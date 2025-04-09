D'après Dolo Miah, PDG de Linebreak, « les entreprises sont intrinsèquement distribuées et elles éprouvent des difficultés à assurer une activité en temps réel lorsqu'elles dépendent d'un cloud centralisé. » Ces entreprises doivent relever de nombreux défis liés à la latence, à des coûts élevés, à des inefficacités, entre autres. Linebreak préconise une approche distribuée, avec une infrastructure reflétant les opérations commerciales distribuées à laquelle s'ajoute le cloud.

Pour concrétiser cette vision, Linebreak avait besoin d'un partenaire qui comprend comment l'informatique distribuée et les technologies en bordure de l'Internet peuvent révolutionner la prise de décisions des entreprises.

C'est là qu'Akamai entre en jeu. Grâce à sa capacité à rapprocher l'informatique des points de décision, Akamai constituait le partenaire idéal.