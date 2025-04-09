Laut Dolo Miah, CEO von Linebreak, „sind Unternehmen von Natur aus verteilt, und der Schritt hin zu einem Echtzeitunternehmen ist schwierig, wenn sie sich stark auf eine zentralisierte Cloud verlassen.“ Diese Unternehmen stehen vor Herausforderungen wie Latenz, hohen Kosten und Ineffizienzen. Linebreak plädiert für einen verteilten Ansatz, bei dem die Infrastruktur die verteilten Geschäftsabläufe widerspiegelt und durch die Cloud ergänzt wird.

Um diese Vision umzusetzen, benötigte Linebreak einen Partner, der genau wusste, wie Technologien für verteiltes Computing und Edge die Art und Weise revolutionieren würden, wie Unternehmen Entscheidungen treffen.

Und hier kam Akamai ins Spiel. Akamai war der ideale Partner, da das Computing so näher an Entscheidungspunkte heranreicht.