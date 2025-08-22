©2025 Akamai Technologies
Valorizamos parcerias que nos ajudam a deter ameaças e, com a Akamai, encontramos a aliada perfeita para nos ajudar a proteger os conteúdos e impulsionar o setor.Olga Kornienko, COO e cofundadora
Gerenciamento de direitos digitais como serviço
Há mais de 20 anos, a EZDRM tem se concentrado no fornecimento de soluções de segurança acessíveis, fáceis de usar e facilmente integradas para o gerenciamento de direitos digitais (DRM). Desde que cunhou o termo DRM como serviço (DRMaaS), a empresa tem ajudado inúmeras organizações a conquistar fluxos de receita enquanto protegem seu conteúdo e seus modelos comerciais. Como parceira de computação qualificada (QCP) da Akamai, a empresa subiu de nível oferecendo uma solução DRMaaS nativa de nuvem na Akamai Cloud.
Streaming otimizado para o futuro
A EZDRM simplifica as coisas com seu serviço totalmente gerenciado, colocando a poderosa tecnologia DRM nas mãos dos operadores de serviço e proprietários de conteúdo. "O DRM não se trata apenas de proteção; trata-se de garantir a receita combatendo a pirataria global", afirma Olga Kornienko, COO e cofundadora da EZDRM.
Agora, seu DRMaaS baseado em nuvem está disponível para todos os clientes da Akamai. Com base na Akamai Cloud, a plataforma de computação em nuvem mais distribuída do mundo, os operadores de serviços e proprietários de conteúdo podem entregar conteúdo premium com segurança e eficiência em vários dispositivos.
Trabalhando lado a lado com os codificadores e packagers de edge da Akamai, a EZDRM impulsiona serviços de streaming extremamente rápidos e de baixa latência. Além disso, ao otimizar os fluxos de trabalho de vídeo e aproximar o conteúdo dos usuários finais, ela também minimiza possíveis riscos à segurança. "Nossas soluções de segurança de edge habilitadas pela Akamai Cloud nos permitem oferecer soluções de ponta para a transmissão de eventos ao vivo", afirma Kornienko.
As vantagens de uma parceria com a Akamai
A parceria com a Akamai foi uma escolha fácil. "A Akamai Cloud oferece escalabilidade e latência imbatíveis", explica Kornienko. Além da sólida reputação da Akamai e de seu compromisso com padrões abertos (que se alinha ao caráter antidependência da EZDRM), a parceria oferece acesso à força de vendas da Akamai. "Adquirimos uma perspectiva sobre novas oportunidades de crescimento, onde a nossa solução pode fazer a diferença", ela continua.
Resposta rápida às necessidades dos clientes
O Globoplay, a maior plataforma brasileira de streaming de vídeo, é apenas um dos clientes que se beneficia da parceria entre a EZDRM e a Akamai. Com mais de 22 milhões de usuários mensais que assistiram a 6 bilhões de horas de conteúdo em 2023, o Globoplay precisava migrar o DRM local para uma arquitetura de SaaS rapidamente. A EZDRM concluiu a migração completa em apenas três semanas, inferior ao prazo apertado de um mês inicialmente acordado.
"Conseguimos acelerar a ativação de servidores Linode [Akamai Cloud] na edge. Em vez de colocar um cliente no ar em 200 a 300 milissegundos, podemos fazer isso em 50 milissegundos. É incrível termos acelerado nosso tempo de resposta em cinco vezes", comenta Kornienko.
Moldando o futuro dos modelos comerciais de streaming
Olhando para o futuro, a EZDRM quer ir além de tempos de resposta mais rápidos. Com a latência ultrabaixa e a plataforma globalmente distribuída da Akamai, novos modelos comerciais, como apostas em tempo real e entrega de conteúdo remota agora são possíveis. Kornienko explica: "A Akamai nos ajuda a entregar conteúdo mais rapidamente e mais longe, mesmo em regiões super-remotas, sem deixar de lado padrões globais como a Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)."
Sobre a EZDRM
A EZDRM oferece uma solução simples e completa para proteger e monetizar seu conteúdo de vídeo. A EZDRM foi uma das primeiras empresas a fazer da oferta de serviços de DRM o núcleo de seus negócios. Desde que cunhou o termo DRM como serviço (DRMaaS), há mais de 20 anos ela ajuda a transformar negócios de streaming de vídeo em uma grande força que impulsiona notícias e entretenimento nos dias de hoje. A solução da EZDRM é ideal para a entrega global segura de serviços de vídeo ao vivo, sob demanda, para download e offline, eliminando integrações de exclusividade e problemas com formatos. A EZDRM é a simplificação do gerenciamento de direitos digitais. ezdrm.com
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com e akamai.com/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.