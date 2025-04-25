©2025 Akamai Technologies
Wir schätzen Partnerschaften, die dazu beitragen, Bedrohungen zu verhindern, und mit Akamai haben wir den perfekten Verbündeten gefunden, um Inhalte zu schützen und die Branche voranzubringen.Olga Kornieko, COO und Mitgründerin
Bereitstellung von DRM as a Service
Seit mehr als 20 Jahren konzentriert sich EZDRM auf die Bereitstellung kostengünstiger, nutzerfreundlicher und einfach zu integrierender DRM-Sicherheitslösungen (Digital Rights Management). Seit Einführung des Begriffs Digital Rights Management as a Service (DRMaaS) hat das Unternehmen zahlreichen Organisationen dabei geholfen, Einnahmequellen zu erschließen und gleichzeitig Inhalte und Geschäftsmodelle zu sichern. Als Qualified Compute Partner (QCP) von Akamai hat das Unternehmen sein Angebot mit einer cloudnativen DRMaaS-Lösung in der Akamai Cloud optimiert.
Optimierung des Streaming für die Zukunft
EZDRM sorgt mit seinem vollständig verwalteten Dienst, der Betreibern und Inhaltseigentümern leistungsstarke DRM-Technologie zur Verfügung stellt, für eine erhebliche Vereinfachung. „Bei DRM geht es nicht nur um Schutz, sondern auch um die Sicherung von Umsätzen durch die Bekämpfung der weltweiten Piraterie“, so Olga Kornienko, COO und Mitgründerin von EZDRM.
Jetzt steht das cloudbasierte DRMaaS allen Akamai-Kunden zur Verfügung. Durch die Nutzung der Akamai Cloud – der weltweit am weitesten verteilten Cloud-Computing-Plattform – können Betreiber und Inhaltseigentümer Premiuminhalte sicher und effizient auf verschiedensten Geräten bereitstellen.
EZDRM harmoniert mit den Edge-Encodern und -Packagern von Akamai und unterstützt blitzschnelle Streaming-Dienste mit geringer Latenz. Darüber hinaus werden durch die Optimierung von Video-Workflows und die Platzierung von Inhalten in der Nähe des Endnutzers potenzielle Sicherheitsrisiken minimiert. „Unsere hochmodernen, mit der Akamai Cloud ausgestatteten Sicherheitslösungen für die Edge ermöglichen es uns, innovative Lösungen für Live-Event-Streaming anzubieten“, so Kornieko.
Die Vorteile einer Partnerschaft mit Akamai
Die Partnerschaft mit Akamai lag nahe. „Akamai Cloud bietet unschlagbare Skalierbarkeit und Latenz“, erklärt Kornienko. Neben dem hervorragenden Ruf von Akamai und dessen Einsatz für offene Standards (der gut zur Philosophie der Anbieterunabhängigkeit von EZDRM passt) bietet die Zusammenarbeit Zugang zu den Vertriebsteams von Akamai. „Wir gewinnen Einblicke in neue Wachstumschancen, bei denen unsere Lösung etwas bewirken kann“, fuhr sie fort.
Schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse
Globoplay, die größte brasilianische Video-Streaming-Plattform, ist nur einer der Kunden, die von der Partnerschaft zwischen EZDRM und Akamai profitieren. Globoplay hat über 22 Millionen Nutzer pro Monat, die 2023 Inhalte im Umfang von 6 Milliarden Stunden angesehen haben. Das Unternehmen war daher auf eine schnelle Migration von On-Premise zu SaaS DRM angewiesen. EZDRM schloss die gesamte Migration in nur drei Wochen ab und hat damit sogar die knapp bemessene Frist von einem Monat unterboten.
„Wir konnten Linode [Akamai Cloud]-Server an der Edge schnell aktivieren. Anstatt Kunden in 200 bis 300 Millisekunden live zu schalten, schaffen wir dies in 50 Millisekunden. Es ist unglaublich, dass wir unsere Antwortzeit auf ein Fünftel reduzieren konnten“, so Kornienko.
Gestaltung der Zukunft von Streaming-Geschäftsmodellen
Mit Blick auf die Zukunft begnügt sich EZDRM nicht nur mit kürzeren Antwortzeiten. Die äußerst niedrige Latenz und die global verteilte Plattform von Akamai ermöglichen ab sofort auch neue Geschäftsmodelle wie Echtzeit-Wetten und Bereitstellung von Remote-Inhalten. Kornienko meint dazu: „Akamai unterstützt uns dabei, Inhalte schneller und weiter bereitzustellen, selbst in abgelegenen Regionen, und hält gleichzeitig globale Standards wie die C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) ein.“
Über EZDRM
EZDRM bietet eine unkomplizierte, zentrale Lösung zum Schutz und zur Monetarisierung Ihrer Videoinhalte. EZDRM ist eines der ersten Unternehmen, das die Bereitstellung von DRM-Diensten zum Kern seiner Geschäftstätigkeit macht. Seit der Prägung des Begriffs DRM as a Service (DRMaaS) vor über 20 Jahren hat das Unternehmen dazu beigetragen, das Streaming-Video-Geschäft weiterzuentwickeln und von einer technologischen Nische zur wichtigsten Triebkraft für Nachrichten und Unterhaltung zu machen. Die Lösung von EZDRM eignet sich ideal für die globale, sichere Bereitstellung von Live-, On-Demand-, Download- und Offline-Videodiensten und beseitigt Probleme im Zusammenhang mit der Integration proprietärer Formate. EZDRM steht für vereinfachte digitale Rechteverwaltung. ezdrm.com
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com/de und akamai.com/de/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.