©2025 Akamai Technologies
La vision avant-gardiste de Linebreak
À l'ère de l'IA, Linebreak est devenu un acteur majeur en aidant les entreprises à assurer une activité en temps réel grâce à l'utilisation des données et des renseignements distribués. Axé sur les solutions distribuées de la bordure de l'Internet vers le cloud, ce fournisseur de services spécialisé permet aux entreprises d'aujourd'hui de tirer parti des données en temps réel afin de prendre de meilleures décisions. Linebreak s'appuie sur les solutions d'Akamai pour transformer la façon dont les entreprises détectent, réagissent et évoluent plus rapidement que jamais.
L'avantage de la bordure de l'Internet
D'après Dolo Miah, PDG de Linebreak, « les entreprises sont intrinsèquement distribuées et elles éprouvent des difficultés à assurer une activité en temps réel lorsqu'elles dépendent d'un cloud centralisé. » Ces entreprises doivent relever de nombreux défis liés à la latence, à des coûts élevés, à des inefficacités, entre autres. Linebreak préconise une approche distribuée, avec une infrastructure reflétant les opérations commerciales distribuées à laquelle s'ajoute le cloud.
Pour concrétiser cette vision, Linebreak avait besoin d'un partenaire qui comprend comment l'informatique distribuée et les technologies en bordure de l'Internet peuvent révolutionner la prise de décisions des entreprises.
C'est là qu'Akamai entre en jeu. Grâce à sa capacité à rapprocher l'informatique des points de décision, Akamai constituait le partenaire idéal.
Accélérer l'innovation grâce à une infrastructure distribuée
En tirant parti de l'infrastructure distribuée de classe mondiale d'Akamai, Linebreak ouvre la voie à l'avenir des capacités métier en temps réel et de l'Edge Computing. Akamai Cloud permet notamment à Linebreak d'offrir des solutions puissantes à ses clients, sans se laisser submerger par une gestion complexe de l'infrastructure.
Prenons par exemple le centre d'accélération de Linebreak, optimisé par Akamai Cloud. Ici, les entreprises peuvent tester de nouvelles technologies et les intégrer de façon fluide à leurs processus existants pour booster l'efficacité.
« Akamai Cloud nous donne exactement ce dont nous avons besoin », déclare Dolo Miah. « Notre équipe DevOps bénéficie d'une plateforme intuitive capable d'évoluer sans effort, et la solution Linode Kubernetes Engine facilite l'identification des composants de calcul nécessaires. En outre, le suivi de la consommation et des charges de travail me semble incroyablement simple. »
L'inférence IA à moindre coût en bordure de l'Internet
L'un des plus grands atouts de ce partenariat est la capacité à déployer l'IA en bordure de l'Internet, près de là où les données sont générées et où l'action doit se produire. « L'intégration de l'Edge Computing permet à Linebreak et à ses clients d'exploiter tout le potentiel de l'IA », explique Dolo Miah.
Le traitement traditionnel de l'IA repose sur des modèles centralisés, ce qui entraîne souvent des retards et des inefficacités lorsque les données sont transférées vers et à partir du cloud. En rapprochant les charges de travail de là où les entreprises exercent leurs activités, Akamai et Linebreak permettent aux entreprises de détecter et de réagir aux événements en temps réel.
« En nous permettant de rapprocher les charges de travail des sources de données, Akamai réduit les coûts de calcul et de stockage », révèle Dolo Miah. L'infrastructure distribuée d'Akamai réduit le besoin de centres de données centralisés et monolithiques. Ainsi, les entreprises ont accès à des ressources informatiques plus abordables sans sacrifier les performances ni la sécurité.
Se protéger durablement grâce à la résilience
Certaines entreprises se demandent si la bordure et l'informatique distribuée peuvent rivaliser avec la sécurité et la fiabilité des solutions cloud centralisées traditionnelles. Linebreak aide les entreprises à intégrer des solutions en bordure de l'Internet à leurs cadres de sécurité et de résilience existants. « Nous veillons à ce que les entreprises puissent tirer pleinement parti des performances et des informations offertes par l'informatique en bordure de l'Internet et distribuée, et ce de manière sécurisée », explique Dolo Miah.
Monter en charge vers de nouveaux sommets
La nature distribuée à l'échelle mondiale de l'infrastructure d'Akamai offre également de nouveaux niveaux d'évolutivité. Linebreak collabore avec une grande diversité de secteurs, dont celui du commerce de détail qui se développe à vitesse grand V et celui de la fabrication mondiale. La capacité d'Akamai à soutenir des entreprises de tous types et de toutes tailles est donc essentielle. Les entreprises peuvent adapter leurs besoins informatiques en temps réel pour répondre aux fluctuations de la demande, tout en bénéficiant d'une infrastructure plus résiliente et flexible.
« Ce qui me plaît le plus chez Akamai est son approche avant-gardiste », déclare Dolo Miah. « L'investissement dans de nouvelles capacités et technologies nous permettra de faire évoluer et de développer notre activité, tout en aidant nos clients à atteindre de nouveaux sommets. »
Révolutionner la fabrication grâce à la maintenance prédictive et au suivi
La solution de suivi et de maintenance prédictive basée sur l'IA de Linebreak utilise les capacités de Cloud Computing distribué d'Akamai. « Les temps d'arrêt imprévus coûtent aux fabricants jusqu'à 2 millions de dollars par heure. Notre solution de maintenance prédictive avancée tire parti de l'IA en bordure de l'Internet pour surveiller les machines critiques dans les usines », explique Dolo Miah. « La solution détecte les problèmes potentiels avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt coûteux et planifie la maintenance de manière proactive, ce qui permet aux entreprises de prévenir les pannes. »
Et ce n'est pas tout. Grâce aux capacités de Cloud Computing distribué d'Akamai, Linebreak agrège et analyse les données de plusieurs machines dans différentes usines et même différentes régions. Cela améliore le niveau de corrélation et de détail des informations sur l'état général des opérations. En outre, l'intégration de l'IA générative aide les opérateurs d'usine à réduire la charge cognitive et à prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement.
Façonner l'avenir dès aujourd'hui
Du traitement des données en temps réel à l'IA en bordure de l'Internet, en passant par la rentabilité et les solutions évolutives, le partenariat entre Linebreak et Akamai aide les entreprises à relever les défis de l'ère de l'IA. Il leur permet également de générer de nouveaux revenus.
Par exemple, dans le commerce de détail, l'hyper-personnalisation s'en retrouve grandement améliorée. En analysant instantanément l'emplacement, le comportement de navigation et l'intention d'un acheteur, les détaillants peuvent proposer une offre sur mesure au moment opportun, ce qui permet de débloquer immédiatement de nouvelles sources de revenus.
« En tant que partenaire, Akamai a une vision à long terme. Son approche axée sur le Cloud Computing distribué et l'IA concorde parfaitement avec nos objectifs (et ceux de nos clients) », conclut Dolo Miah.
À propos de Linebreak
Linebreak est un spécialiste de l'intégration de systèmes qui aide les entreprises à développer leur activité en temps réel dans un monde dynamique et distribué. Nous leur permettons de tirer parti de l'IA partout pour prendre des décisions et des mesures en temps réel, de la bordure de l'Internet au cloud. Notre approche associe une ingénierie de conception à notre écosystème technologique unique ainsi qu'à des accélérateurs de solutions, afin d'apporter une valeur commerciale en quelques jours.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.