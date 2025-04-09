Linebreak の CEO である Dolo Miah 氏は次のように述べています。「企業は本質的に分散されているため、集中型クラウドに大きく依存している場合は、リアルタイムのビジネスを実現することが困難になります」。集中型クラウドへの依存度が高い企業は、レイテンシー、高コスト、非効率性などの課題に直面しています。Linebreak は、こうした企業が分散型アプローチを採用する際の支援を行っています。このアプローチでは、インフラが分散型のビジネス運用を反映し、クラウドによって補完されます。

このビジョンを実現するために、Linebreak は、分散型コンピューティングとエッジテクノロジーが企業の意思決定方法にどのように変革をもたらすかを理解したパートナーを必要としていました。

そこで選ばれたのが Akamai です。コンピューティングを意思決定の拠点に近づける能力を備えた Akamai は、理想的なパートナーでした。