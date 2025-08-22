Quanto mais detalhadamente observávamos, mais a Akamai se destacava dos outros provedores. Primeiro, eles ofereceram preços transparentes e previsíveis que poderíamos controlar. Depois, nossas contas de nuvem inflavam à medida que atendíamos mais clientes. Com a Akamai, nossas economias vieram como uma surpresa muito agradável. Além disso, somos uma empresa de código aberto, e escolher a Akamai nos permitiu trazer nossas próprias ferramentas e configurações para a plataforma. Não precisamos mais nos preocupar com limitações ou dependência de fornecedor. Além disso, a migração foi uma grande realização, mas o suporte que recebemos da equipe global da Akamai 24 horas por dia, sete dias por semana, durante o ano todo, facilitou muito nossa vida. Quando trabalhávamos com outros provedores, o suporte deixava a desejar. Em contraste, a Akamai se superou. Ficamos rapidamente satisfeitos, assim como nossos clientes, quando perceberam os melhores tempos de resposta das aplicações impulsionados pelas instâncias de computação com alta taxa de transferência da Akamai.



A experiência e o conhecimento da equipe da Akamai permitiram que eles fossem mais do que apenas um fornecedor. Eles são parceiros e consultores de confiança não apenas para nós, mas também para muitas das maiores marcas do mundo. Além disso, contam com ampla experiência no fornecimento de aplicações de alto valor para usuários em todo o mundo.



Fazer parceria com a Akamai foi a escolha mais óbvia.