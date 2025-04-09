©2025 Akamai Technologies
L'innovativa visione di Linebreak
Nell'era dell'AI, Linebreak è emersa come un'azienda leader nell'intento di rivoluzionare le aziende aiutandole a sfruttare i dati distribuiti e l'intelligence in tempo reale. Con una particolare attenzione alle soluzioni edge-to-cloud distribuite, questa azienda specializzata nella fornitura di servizi rivoluziona le aziende moderne aiutando a sfruttare l'intelligence in tempo reale per ottenere migliori informazioni e ottimizzare i processi decisionali. Linebreak sta utilizzando le soluzioni di Akamai per trasformare il modo con cui le aziende percepiscono, rispondono e si evolvono più rapidamente che mai prima d'ora.
Il vantaggio dell'edge
Secondo Dolo Miah, CEO di Linebreak, "le aziende sono intrinsecamente distribuite, quindi per loro è difficile sfruttare l'intelligence in tempo reale perché si affidano notevolmente ad un cloud centralizzato". Poiché le aziende di questo tipo devono affrontare vari problemi, tra cui latenza, costi elevati ed inefficienze, Linebreak le aiuta ad adottare un approccio distribuito, in cui la sua infrastruttura riflette le operazioni aziendali distribuite con il supporto del cloud.
Per realizzare questa visione, Linebreak aveva bisogno di un partner in grado di comprendere come il computing distribuito e le tecnologie sull'edge possono rivoluzionare i processi decisionali delle aziende.
Ed è a questo punto che entra in gioco Akamai, che, con la sua capacità di avvicinare l'elaborazione ai punti di decisione, si è rivelato il partner ideale.
Accelerare l'innovazione con l'infrastruttura distribuita
Sfruttando l'eccellente infrastruttura distribuita di Akamai, Linebreak sta inaugurando il futuro delle funzionalità aziendali in tempo reale e dell'Edge Computing. Ad esempio, l'Akamai Cloud consente a Linebreak di fornire ai suoi clienti potenti soluzioni senza sovraccaricarli con una complessa gestione dell'infrastruttura.
Ad esempio, con l'hub di accelerazione di Linebreak supportato dall'Akamai Cloud, le aziende possono provare innovative tecnologie, integrandole perfettamente nei loro processi esistenti per conseguire nuovi livelli di efficienza.
"L'Akamai Cloud ci offre esattamente ciò che ci serve", ha affermato Miah. "Il nostro team DevOps trae vantaggio da una piattaforma intuitiva in grado di scalare facilmente, mentre la soluzione Linode Kubernetes Engine rende semplice definire i componenti di elaborazione necessari. Inoltre, trovo straordinariamente intuitivo monitorare l'utilizzo e i carichi di lavoro".
La convenienza dell'AI sull'edge
Uno dei risultati migliori di questa partnership è la capacità di portare l'AI sull'edge, ossia vicino alle posizioni in cui vengono generati i dati e in cui si verificano le operazioni. "L'integrazione dell'Edge Computing consente a Linebreak e ai suoi clienti di sfruttare il pieno potenziale dell'AI", ha spiegato Miah.
L'elaborazione dell'AI tradizionali si basa su modelli centralizzati, che spesso causano ritardi ed inefficienze perché i dati vengono trasferiti all'interno e all'esterno del cloud. Avvicinando i carichi di lavoro alle posizioni in cui operano le aziende, Akamai e Linebreak consentono alle aziende di percepire e reagire agli eventi in tempo reale.
"Akamai ci consente di avvicinare i carichi di lavoro alle origini dei dati, riducendo così i costi di elaborazione e storage", ha affermato Miah. L'infrastruttura distribuita di Akamai riduce la necessità di ricorrere a data center centralizzati e monolitici. Di conseguenza, le aziende possono utilizzare risorse di elaborazione più economiche senza sacrificare le performance o la sicurezza.
