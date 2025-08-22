A EZDRM simplifica as coisas com seu serviço totalmente gerenciado, colocando a poderosa tecnologia DRM nas mãos dos operadores de serviço e proprietários de conteúdo. "O DRM não se trata apenas de proteção; trata-se de garantir a receita combatendo a pirataria global", afirma Olga Kornienko, COO e cofundadora da EZDRM.

Agora, seu DRMaaS baseado em nuvem está disponível para todos os clientes da Akamai. Com base na Akamai Cloud, a plataforma de computação em nuvem mais distribuída do mundo, os operadores de serviços e proprietários de conteúdo podem entregar conteúdo premium com segurança e eficiência em vários dispositivos.

Trabalhando lado a lado com os codificadores e packagers de edge da Akamai, a EZDRM impulsiona serviços de streaming extremamente rápidos e de baixa latência. Além disso, ao otimizar os fluxos de trabalho de vídeo e aproximar o conteúdo dos usuários finais, ela também minimiza possíveis riscos à segurança. "Nossas soluções de segurança de edge habilitadas pela Akamai Cloud nos permitem oferecer soluções de ponta para a transmissão de eventos ao vivo", afirma Kornienko.