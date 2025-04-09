Según Dolo Miah, el director ejecutivo de Linebreak, "las empresas están inherentemente distribuidas y es difícil que se conviertan en empresas en tiempo real si dependen en gran medida de una nube centralizada". Estas empresas se enfrentan a desafíos, como la latencia, los altos costes y las ineficiencias. Linebreak aboga por que adopten un enfoque distribuido en el que su infraestructura refleje las operaciones empresariales distribuidas, complementadas por la nube.

Para hacer realidad esta visión, Linebreak necesitaba un partner que comprendiera cómo la informática distribuida y las tecnologías del Edge revolucionarían la forma en que las empresas toman decisiones.

Y en eso puede ayudar Akamai. Gracias a su capacidad para acercar la informática a los puntos de decisión, Akamai fue el partner ideal.