순히 벤더사 이상의 역량을 제공했습니다. Akamai는 Zolvit뿐만 아니라 세계 최대 브랜드 중 다수의 신뢰할 수 있는 파트너이자 고문입니다. Akamai는 전 세계 사용자에게 고부가가치 애플리케이션을 제공하는 데 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.
Akamai와의 협력은 고민할 필요도 없는 결정이었습니다.
결과
Akamai를 통해 단시간 내 많은 것을 이룰 수 있었습니다. 가장 주목할 만한 점은 비용을 절반으로 줄인 것입니다. 이그레스 수수료를 줄이고 약정을 없애면서 과거에는 통제할 수 없었던 비용 문제를 해결할 수 있었습니다. 예산 편성이 훨씬 더 간단해졌고 더 이상 재무 부서와 논쟁하지 않게 됐습니다.
비용 절감 외에도 Akamai의 고처리량 컴퓨팅 인스턴스 덕분에 애플리케이션 1초 미만의 응답 속도를 달성했습니다. Zolvit 고객들의 만족도가 매우 높습니다.
"클라우드에서 운영하는 모든 기업에 드리고 싶은 조언은 가능한 한 독점 솔루션을 사용하지 말라는 것입니다. 처음에는 독점 솔루션이 더 쉽고 시간이 적게 소모되는 것처럼 보일 수 있지만 독점 솔루션을 사용하면 한 사업자에 종속되어 자체 툴을 사용하거나 다른 사업자로 전환하기가 어려워집니다.
이제 Akamai를 통해 확장 가능한 비용 절감 효과를 누리고, 최종 고객을 만족시킬 뿐 아니라, 자체 툴과 기능을 자유롭게 도입하거나 구축할 수 있습니다. 그동안 Akamai 지원팀은 연중무휴 24시간 전문 지식을 제공해 왔습니다. Zolvit은 벤더사 종속 문제에 얽매이지 않고 더 큰 잠재력을 이끌어내었습니다. Akamai와 파트너십을 계속 이어갈 수 있어서 기쁩니다.
Zolvit 소개
Zolvit은 기술 중심의 플랫폼으로, 스타트업과 기존 기업의 법적 요구 사항을 포괄하는 서비스를 제공합니다. Zolvit의 서비스에는 법인 설립, 정부 등록 및 서류 제출, 회계, 문서 작성, 연간 컴플라이언스가 포함됩니다. 또한, 부동산 계약 및 세금 신고와 같은 개인을 위한 다양한 서비스도 제공합니다. Zolvit의 사명은 개인과 기업이 모든 법적 및 전문적 요구 사항을 원클릭으로 해결할 수 있도록 지원하는 것입니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 라이프를 지원하고 보호합니다. 전 세계 대표적인 기업들은 매일 수십억 명의 사람들의 생활, 업무, 여가를 지원할 디지털 경험을 구축, 전송, 보호하기 위해 Akamai를 선택합니다. Akamai Cloud는 대규모 분산 엣지 및 클라우드 플랫폼으로 앱과 경험을 사용자와 더 가까운 곳에 배치하고 위협을 멀리서 차단합니다. Akamai의 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송 솔루션에 대한 자세한 내용은 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X(구 Twitter)와 LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우해 확인할 수 있습니다.