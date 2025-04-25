©2025 Akamai Technologies
Nous privilégions les partenariats qui nous aident à lutter contre les menaces. Avec Akamai, nous avons trouvé l'allié idéal pour nous aider à protéger le contenu et à développer le secteur.Olga Kornienko, directeur des opérations et cofondateur
Fournir une gestion numérique des droits en tant que service
Depuis plus de 20 ans, EZDRM se consacre au développement de solutions de sécurité de gestion numérique des droits (GND) abordables, conviviales et faciles à intégrer. Après avoir inventé le terme DRMaaS (GND en tant que service), l'entreprise a aidé de nombreuses organisations à générer des flux de revenus tout en protégeant leur contenu et leurs modèles commerciaux. En tant que partenaire informatique qualifié (QCP) d'Akamai, l'entreprise est passée au niveau supérieur en proposant une solution DRMaaS cloud native sur Akamai Cloud.
Optimiser le streaming pour faire face à l'avenir
EZDRM résout les complexités grâce à son service entièrement géré, qui place la puissante technologie GND entre les mains des opérateurs de service et des propriétaires de contenu. « La gestion numérique des droits n'est pas qu'une question de protection : elle vise à réaliser des économies en luttant contre le piratage à l'échelle mondiale », déclare Olga Kornienko, directeur des opérateurs et cofondateur d'EZDRM.
Désormais, sa solution DRMaaS basée sur le cloud est disponible pour tous les clients d'Akamai. En tirant parti d'Akamai Cloud, la plateforme de Cloud Computing la plus distribuée au monde, les opérateurs de service et les propriétaires de contenu peuvent diffuser du contenu haut de gamme de manière sécurisée et efficace sur plusieurs terminaux.
En collaborant avec les encodeurs et les packagers d'Akamai en bordure de l'Internet, EZDRM assure des services de streaming ultrarapides et à faible latence. En outre, en optimisant les flux de travail vidéo et en rapprochant le contenu des utilisateurs finaux, l'entreprise minimise également les risques de sécurité potentiels. « Nos solutions de sécurité de pointe basées sur Akamai Cloud nous permettent de proposer des solutions de pointe pour la diffusion d'événements live », explique Olga Kornienko.
Avantages d'un partenariat avec Akamai
Former un partenariat avec Akamai était un choix évident. « Akamai Cloud offre une évolutivité et une latence inégalées », affirme Olga Kornienko. Outre la solide réputation d'Akamai et son engagement ouvert en matière de standards (qui s'inscrit dans la philosophie anti-dépendance d'EZDRM), cette collaboration donne accès à la force de vente d'Akamai. « Nous découvrons de nouvelles opportunités de croissance et des domaines où notre solution peut faire la différence », poursuit-elle.
Répondre rapidement aux besoins des clients
Globoplay, la plus grande plateforme de streaming vidéo au Brésil, n'est que l'un des nombreux clients qui tirent profit de l'alliance entre EZDRM et Akamai. Comptant plus de 22 millions d'utilisateurs par mois avec 6 milliards d'heures de contenu visionné en 2023, Globoplay avait besoin de passer rapidement d'une GND sur site à une GND SaaS. EZDRM a effectué une migration complète en seulement trois semaines, alors que la plateforme disposait d'un délai d'un mois.
« Le déploiement des serveurs Linode [Akamai Cloud] en bordure de l'Internet fut très rapide. Nous mettons désormais en service un client en 50 millisecondes, contre 200 à 300 millisecondes auparavant. Nous avons multiplié notre temps de réponse par cinq », commente Olga Kornienko.
Façonner l'avenir des modèles commerciaux de streaming
EZDRM ne compte pas se contenter de temps de réponse plus courts. Grâce à la latence ultra-faible d'Akamai et à sa plateforme distribuée dans le monde entier, de nouveaux modèles commerciaux tels que les paris en temps réel et la diffusion de contenu à distance sont désormais possibles. Comme l'explique Olga Kornienko, « Akamai nous aide à diffuser du contenu plus rapidement et plus loin, même dans des régions très éloignées, tout en respectant les normes internationales telles que la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). »
