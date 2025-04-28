Globoplay, la più importante piattaforma di streaming video in Brasile, è solo uno dei clienti che usufruiscono dei vantaggi offerti dalla partnership tra EZDRM e Akamai. Con oltre 22 milioni di utenti mensili che hanno guardato contenuti per 6 miliardi di ore nel 2023, Globoplay aveva bisogno di una rapida migrazione dai sistemi on-premise alla soluzione SaaS con tecnologia DRM. EZDRM ha completato l'intero processo di migrazione in tre settimane, anticipando la scadenza prevista che era stata fissata ad 1 mese.

"Siamo riusciti ad avviare rapidamente i server Linode [Akamai Cloud] sull'edge. Anziché distribuire i contenuti live ai clienti in 200 - 300 millisecond, ora possiamo farlo in soli 50 millisecondi: in risultato straordinario visto che siamo riusciti a quintuplicare la velocità dei nostri tempi di risposta", ha commentato Kornienko.