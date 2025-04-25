Akamai を利用することで、短期間で多くの成果を上げることができました。特に注目すべきは、コストを半減できたことです。エグレスの料金の削減と契約上の義務の排除により、以前までは制御できず負担せざるを得なかったコストを回避できるようになりました。予算編成がこれまで以上に単純になり、緊張しながら財務部門に事後報告する必要もなくなりました。



コストの削減に加え、弊社が求めていた 1 秒未満のアプリケーション応答も、Akamai の高スループットのコンピューティングインスタンスによって達成されました。お客さまは信じられないほど満足されています。



クラウドで事業を展開している企業に対しての私からのアドバイスは、可能な限り独自（プロプライエタリ）ソリューションを避けることです。最初は独自ソリューションの方が簡単で時間がかからないように思えるかもしれませんが、ベンダーロックインが発生するため、独自のツールを使用したり別のプロバイダーに切り替えたりするのが困難になってしまいます。



現在は、Akamai を利用することにより、コスト削減を拡大し、エンドユーザーの満足度を高めつつ、自社所有のツールや機能を使用した導入や構築の自由を確保しています。それと同時に、Akamai のサポートチームは常に 24 時間体制で専門知識を提供してくれています。弊社はベンダーロックインを解消し、大きな可能性を解き放つことができました。このパートナーシップが今後も拡大していくことを楽しみにしています。