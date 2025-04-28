©2025 Akamai Technologies
Grazie all'esperienza e alla competenza del suo team, Akamai è stato per noi molto più di un semplice fornitore. È un partner affidabile e un consulente non solo per noi, ma anche per molti dei più grandi brand del mondo.Rajkumar Ganapathy, CTO, Zolvit
Introduzione
Mi chiamo Rajkumar Ganapathy e sono Chief Technology Officer presso Zolvit, un grande fornitore di servizi legali, fiscali e di conformità in India. La nostra vision è facilitare per gli imprenditori la definizione e la gestione della conformità governativa. Offriamo una piattaforma con workflow end-to-end progettati per potenziare le aziende. Serviamo centinaia di migliaia di aziende da tutto il paese e ognuna parla lingue regionali oltre all'inglese. Dobbiamo rivolgerci ai clienti in diverse lingue e questo non semplifica le cose.
La sfida aziendale
La nostra è sempre stata un'azienda basata sul cloud, anche se con il passare del tempo e l'espansione del nostro utilizzo dell'infrastruttura cloud, abbiamo iniziato a dover affrontare alcune sfide. La nostra principale spina nel fianco era che i costi del cloud erano diventati molto difficili da prevedere e controllare. Allo stesso tempo, il supporto era sempre più carente e fornire ai nostri clienti tempi di risposta delle applicazioni inferiori al secondo rimaneva una sfida. Avevamo bisogno di fare un cambiamento.
Valutazione
Conoscevamo le nostre problematiche e sapevamo cosa volevamo. La parte difficile è stata trovare un fornitore che potesse offrirci tutto senza compromessi. I criteri che abbiamo valutato per ciascun fornitore di servizi cloud sono stati il costo, una struttura tariffaria semplice, il supporto per gli sviluppatori e le istanze di elaborazione con un throughput più elevato. Desideravamo far crescere i nostri risparmi, non i nostri costi, e volevamo poter disporre di un budget più affidabile. Avevamo bisogno di un team di supporto impegnato con esperienza su Linux e open source. E abbiamo ricercato febbrilmente tempi di risposta inferiori al secondo che derivano da istanze di elaborazione con throughput più elevato.
Mentre cercavamo di ridurre e controllare i nostri costi, sapevamo di dover abbandonare gli hyperscaler e abbiamo iniziato a cercare altri fornitori. Tuttavia, abbiamo rapidamente scoperto che, per ottenere costi più bassi e più prevedibili, avremmo dovuto sacrificare le performance e il supporto che cercavamo. La nostra decisione sembrava essere una questione di priorità, concessioni e compromessi. Poi abbiamo scoperto Akamai, che offriva davvero il meglio da entrambi i punti di vista.
Akamai ci ha consentito risparmi su vasta scala, di soddisfare i nostri clienti finali e mantenere la libertà di migrare o creare utilizzando i nostri strumenti e funzionalità. Nel frattempo, il team di supporto di Akamai è stato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per fornire competenze.Rajkumar Ganapathy, CTO, Zolvit
Una storia di trasformazione
Più esaminavamo Akamai in modo approfondito, più si distingueva dagli altri fornitori. In primo luogo, offriva prezzi trasparenti e prevedibili che potevamo controllare. In precedenza, le nostre bollette cloud aumentavano a dismisura man mano che servivamo più clienti. Con Akamai, i nostri risparmi sono stati una sorpresa, molto piacevole. Inoltre, siamo un'azienda open source e la scelta di Akamai ci ha permesso di portare i nostri strumenti e le nostre configurazioni sulla piattaforma. Non dovevamo più preoccuparci delle limitazioni o delle dipendenze dai fornitori. Inoltre, sebbene la migrazione sia risultata un'impresa impegnativa, il supporto che abbiamo ricevuto dal team globale di Akamai 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno ci ha semplificato notevolmente le cose. Quando abbiamo scalato con altri fornitori, il supporto è stato carente. Al contrario, con Akamai è stato eccellente. Siamo rimasti subito soddisfatti, così come i nostri clienti quando hanno notato i tempi di risposta delle applicazioni migliorati grazie alle istanze di elaborazione con throughput elevato di Akamai.
Grazie all'esperienza e alla competenza del suo team, Akamai è stato per noi molto più di un semplice fornitore. È un partner affidabile e un consulente non solo per noi, ma anche per molti dei più grandi brand del mondo. Ha una vasta esperienza nella fornitura di applicazioni di alto valore agli utenti di tutto il mondo.
Non ci abbiamo pensato due volte a scegliere di collaborare con Akamai.
Risultati
Grazie ad Akamai, abbiamo ottenuto così tanto in poco tempo. In particolare, abbiamo dimezzato i nostri costi. Con costi in uscita ridotti e zero impegni, possiamo evitare costi a cui prima eravamo soggetti senza controllo. La gestione del budget è diventata molto più semplice e sono finiti i giorni delle conversazioni tese a posteriori con il nostro reparto finanziario.
Oltre ai risparmi sui costi, le istanze di calcolo con throughput elevato di Akamai ci hanno consentito di ottenere i tempi di risposta delle applicazioni inferiori al secondo che stavamo cercando. I nostri clienti sono rimasti incredibilmente soddisfatti.
Il mio consiglio per tutte le aziende che operano nel cloud è di stare alla larga il più possibile dalle soluzioni proprietarie. All'inizio potrebbe sembrare più facile e meno dispendioso in termini di tempo, ma l'utilizzo di soluzioni proprietarie comporta la dipendenza da un unico fornitore, rendendo difficile l'utilizzo dei propri strumenti o il passaggio a un altro fornitore.
Akamai ci ha consentito risparmi su vasta scala, di soddisfare i nostri clienti finali e mantenere la libertà di migrare o creare utilizzando i nostri strumenti e funzionalità. Nel frattempo, il team di supporto di Akamai è stato disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per fornire competenze. Ci siamo lasciati alle spalle la dipendenza da un unico fornitore e abbiamo sfruttato un potenziale maggiore. Siamo entusiasti di continuare a vedere crescere questa partnership.
Informazioni su Zolvit
Zolvit è una piattaforma basata sulla tecnologia, che offre servizi che coprono le esigenze legali delle startup e delle aziende consolidate. Alcuni dei nostri servizi includono la costituzione, le operazioni di registrazione e compilazione governative, contabilità, documentazione e conformità annuale. Inoltre, offriamo un'ampia gamma di servizi a persone fisiche, come ad esempio contratti di proprietà e dichiarazioni fiscali. La nostra missione è fornire l'accesso con un solo clic a persone e aziende per tutte le loro esigenze legali e professionali.
Informazioni su Akamai
A sostegno e protezione della vita online c'è sempre Akamai. Le principali aziende al mondo scelgono Akamai per creare, offrire e proteggere le loro experience digitali, aiutando miliardi di persone a vivere, lavorare e giocare ogni giorno. L'Akamai Connected Cloud, una piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita, avvicina le app e le experience agli utenti e allontana le minacce. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di cloud computing, sicurezza e delivery di contenuti di Akamai, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X (in precedenza Twitter) e LinkedIn.