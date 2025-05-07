©2025 Akamai Technologies
Buscamos colaboraciones que nos ayuden a detener las amenazas y Akamai es el aliado perfecto para proteger el contenido e impulsar el sector.Olga Kornienko, COO y cofundadora
Gestión de derechos digitales como servicio
Durante más de 20 años, EZDRM se ha centrado en ofrecer soluciones de seguridad de gestión de derechos digitales (DRM) asequibles, sencillos y fáciles de integrar. Desde que se acuñó el término DRM como servicio (DRMaaS), la empresa ha ayudado a innumerables organizaciones a generar flujos de ingresos, al tiempo que protege su contenido y sus modelos de negocio. Como partner informático cualificado (QCP) de Akamai, la empresa mejoró su servicio con una solución DRMaaS nativa en la nube en Akamai Cloud.
Optimización del streaming para el futuro
EZDRM simplifica las complejidades con su servicio totalmente gestionado, poniendo la potente tecnología DRM en manos de operadores de servicios y propietarios de contenidos. "La DRM no es solo protección, se trata de ahorrar a la vez que se lucha contra la piratería global", destaca Olga Kornienko, COO y cofundadora de EZDRM.
Ahora, su DRMaaS basado en la nube está disponible para todos los clientes de Akamai. Gracias a Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing más distribuida del mundo, los operadores de servicios y los propietarios de contenido pueden distribuir contenido de primera calidad de forma segura y eficiente en varios dispositivos.
Al trabajar codo con codo con codificadores y empaquetadores del Edge de Akamai, EZDRM logra ofrecer unos servicios de streaming ultrarrápidos y de baja latencia. Además, al optimizar los flujos de trabajo de vídeo y acercar el contenido a los usuarios finales, también se minimizan los posibles riesgos de seguridad. "Nuestras soluciones de seguridad en el Edge de Internet habilitadas por Akamai Cloud nos permiten lograr un innovador streaming de eventos en directo", afirma Kornienko.
Las ventajas de colaborar con Akamai
Decidir colaborar con Akamai fue muy fácil. "Akamai Cloud ofrece una escalabilidad y una latencia inigualables", detalla Kornienko. Además de la sólida reputación de Akamai y su compromiso con los estándares abiertos (que se alinea con la filosofía antidependencia de EZDRM), la asociación ofrece acceso al equipo de ventas de Akamai. "Obtenemos información útil sobre nuevas oportunidades de crecimiento, donde nuestra solución puede marcar la diferencia", comenta la cofundadora.
Rápida respuesta a las necesidades de los clientes
Globoplay, la plataforma de streaming de vídeo más grande de Brasil, es uno de los muchos clientes que se benefician de la asociación entre EZDRM y Akamai. Con más de 22 millones de usuarios mensuales que vieron 6 millones de horas de contenido en 2023, Globoplay necesitaba una migración rápida de un entorno local a DRM en modo SaaS. EZDRM completó toda la migración en tan solo tres semanas, superando el ajustado plazo que se propusieron de un mes.
"Hemos podido poner en marcha rápidamente servidores Linode [Akamai Cloud] en el Edge. En lugar lanzar cada cliente en 200 o 300 milisegundos, podemos hacerlo en 50 milisegundos. Es increíble que hayamos multiplicado por cinco nuestro tiempo de respuesta", resalta Kornienko.
El futuro de los modelos de negocio de streaming
De cara al futuro, EZDRM no se conforma con unos tiempos de respuesta más rápidos. Gracias a la plataforma distribuida globalmente y de latencia ultrabaja de Akamai, ahora es posible crear nuevos modelos de negocio, en áreas como las apuestas en tiempo real y la distribución remota de contenido. En palabras Kornienko, "Akamai nos ayuda a distribuir contenido más rápido y a mayor distancia, incluso en regiones superremotas, al tiempo que cumple estándares globales como Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA)".
Acerca de EZDRM
EZDRM ofrece una solución única y sencilla para proteger y rentabilizar el contenido de vídeo. EZDRM es una de las empresas originales que hacen de la oferta de servicios DRM el núcleo de su negocio. Desde que se creó el término DRM como servicio (DRMaaS), en los últimos 20 años han ayudado a impulsar el negocio del streaming de vídeo, que ha pasado de ser un remanso técnico a convertirse en la principal fuerza que impulsa las noticias y el entretenimiento en la actualidad. La solución EZDRM es ideal para la distribución global segura de servicios de vídeo en directo, bajo demanda, descargables y sin conexión, y elimina así así las preocupaciones de integración y formato propios. EZDRM es sinónimo de una gestión de derechos digitales simplificada. ezdrm.com
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.