Introdução
Meu nome é Rajkumar Ganapathy, sou o Diretor de Tecnologia da Zolvit, uma grande fornecedora de serviços jurídicos, fiscais e de conformidade da Índia. Nosso objetivo principal é fazer com que os proprietários de empresas estabeleçam e mantenham a conformidade com o governo de maneira mais fácil. Oferecemos uma plataforma com fluxos de trabalho completos criados para posicionar o poder nas mãos dos proprietários de empresas. Atendemos centenas de milhares de empresas de todo o país, e cada uma delas fala idiomas regionais, além do inglês. Isso aumenta a complexidade de nossa infraestrutura, pois precisamos falar com os clientes nesses vários idiomas.
Desafio comercial
Sempre fomos uma empresa que prioriza a nuvem; no entanto, os desafios começaram a surgir à medida que o tempo passava e o uso da infraestrutura em nuvem aumentava. Nosso principal desafio foi o seguinte: os custos com a nuvem se tornaram muito difíceis de prever e controlar. Ao mesmo tempo, o suporte ficou cada vez mais ausente e a entrega de respostas às aplicações em menos de um segundo para nossos clientes continuou sendo um desafio. Precisávamos fazer uma mudança.
Avaliação
Conhecíamos nossos desafios e sabíamos o que queríamos. A parte difícil era encontrar um provedor que pudesse oferecer tudo isso sem comprometimentos. Os critérios que avaliamos para cada provedor de nuvem foram: custo, estrutura de preços simples, suporte ao desenvolvedor e instâncias de computação com taxa de transferência mais alta. Desejávamos o crescimento de nossa economia, não dos nossos custos, além de um orçamento mais confiável para esses custos. Precisávamos de uma equipe de suporte engajada e com experiência em Linux e código aberto. E buscávamos fervorosamente os tempos de resposta de menos de um segundo que vêm com instâncias de computação com taxa de transferência mais alta.
Buscando reduzir e ganhar controle dos nossos custos, sabíamos que precisávamos nos afastar dos hiperescaladores e começamos a observar outros provedores. No entanto, descobrimos rapidamente que acabaríamos sacrificando o desempenho e o suporte que buscávamos para alcançar os custos mais baixos e previsíveis. Nossa decisão pareceu ser uma questão de prioridades, concessões e compensações. E então fomos apresentados à Akamai, que realmente ofereceu o melhor dos dois mundos.
História de transformação
Quanto mais detalhadamente observávamos, mais a Akamai se destacava dos outros provedores. Primeiro, eles ofereceram preços transparentes e previsíveis que poderíamos controlar. Depois, nossas contas de nuvem inflavam à medida que atendíamos mais clientes. Com a Akamai, nossas economias vieram como uma surpresa muito agradável. Além disso, somos uma empresa de código aberto, e escolher a Akamai nos permitiu trazer nossas próprias ferramentas e configurações para a plataforma. Não precisamos mais nos preocupar com limitações ou dependência de fornecedor. Além disso, a migração foi uma grande realização, mas o suporte que recebemos da equipe global da Akamai 24 horas por dia, sete dias por semana, durante o ano todo, facilitou muito nossa vida. Quando trabalhávamos com outros provedores, o suporte deixava a desejar. Em contraste, a Akamai se superou. Ficamos rapidamente satisfeitos, assim como nossos clientes, quando perceberam os melhores tempos de resposta das aplicações impulsionados pelas instâncias de computação com alta taxa de transferência da Akamai.
A experiência e o conhecimento da equipe da Akamai permitiram que eles fossem mais do que apenas um fornecedor. Eles são parceiros e consultores de confiança não apenas para nós, mas também para muitas das maiores marcas do mundo. Além disso, contam com ampla experiência no fornecimento de aplicações de alto valor para usuários em todo o mundo.
Fazer parceria com a Akamai foi a escolha mais óbvia.
Resultados
Com a Akamai, conquistamos muito em pouco tempo. Mais notavelmente, reduzimos nossos custos pela metade. Com taxas de saída reduzidas e zero comprometimento, podemos evitar custos aos quais estávamos anteriormente sujeitos sem controle. Controlar o orçamento tornou-se muito mais simples, e os dias de conversas tensas com nosso departamento financeiro ficaram no passado.
Além da economia de custos, as instâncias de computação com alta taxa de transferência da Akamai alcançaram o tempo de resposta das aplicações de subsegundos que buscávamos. Nossos clientes ficaram extremamente felizes.
Meu conselho para qualquer empresa que opere na nuvem é ficar o mais longe de soluções proprietárias possível. No início, pode parecer mais fácil e menos demorado, mas o uso de soluções proprietárias leva à dependência de fornecedores, dificultando o uso de suas próprias ferramentas ou a troca para outro provedor.
Com a Akamai, agora temos economias que escalam, agradamos nossos clientes finais e mantemos a liberdade de trazer ou criar usando nossas próprias ferramentas e recursos. Com tudo isso, a equipe de suporte da Akamai coloca seu conhecimento disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Deixamos a dependência de fornecedores para trás e liberamos nosso maior potencial. Estamos felizes em ver que essa parceria continua crescendo.
Sobre a Zolvit
A Zolvit é uma plataforma orientada por tecnologia que oferece serviços que atendem às necessidades jurídicas de startups e empresas consolidadas. Alguns de nossos serviços incluem incorporação, registros e declarações governamentais, contabilidade, documentação e conformidades anuais. Além disso, oferecemos uma ampla variedade de serviços para pessoas físicas, como contratos de propriedade e declarações fiscais. Nossa missão é fornecer acesso com um clique a pessoas e empresas para todas as suas necessidades jurídicas e profissionais.
