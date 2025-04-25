EZDRM résout les complexités grâce à son service entièrement géré, qui place la puissante technologie GND entre les mains des opérateurs de service et des propriétaires de contenu. « La gestion numérique des droits n'est pas qu'une question de protection : elle vise à réaliser des économies en luttant contre le piratage à l'échelle mondiale », déclare Olga Kornienko, directeur des opérateurs et cofondateur d'EZDRM.

Désormais, sa solution DRMaaS basée sur le cloud est disponible pour tous les clients d'Akamai. En tirant parti d'Akamai Cloud, la plateforme de Cloud Computing la plus distribuée au monde, les opérateurs de service et les propriétaires de contenu peuvent diffuser du contenu haut de gamme de manière sécurisée et efficace sur plusieurs terminaux.

En collaborant avec les encodeurs et les packagers d'Akamai en bordure de l'Internet, EZDRM assure des services de streaming ultrarapides et à faible latence. En outre, en optimisant les flux de travail vidéo et en rapprochant le contenu des utilisateurs finaux, l'entreprise minimise également les risques de sécurité potentiels. « Nos solutions de sécurité de pointe basées sur Akamai Cloud nous permettent de proposer des solutions de pointe pour la diffusion d'événements live », explique Olga Kornienko.