Più esaminavamo Akamai in modo approfondito, più si distingueva dagli altri fornitori. In primo luogo, offriva prezzi trasparenti e prevedibili che potevamo controllare. In precedenza, le nostre bollette cloud aumentavano a dismisura man mano che servivamo più clienti. Con Akamai, i nostri risparmi sono stati una sorpresa, molto piacevole. Inoltre, siamo un'azienda open source e la scelta di Akamai ci ha permesso di portare i nostri strumenti e le nostre configurazioni sulla piattaforma. Non dovevamo più preoccuparci delle limitazioni o delle dipendenze dai fornitori. Inoltre, sebbene la migrazione sia risultata un'impresa impegnativa, il supporto che abbiamo ricevuto dal team globale di Akamai 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno ci ha semplificato notevolmente le cose. Quando abbiamo scalato con altri fornitori, il supporto è stato carente. Al contrario, con Akamai è stato eccellente. Siamo rimasti subito soddisfatti, così come i nostri clienti quando hanno notato i tempi di risposta delle applicazioni migliorati grazie alle istanze di elaborazione con throughput elevato di Akamai.



Grazie all'esperienza e alla competenza del suo team, Akamai è stato per noi molto più di un semplice fornitore. È un partner affidabile e un consulente non solo per noi, ma anche per molti dei più grandi brand del mondo. Ha una vasta esperienza nella fornitura di applicazioni di alto valore agli utenti di tutto il mondo.



Non ci abbiamo pensato due volte a scegliere di collaborare con Akamai.