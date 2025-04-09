Un esempio è rappresentato dalla soluzione predittiva di manutezione e monitoraggio offerta da Linebreak, che è basata sull'AI e utilizza le funzionalità del cloud computing distribuito di Akamai. "I costi dei problemi di downtime non pianificati si aggirano sui 2 milioni di dollari all'ora. La nostra avanzata soluzione di manutenzione predittiva utilizza l'AI sull'edge per monitorare i sistemi critici nelle fabbriche", ha spiegato Miah. "La soluzione è in grado di rilevare i potenziali prolemi prima che possano causare costosi problemi di downtime e pianificare la manutenzione in modo proattivo, aiutando le aziende a prevenire eventuali interruzioni dei sistemi prima che si verifichino".

I vantaggi non finiscono qui. Tramite le funzionalità del cloud computing di Akamai, Linebreak può aggregare e analizzare i dati da più sistemi in varie fabbriche e, persino, aree geografiche, allo scopo di migliorare i livelli della correlazione e ottenere vari approfondimenti sull'integrità complessiva delle operazioni. Inoltre, l'integrazione dell'AI generativa supporta gli operatori di produzione, riducendo il carico cognitivo e aiutandoli a prendere le loro decisioni in modo più rapido e intelligente.