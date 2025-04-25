EZDRM sorgt mit seinem vollständig verwalteten Dienst, der Betreibern und Inhaltseigentümern leistungsstarke DRM-Technologie zur Verfügung stellt, für eine erhebliche Vereinfachung. „Bei DRM geht es nicht nur um Schutz, sondern auch um die Sicherung von Umsätzen durch die Bekämpfung der weltweiten Piraterie“, so Olga Kornienko, COO und Mitgründerin von EZDRM.

Jetzt steht das cloudbasierte DRMaaS allen Akamai-Kunden zur Verfügung. Durch die Nutzung der Akamai Cloud – der weltweit am weitesten verteilten Cloud-Computing-Plattform – können Betreiber und Inhaltseigentümer Premiuminhalte sicher und effizient auf verschiedensten Geräten bereitstellen.

EZDRM harmoniert mit den Edge-Encodern und -Packagern von Akamai und unterstützt blitzschnelle Streaming-Dienste mit geringer Latenz. Darüber hinaus werden durch die Optimierung von Video-Workflows und die Platzierung von Inhalten in der Nähe des Endnutzers potenzielle Sicherheitsrisiken minimiert. „Unsere hochmodernen, mit der Akamai Cloud ausgestatteten Sicherheitslösungen für die Edge ermöglichen es uns, innovative Lösungen für Live-Event-Streaming anzubieten“, so Kornieko.