©2025 Akamai Technologies
Linebreak の画期的なビジョン
AI の時代において、Linebreak は企業が分散型データとインテリジェンスを活用してリアルタイムのビジネスを実現できるよう支援するリーダーとして台頭しています。分散型の Edge-to-Cloud ソリューションに重点を置いたこの専門サービスプロバイダーは、現代の企業がリアルタイムのインテリジェンスを活用して、より優れた知見を獲得し、より良い意思決定を実現できるよう支援しています。Linebreak は、Akamai のソリューションを活用して、企業の状況把握、対応、進化をこれまでにない速さで変革しています。
エッジの優位性を活かして
Linebreak の CEO である Dolo Miah 氏は次のように述べています。「企業は本質的に分散されているため、集中型クラウドに大きく依存している場合は、リアルタイムのビジネスを実現することが困難になります」。集中型クラウドへの依存度が高い企業は、レイテンシー、高コスト、非効率性などの課題に直面しています。Linebreak は、こうした企業が分散型アプローチを採用する際の支援を行っています。このアプローチでは、インフラが分散型のビジネス運用を反映し、クラウドによって補完されます。
このビジョンを実現するために、Linebreak は、分散型コンピューティングとエッジテクノロジーが企業の意思決定方法にどのように変革をもたらすかを理解したパートナーを必要としていました。
そこで選ばれたのが Akamai です。コンピューティングを意思決定の拠点に近づける能力を備えた Akamai は、理想的なパートナーでした。
分散型インフラでイノベーションを加速
Akamai の世界水準の分散型インフラを活用することで、Linebreak はリアルタイムのビジネス機能とエッジコンピューティングの未来を切り拓いています。たとえば、Akamai Cloud は、Linebreak が複雑なインフラ管理に悩まされることなく、顧客に強力なソリューションを提供することを可能にしています。
その一例として、Akamai Cloud を活用した Linebreak のアクセラレーターハブがあります。ここでは、企業が新しいテクノロジーを試し、既存のプロセスにシームレスに統合することで新しい効率性を引き出すことができます。
「Akamai Cloud は、まさに私たちが必要としていたものです」と Miah 氏は述べています。「当社の DevOps チームは、簡単に拡張できる直感的なプラットフォームのメリットを享受しています。Linode Kubernetes Engine ソリューションにより、必要なコンピューティングコンポーネントを簡単に定義できます。また、消費量とワークロードの監視が非常に簡単です」
低コストの AI 推論をエッジで展開可能に
このパートナーシップが生み出す最も効果的な成果の 1 つは、データが生成され、アクションを実行することが求められる地点である、エッジに AI をもたらす能力です。「エッジコンピューティングの統合により、Linebreak とその顧客は AI の潜在能力を最大限に引き出すことができます」と Miah 氏は説明します。
従来の AI 処理は、集約型のモデルに依存しており、データがクラウドに転送される際に遅延や非効率性が生じることがよくあります。Akamai と Linebreak は、ワークロードを企業活動に近い場所に配置することで、企業がリアルタイムでイベントを検知して対応できるようにします。
「ワークロードをデータソースの近くに移動できるようにすることで、Akamai はコンピューティングとストレージのコストを削減します」と同氏は述べています。Akamai の分散型インフラは、集約型のモノリシックなデータセンターの必要性を軽減します。その結果、企業はパフォーマンスやセキュリティを犠牲にすることなく、より低コストのコンピューティングリソースを活用できます。
回復力で組織の将来性を確保
エッジコンピューティングと分散型コンピューティングが、従来の集中型クラウドソリューションと同等のセキュリティと信頼性を確保できるかどうかを疑問視する企業もいます。Linebreak は、企業が既存のセキュリティや回復力のフレームワークにエッジソリューションを統合するのに役立ちます。「当社は、エッジや分散型コンピューティングによって提供されるパフォーマンスと知見を、企業が安全に最大限活用できるようにします」と Miah 氏は述べています。
ビジネスを新たなレベルへと拡大
Akamai のグローバルに分散されたインフラは、新たなレベルのスケーラビリティも実現します。Linebreak は、急速に変化する小売業からグローバルな製造業まで、多様な業界と連携しています。そのため、あらゆるタイプと規模の企業をサポートする Akamai の能力が非常に重要になっています。企業は、需要の変動に合わせてコンピューティングのニーズをリアルタイムでスケーリングしながら、より回復力があり柔軟性に優れたインフラの恩恵を受けることができるのです。
「私が Akamai に最も期待を寄せていたのは、その先進的なアプローチです」と Miah 氏は説明します。「新しい機能とテクノロジーに投資することで、ビジネスのスケーリングと成長を支援し、顧客が新たなレベルに到達できるようにします」。
予測メンテナンスと監視で製造業を革新
その一例として、Linebreak の AI 搭載予測メンテナンスおよび監視ソリューションがあります。このソリューションは、Akamai の分散型クラウドコンピューティング機能を活用しています。「予期せぬダウンタイムにより、製造業者は 1 時間あたり最大 200 万ドルの損失を被ります。当社の高度な予測メンテナンスソリューションは、エッジで AI を活用して、工場の重要な機械を監視します」と同氏は説明します。「このソリューションは、コストのかかるダウンタイムが発生する前に潜在的な問題を検知し、プロアクティブにメンテナンスをスケジュールすることで、企業が故障を未然に防ぐのを支援するものです」。
連携によるメリットは、それだけではありません。Akamai の分散型クラウドコンピューティング機能を使用することで、Linebreak は複数の機械から収集したデータを、工場や地域にまたがって集約し、分析することができます。これにより、業務全体の健全性について、より高いレベルの相関関係とより深い知見が得られます。さらに、生成 AI の統合により、工場のオペレータの認知負荷を軽減し、よりスマートで迅速な意思決定が可能となります。
今日、明日を構築する
リアルタイムデータ処理やエッジでの AI 活用から、コスト効率化やスケーラブルなソリューションまで、Linebreak と Akamai のパートナーシップは、企業が AI 時代の課題を解決するお手伝いをします。また、新たな収益を生み出すことも可能です。
たとえば、小売企業であれば、高度なパーソナライズが本格的にアップグレードされます。買い物客の位置、閲覧時のふるまい、購入意向を即座に分析することで、小売企業は最適なタイミングでパーソナライズされたオファーを提供し、その場で新たな収益源を獲得できます。
「パートナーとして、Akamai は長期的な戦略を理解しています。分散型クラウドコンピューティングと AI への注力は、私たちと顧客が目指す未来像に完全に合致しています」と Miah 氏は結論付けています。
Linebreak について
Linebreak は、企業が動的な分散型の世界でリアルタイムのビジネスとして成長できるよう支援する、専門システムインテグレーターです。エッジからクラウドまで、あらゆる場所で AI を活用して、リアルタイムの意思決定とアクションを実現します。当社のアプローチは、デザイン思考のエンジニアリングと独自のテクノロジーエコシステムおよびソリューションアクセラレーターを組み合わせることで、数日でビジネス価値を提供します。
Akamai について
Akamai はオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームにより、当社はあらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を提供しています。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで優れたコストパフォーマンスを実現しています。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com/ja および akamai.com/ja/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。