EZDRM は、脅威を阻止するためのパートナーシップを重視しています。Akamai との協力により、コンテンツを保護し、業界を前進させるための理想的な協力者を得ることができました。COO 兼共同創業者、Olga Kornienko 氏
サービスとしてのデジタル著作権管理の提供
20 年以上にわたり、EZDRM は、手頃な価格で使いやすく、統合の容易なデジタル著作権管理（DRM）セキュリティソリューションの提供に重点を置いてきました。DRM as a Service（サービスとしての DRM、DRMaaS）という造語を生み出して以来、膨大な数の組織のコンテンツとビジネスモデルを保護しながら、その収益源を確保するために支援してきました。Akamai の認定コンピューティングパートナー（QCP）として、EZDRM は Akamai Cloud 上でクラウドネイティブの DRMaaS ソリューションを提供することで、その実力を強化しました。
未来に向けたストリーミングの最適化
EZDRM は、完全なマネージドサービスを利用して複雑な作業をシンプルな作業に変え、サービス事業者やコンテンツ所有者に強力な DRM 技術を提供します。「DRM は単なる保護手段ではありません。世界的な著作権侵害に対抗して収益を確保するためのものです」と、EZDRM の COO 兼共同創立者、Olga Kornko 氏は述べています。
現在、同社のクラウドベース DRMaaS を、Akamai のすべてのお客様が利用可能です。世界で最も分散したクラウド・コンピューティング・プラットフォームである Akamai Cloud を活用することで、サービス事業者やコンテンツ所有者は、複数のデバイスにプレミアムコンテンツを安全かつ効率的に配信できます。
EZDRM は、Akamai のエッジエンコーダーおよびパッケージャーと連携して、超高速で低レイテンシーのストリーミングサービスをサポートします。さらに、動画ワークフローを最適化し、コンテンツをエンドユーザーに近づけることで、潜在的なセキュリティリスクも最小限に抑えます。「Akamai Cloud によって実現した EZDRM のエッジ・セキュリティ・ソリューションにより、ライブ・イベント・ストリーミング向けの最先端のソリューションを提供することが可能になります」と Kornienko 氏は述べています。
Akamai パートナーシップの利点
Akamai との提携は、当然の選択でした。「Akamai Cloud は、比類のないスケーラビリティとレイテンシーを提供してくれます」と Kornienko 氏は説明します。このパートナーシップでは、Akamai の確かな評判と（EZDRM のアンチロックインの理念と一致する）オープンスタンダードへのコミットメントに加え、Akamai の営業部門へのアクセスも得られます。「当社のソリューションが貢献できる新たな成長の機会について、知見を得ることができるのです」と同氏は続けます。
顧客のニーズに迅速に対応
ブラジル最大の動画ストリーミングプラットフォームである Globoplay は、EZDRM と Akamai のパートナーシップのメリットを享受しているお客様の 1 つです。2023 年に月間 2,200 万人以上のユーザーが 60 億時間のコンテンツを視聴した Globoplay では、オンプレミスから SaaS DRM への迅速な移行を必要としていました。EZDRM は、わずか 3 週間で移行全体を完了し、1 か月という厳しい期限を前倒しで達成しました。
「当社は Linode（現 Akamai Cloud）サーバーをエッジで迅速にスピンアップさせることができました。これまで 200 ミリ秒から 300 ミリ秒かかっていた顧客のライブ接続が、50 ミリ秒で実現可能になったのです。応答時間を 5 倍も短縮できたのは驚くべきことです」と Kornienko 氏は述べています。
ストリーミング・ビジネス・モデルの未来を定義する
EZDRM は、より迅速な応答時間を目指すだけでなく、さらに先を見据えています。Akamai の超低レイテンシーでグローバルに分散されたプラットフォームにより、リアルタイムの入札やリモートでのコンテンツ配信などの新しいビジネスモデルが可能になりました。Kornienko 氏は次のように述べています。「Akamai は、Coalition for Content Provenance and Authenticity（C2PA）などのグローバル基準を遵守しながら、超遠隔地でもコンテンツをより迅速に、より遠くまで配信することを可能にしてくれます。」
EZDRM について
EZDRM は、動画コンテンツを保護し、収益化するための、シンプルでワンストップなソリューションを提供しています。EZDRM は、DRM サービスの提供を事業の中核とする先駆的企業の 1 つです。DRM as a Service（DRMaaS）という造語を生み出して以来、20 年以上にわたって、ストリーミング動画ビジネスを、技術的なバックウォーターから今日のニュースやエンターテインメントの主要な推進力へと発展させてきました。EZDRM ソリューションは、ライブ、オンデマンド、ダウンロード可能、オフラインといった動画サービスなど、グローバルでセキュリティが確保された配信に最適であり、独自の統合やフォーマットに関する懸念を解消するものです。EZDRM はデジタル著作権管理をシンプル化します。 ezdrm.com
Akamai について
Akamai はサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供することで、オンラインビジネスの力となり、守っています。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。