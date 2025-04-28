©2025 Akamai Technologies
Apprezziamo le partnership che ci aiutano a contrastare le minacce e, con Akamai, abbiamo trovato l'alleato perfetto per proteggere i contenuti e promuovere l'innovazione nel nostro settore.Olga Kornienko, COO e cofondatrice
Soluzioni DRMaaS (DRM-as-a-Service)
Da oltre 20 anni, EZDRM si è focalizzata specificamente nell'intento di fornire soluzioni per la sicurezza della gestione dei diritti digitali (DRM) economiche, intuitive e facilmente integrate. Dopo aver coniato il termine DRMaaS (DRM-as-a-Service), l'azienda ha aiutato un numero incalcolabile di organizzazioni ad incrementare i loro profitti, proteggendo, al contempo, i contenuti e i modelli aziendali. In qualità di QCP (Qualified Compute Partner) di Akamai, l'azienda ha puntato in alto offrendo una soluzione DRMaaS cloud native sull'Akamai Cloud.
Streaming ottimizzato per il futuro
EZDRM semplifica le attività complesso con il suo servizio completamente gestito, mettendo la tecnologia DRM a disposizione dei provider di servizi e dei proprietari di contenuti. "La tecnologia DRM non si limita alla protezione, ma consente di risparmiare in termini di costi perché combatte la pirateria a livello globale", ha affermato Olga Kornienko, COO e cofondatrice di EZDRM.
Ora, la soluzione DRMaaS basata sul cloud che viene proposta dall'azienda è disponibile per tutti i clienti di Akamai. Sfruttando l'Akamai Cloud, la piattaforma di cloud più distribuita al mondo, i provider di servizi e i proprietari di contenuti possono fornire contenuti eccellenti in modo sicuro ed efficienti su più dispositivi.
Lavorando a stretto contatto con gli addetti alla codifica e al packaging sull'edge di Akamai, EZDRM supporta servizi di streaming velocissimi e a bassa latenza. Inoltre, ottimizzando i workflow video e avvicinando i contenuti agli utenti finali, l'azienda minimizza i potenziali rischi per la sicurezza. "Le soluzioni per la sicurezza sull'edge eseguite sull'Akamai Cloud ci consentono di offrire soluzioni all'avanguardia per lo streaming di eventi in diretta", ha affermato Kornienko.
I vantaggi di una partnership con Akamai
La partnership con Akamai è stata una scelta semplice. "L'Akamai Cloud offre un livello imbattibile di scalabilità e latenza", ha spiegato Kornienko. Oltre alla solida reputazione di Akamai e al suo impegno nei confronti degli standard aperti (che si allinea con l'etica di EZDRM contro la dipendenza da un unico fornitore), questa partnership offre l'accesso al personale di Akamai. "Possiamo acquisire un'idea sulle nuove opportunità di crescita, in cui la nostra soluzione può fare la differenza", ha continuato.
Rapide risposte alle esigenze dei clienti
Globoplay, la più importante piattaforma di streaming video in Brasile, è solo uno dei clienti che usufruiscono dei vantaggi offerti dalla partnership tra EZDRM e Akamai. Con oltre 22 milioni di utenti mensili che hanno guardato contenuti per 6 miliardi di ore nel 2023, Globoplay aveva bisogno di una rapida migrazione dai sistemi on-premise alla soluzione SaaS con tecnologia DRM. EZDRM ha completato l'intero processo di migrazione in tre settimane, anticipando la scadenza prevista che era stata fissata ad 1 mese.
"Siamo riusciti ad avviare rapidamente i server Linode [Akamai Cloud] sull'edge. Anziché distribuire i contenuti live ai clienti in 200 - 300 millisecond, ora possiamo farlo in soli 50 millisecondi: in risultato straordinario visto che siamo riusciti a quintuplicare la velocità dei nostri tempi di risposta", ha commentato Kornienko.
Plasmare il futuro dei modelli di streaming aziendali
Per il futuro, EZDRM non si limiterà a velocizzare i suoi tempi di risposta. Con la piattaforma distribuita a livello globale e a bassissima latenza offerta da Akamai, ora è possibile realizzare i nuovi modelli aziendali come le scommesse in tempo reale e la delivery di contenuti da remoto. Come ha affermato Kornienko, "Akamai ci aiuta a distribuire i contenuti in modo più rapido e ad ampio raggio nel rispetto degli standard globali, come quello sviluppato dalla C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)".
Informazioni su EZDRM
EZDRM offre una soluzione semplice e completa per proteggere e monetizzare i contenuti video. EZDRM è una delle aziende che ha iniziato ad offrire i servizi DRM come sua attività principale. Dopo aver coniato il termine DRMaaS (DRM-as-a-Service), nel corso degli ultimi 20 anni e oltre, l'azienda ha aiutato a trasformare il business dello streaming video che attraversava un periodo stagnante in un'importante forza trainante per i settori dell'informazione e dell'intrattenimento. La soluzione offerta da EZDRM è ideale per distribuire servizi video live, on-demand, scaricabili e offline in modo sicuro a livello globale, eliminando l'integrazione proprietaria e i problemi a livello di formato. EZDRM semplifica la gestione dei diritti digitali. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ezdrm.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.