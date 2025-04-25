©2025 Akamai Technologies
豊富な経験と専門知識を備えた Akamai チームは、単なるベンダーではありません。弊社だけでなく世界中の多くの一流ブランドにとって信頼できるパートナーであり、信頼できるアドバイザーです。Rajkumar Ganapathy 氏、Zolvit、CTO
はじめに
私は Rajkumar Ganapathy です。インドの大手法律、税務、コンプライアンスプロバイダーである Zolvit の最高技術責任者を務めています。弊社の第一のビジョンは、事業主が簡単に政府とのコンプライアンスを確立し、維持できるようにすることです。弊社は、事業主に力を与えるために設計されたエンドツーエンドのワークフローを備えたプラットフォームを提供しています。全国で数十万もの企業にサービスを提供しており、各社が英語の他にも地域言語を使用しています。そのため、さまざまな言語でお客様に対応する必要があり、弊社のインフラは複雑化しています。
ビジネス上の課題
弊社は常にクラウド第一の企業でしたが、時が経つにつれてクラウドインフラの利用が拡大すると、課題に直面し始めました。弊社にとって最も深刻だったのは、クラウドのコストを予測して制御することが非常に困難になったことです。同時に、サポートがますます不足し、お客様に対するアプリケーションの応答時間を 1 秒未満に抑えることが依然として課題となっていました。弊社は変化を起こす必要があったのです。
評価
弊社の課題と要望は明確でした。しかし、妥協することなくすべてを提供できるプロバイダーを見つけることは難しい話でした。各クラウドプロバイダーを評価する際に用いた基準は、コスト、シンプルな価格設定、開発者サポート、高スループットのコンピューティングインスタンスです。コストではなく節約を増やし、コストに対して信頼できる予算編成を実現したいと考えていました。また、Linux とオープンソースの専門知識を備え、積極的に関与してくれるサポートチームが必要でした。さらに、高スループットのコンピューティングインスタンスによる 1 秒未満の応答時間を追求していました。
コストを削減して制御するためにはハイパースケーラーから脱却する必要があることが分かっていたため、他のプロバイダーを検討し始めました。しかし、コストを削減しその予測可能性を高めるためには、求めていたパフォーマンスとサポートを犠牲にしなければならないことがすぐに分かりました。弊社の決定は、優先事項、譲歩、トレードオフに課題があるように思えました。しかし、そんな時に出会ったのが、両方を最高水準で提供していた Akamai です。
現在は、Akamai を利用することにより、コスト削減を拡大し、エンドユーザーの満足度を高めつつ、自社所有のツールや機能を使用した導入や構築の自由を確保しています。それと同時に、Akamai のサポートチームは常に 24 時間体制で専門知識を提供してくれています。Rajkumar Ganapathy 氏、Zolvit、CTO
変革のストーリー
知れば知るほど、Akamai は他のプロバイダーより突出していました。まず、透明性が高く予測可能な価格設定であるため、コストを制御することができました。以前までは、より多くのお客様にサービスを提供すると、クラウドサービスの請求額が膨れ上がっていました。しかし Akamai のおかげで、弊社は驚くべきコスト削減を達成できました。これはとても嬉しい成果です。その上、オープンソース企業である弊社は、Akamai を選択したことにより、独自のツールと構成をプラットフォームに導入することができました。そのため、制限やベンダーロックインについて心配する必要がなくなりました。さらに、移行はやはり大規模な作業でしたが、24 時間体制の Akamai グローバルチームのサポートにより、はるかに楽に行うことができました。他のプロバイダーでは、スケーリングの際に十分なサポートが得られませんでしたが、Akamai のサポートは卓越していました。お客様は、Akamai の高スループットのコンピューティングインスタンスによってアプリケーションの応答時間が改善されたことに気付いて喜ばれましたし、弊社もすぐに Akamai に満足するようになりました。
豊富な経験と専門知識を備えた Akamai チームは、単なるベンダーではありません。弊社だけでなく世界中の多くの一流ブランドにとって信頼できるパートナーであり、信頼できるアドバイザーです。Akamai には、世界中のユーザーに価値の高いアプリケーションを提供してきた豊富な経験があります。
Akamai をパートナーとして選ぶのは、考えるまでもないことでした。
結果
Akamai を利用することで、短期間で多くの成果を上げることができました。特に注目すべきは、コストを半減できたことです。エグレスの料金の削減と契約上の義務の排除により、以前までは制御できず負担せざるを得なかったコストを回避できるようになりました。予算編成がこれまで以上に単純になり、緊張しながら財務部門に事後報告する必要もなくなりました。
コストの削減に加え、弊社が求めていた 1 秒未満のアプリケーション応答も、Akamai の高スループットのコンピューティングインスタンスによって達成されました。お客さまは信じられないほど満足されています。
クラウドで事業を展開している企業に対しての私からのアドバイスは、可能な限り独自（プロプライエタリ）ソリューションを避けることです。最初は独自ソリューションの方が簡単で時間がかからないように思えるかもしれませんが、ベンダーロックインが発生するため、独自のツールを使用したり別のプロバイダーに切り替えたりするのが困難になってしまいます。
現在は、Akamai を利用することにより、コスト削減を拡大し、エンドユーザーの満足度を高めつつ、自社所有のツールや機能を使用した導入や構築の自由を確保しています。それと同時に、Akamai のサポートチームは常に 24 時間体制で専門知識を提供してくれています。弊社はベンダーロックインを解消し、大きな可能性を解き放つことができました。このパートナーシップが今後も拡大していくことを楽しみにしています。
Zolvit について
Zolvit はテクノロジー主導のプラットフォームであり、スタートアップ企業や既存企業の法的ニーズに対応するサービスを提供しています。弊社のサービスには、法人設立、行政機関への登録と書類提出、会計、文書作成、年次コンプライアンスなどがあります。また、不動産契約や税務申告など、個人向けの幅広いサービスも提供しています。弊社の使命は、個人や企業がワンクリックでアクセスし、あらゆる法的ニーズや専門的なニーズを満たせるようにすることです。
Akamai について
Akamai はオンラインライフの力となり、守っています。世界中のトップ企業が Akamai を選び、安全なデジタル体験を構築して提供することで、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにしています。超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud は、アプリと体験をユーザーに近づけ、脅威を遠ざけます。Akamai のクラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツデリバリーの各ソリューションの詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X（旧 Twitter）と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。