A prova di futuro con la resilienza
Alcune aziende si chiedeono se l'edge e il computing distribuito siano in grado di eguagliare la sicurezza e l'affidabilità delle tradizionali soluzioni cloud centralizzate. Linebreak aiuta le aziende a integrare le soluzioni sull'edge nei loro sistemi di sicurezza e resilienza esistenti. "Garantiamo alle aziende di trarre il massimo vantaggio dalle performance e dalle informazioni offerte dall'edge e dal computing distribuito in totale sicurezza", ha affermato Miah.
Performance insuperabili per le attività aziendali
La natura dell'infrastruttura di Akamai distribuita a livello globale offre anche nuovi livelli di scalabilità. Per Linebreak, che collabora con diversi settori, dal retail in rapida espansione all'industria manifatturiera globale, la capacità di Akamai di supportare le aziende di tutti i tipi e le dimsnioni è fondamentale. Le aziende possono scalare in base alle loro esigenze di computing in tempo reale per seguire le fluttuazioni della domande, beneficiano, al contempo, di un'infrastruttura più resiliente e flessibile.
"Ciò che mi entusiasma maggiormente di Akamai è il suo approccio lungimirante", ha spiegato Miah, "che, poiché investiamo in nuove funzionalità e tecnologie, ci aiuta a scalare ed espandere le nostre attività aziendali, mentre i nostri clienti possono raggiungere performance insuperabili".
Rivoluzionare la produzione con operazioni predittive di manuntezione e monitoraggio
Un esempio è rappresentato dalla soluzione predittiva di manutezione e monitoraggio offerta da Linebreak, che è basata sull'AI e utilizza le funzionalità del cloud computing distribuito di Akamai. "I costi dei problemi di downtime non pianificati si aggirano sui 2 milioni di dollari all'ora. La nostra avanzata soluzione di manutenzione predittiva utilizza l'AI sull'edge per monitorare i sistemi critici nelle fabbriche", ha spiegato Miah. "La soluzione è in grado di rilevare i potenziali prolemi prima che possano causare costosi problemi di downtime e pianificare la manutenzione in modo proattivo, aiutando le aziende a prevenire eventuali interruzioni dei sistemi prima che si verifichino".
I vantaggi non finiscono qui. Tramite le funzionalità del cloud computing di Akamai, Linebreak può aggregare e analizzare i dati da più sistemi in varie fabbriche e, persino, aree geografiche, allo scopo di migliorare i livelli della correlazione e ottenere vari approfondimenti sull'integrità complessiva delle operazioni. Inoltre, l'integrazione dell'AI generativa supporta gli operatori di produzione, riducendo il carico cognitivo e aiutandoli a prendere le loro decisioni in modo più rapido e intelligente.
Costruire oggi per domani
Dall'elaborazione in tempo reale all'AI sull'edge fino all'efficienza in termini di costi e alle soluzioni scalabili, la partnership instaurata tra Linebreak e Akamai sta aiutando le organizzazioni a risolvere i problemi legati all'era dell'AI e a favorire nuovi ricavi.
Prendiamo, ad esempio, il retail, il fenomeno dell'iperpersonalizzazione sta prendendo sempre più piede. Analizzando istantaneamente la posizione, il comportamento di navigazione e l'intento di un acquirente, i retailer possono offrire un'offerta personalizzata al momento più appropriato, favorendo immediatamente nuove fonti di reddito.
"In qualità di partner, Akamai è lungimirante perché si focalizza sul cloud computing e sull'AI allineandosi perfettamente ai nostri obiettivi e a quelli dei nostri clienti", ha concluso Miah.
Informazioni su Linebreak
Linebreak è un'azienda specializzata nell'integrazione di sistemi che aiuta le aziende a prosperare nelle loro attività in tempo reale in un mondo dinamico e distributo, rafforzando l'AI ovunque per consentire di prendere decisioni ed eseguire operazioni in tempo reale, dall'edge al cloud. Il nostro approccio combina un progettazione accurata con il nostro esclusivo ecosistema di tecnologie e con i nostri acceleratori di soluzioni per fornire valore alle aziende in pochi giorni.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/blog/it e seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.