EZDRM は、完全なマネージドサービスを利用して複雑な作業をシンプルな作業に変え、サービス事業者やコンテンツ所有者に強力な DRM 技術を提供します。「DRM は単なる保護手段ではありません。世界的な著作権侵害に対抗して収益を確保するためのものです」と、EZDRM の COO 兼共同創立者、Olga Kornko 氏は述べています。

現在、同社のクラウドベース DRMaaS を、Akamai のすべてのお客様が利用可能です。世界で最も分散したクラウド・コンピューティング・プラットフォームである Akamai Cloud を活用することで、サービス事業者やコンテンツ所有者は、複数のデバイスにプレミアムコンテンツを安全かつ効率的に配信できます。

EZDRM は、Akamai のエッジエンコーダーおよびパッケージャーと連携して、超高速で低レイテンシーのストリーミングサービスをサポートします。さらに、動画ワークフローを最適化し、コンテンツをエンドユーザーに近づけることで、潜在的なセキュリティリスクも最小限に抑えます。「Akamai Cloud によって実現した EZDRM のエッジ・セキュリティ・ソリューションにより、ライブ・イベント・ストリーミング向けの最先端のソリューションを提供することが可能になります」と Kornienko 氏は述べています。