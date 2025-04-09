©2025 Akamai Technologies
La innovadora visión de Linebreak
En la era de la IA, Linebreak se ha convertido en un líder a la hora de ayudar a las empresas a convertirse en empresas en tiempo real mediante la adopción de datos e inteligencia distribuidos. Este proveedor de servicios especializado, que hace hincapié en las soluciones distribuidas del Edge a la nube, permite a las empresas modernas aprovechar la inteligencia en tiempo real para obtener mejor información y mejorar la toma de decisiones. Linebreak aprovecha las soluciones de Akamai para transformar la forma en que las empresas perciben, responden y evolucionan más rápido que nunca.
Habilitación de la conectividad del Edge
Según Dolo Miah, el director ejecutivo de Linebreak, "las empresas están inherentemente distribuidas y es difícil que se conviertan en empresas en tiempo real si dependen en gran medida de una nube centralizada". Estas empresas se enfrentan a desafíos, como la latencia, los altos costes y las ineficiencias. Linebreak aboga por que adopten un enfoque distribuido en el que su infraestructura refleje las operaciones empresariales distribuidas, complementadas por la nube.
Para hacer realidad esta visión, Linebreak necesitaba un partner que comprendiera cómo la informática distribuida y las tecnologías del Edge revolucionarían la forma en que las empresas toman decisiones.
Y en eso puede ayudar Akamai. Gracias a su capacidad para acercar la informática a los puntos de decisión, Akamai fue el partner ideal.
Aceleración de la innovación con una infraestructura distribuida
Al aprovechar la infraestructura distribuida de primera clase de Akamai, Linebreak está introduciendo el futuro de las capacidades empresariales en tiempo real y el edge computing. Por ejemplo, Akamai Cloud permite a Linebreak ofrecer soluciones sólidas a sus clientes sin los obstáculos que conlleva la compleja gestión de la infraestructura.
Un ejemplo es el hub acelerador de Linebreak, basado en la tecnología de Akamai Cloud. Aquí, las empresas pueden experimentar con nuevas tecnologías, integrándolas sin problemas en sus procesos existentes para descubrir nuevas eficiencias.
"Akamai Cloud ofrece exactamente lo que necesitamos", afirma Miah. "Nuestro equipo de DevOps se beneficia de una plataforma intuitiva que se adapta sin esfuerzo, y la solución Linode Kubernetes Engine facilita la definición de los componentes informáticos necesarios. Además, me parece increíblemente sencillo supervisar el consumo y las cargas de trabajo".
Inferencia de IA asequible en el Edge
Uno de los resultados más importantes de esta asociación es la capacidad de llevar la IA al Edge, cerca de donde se generan los datos y de donde es necesario que se tomen medidas. "La integración del edge computing permite a Linebreak y a sus clientes aprovechar todo el potencial de la IA", explica Miah.
El procesamiento de IA tradicional se basa en modelos centralizados, lo que a menudo provoca retrasos e ineficiencias dado que los datos se transfieren a la nube y desde ella. Al colocar las cargas de trabajo más cerca de donde operan las empresas, Akamai y Linebreak permiten a las empresas detectar los eventos y reaccionar ante ellos en tiempo real.
"Al permitirnos acercar las cargas de trabajo a las fuentes de datos, Akamai reduce el coste de los recursos informáticos y de almacenamiento", afirma Miah. La infraestructura distribuida de Akamai reduce la necesidad de utilizar centros de datos centralizados y monolíticos. Como resultado, las empresas pueden aprovechar recursos informáticos más asequibles sin sacrificar el rendimiento ni la seguridad.
Garantía de futuro con resiliencia
Algunas empresas se preguntan si el edge computing y la informática distribuida pueden igualar la seguridad y fiabilidad de las soluciones de nube centralizadas tradicionales. Linebreak ayuda a las empresas a integrar soluciones del Edge en sus marcos de seguridad y resiliencia existentes. "Garantizamos que las empresas puedan aprovechar al máximo de forma segura el rendimiento y la información que ofrece el edge computing y la informática distribuida", afirmó Miah.
Ampliación del negocio a nuevas cotas
La naturaleza de distribución global de la infraestructura de Akamai también permite nuevos niveles de escalabilidad. Linebreak trabaja con una amplia gama de sectores, desde el sector retail en rápida evolución hasta la fabricación global, y la capacidad de Akamai para respaldar a empresas de todos los tipos y tamaños es fundamental. Las empresas pueden ampliar sus necesidades informáticas en tiempo real para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda, al mismo tiempo que se benefician de una infraestructura más resiliente y flexible.
"Lo que más me entusiasma de Akamai es su enfoque con visión de futuro", explica Miah. "Al invertir en nuevas capacidades y tecnologías, nos ayudará a escalar y hacer crecer nuestro negocio, y ayudará a nuestros clientes a alcanzar nuevas cotas".
Revolución de la fabricación con el mantenimiento predictivo y la supervisión
Un ejemplo es la solución de mantenimiento predictivo y supervisión basada en IA de Linebreak, que utiliza las capacidades de cloud computing distribuido de Akamai. "El tiempo de inactividad no planificado cuesta a los fabricantes hasta 2 millones de dólares por hora. Nuestra solución de mantenimiento predictivo avanzado aprovecha la IA en el Edge para supervisar las máquinas esenciales de las fábricas", explica Miah. "La solución puede detectar posibles problemas antes de que se produzcan costosos tiempos de inactividad y programar el mantenimiento de forma proactiva, lo que ayuda a las empresas a evitar averías antes de que se produzcan".
Pero los beneficios no acaban aquí. Gracias a las capacidades de cloud computing distribuido de Akamai, Linebreak puede agregar y analizar datos de varias máquinas en fábricas e incluso en regiones. Esto permite un mayor nivel de correlación e información más detallada sobre el estado general de las operaciones. Además, la integración de la IA generativa ayuda a los operadores de las fábricas a reducir la carga cognitiva y a tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez.
El mañana se construye hoy
Desde el procesamiento de datos en tiempo real y la IA en el Edge hasta la rentabilidad y las soluciones escalables, la asociación entre Linebreak y Akamai ayuda a las organizaciones a superar los desafíos inherentes a la era de la IA. También les permite generar nuevos ingresos.
Tomemos como ejemplo el sector retail, en el que la hiperpersonalización supone una mejora importante. Mediante el análisis instantáneo de la ubicación, el comportamiento de navegación y la intención de un comprador, los retailers pueden ofrecer una oferta personalizada en el momento perfecto, lo que permite generar nuevas fuentes de ingresos en el momento oportuno.
"Como partner, Akamai entiende el juego a largo plazo. Su enfoque en el cloud computing distribuido y la IA se alinea perfectamente con el destino al que nos dirigimos nosotros y nuestros clientes", concluye Miah.
Acerca de Linebreak
Linebreak es un integrador de sistemas especializado que ayuda a las empresas a prosperar como empresas en tiempo real en un mundo dinámico y distribuido. Les permitimos aprovechar la IA en cualquier lugar para tomar decisiones y tomar medidas en tiempo real, desde el Edge hasta la nube. Nuestro enfoque combina la ingeniería orientada al diseño con nuestro exclusivo ecosistema tecnológico y aceleradores de soluciones para ofrecer valor empresarial en cuestión de días.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.