EZDRM simplifica las complejidades con su servicio totalmente gestionado, poniendo la potente tecnología DRM en manos de operadores de servicios y propietarios de contenidos. "La DRM no es solo protección, se trata de ahorrar a la vez que se lucha contra la piratería global", destaca Olga Kornienko, COO y cofundadora de EZDRM.

Ahora, su DRMaaS basado en la nube está disponible para todos los clientes de Akamai. Gracias a Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing más distribuida del mundo, los operadores de servicios y los propietarios de contenido pueden distribuir contenido de primera calidad de forma segura y eficiente en varios dispositivos.

Al trabajar codo con codo con codificadores y empaquetadores del Edge de Akamai, EZDRM logra ofrecer unos servicios de streaming ultrarrápidos y de baja latencia. Además, al optimizar los flujos de trabajo de vídeo y acercar el contenido a los usuarios finales, también se minimizan los posibles riesgos de seguridad. "Nuestras soluciones de seguridad en el Edge de Internet habilitadas por Akamai Cloud nos permiten lograr un innovador streaming de eventos en directo", afirma Kornienko.