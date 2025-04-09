©2025 Akamai Technologies
A visão inovadora da Linebreak
Na era da IA, a Linebreak surgiu como líder em ajudar as empresas a operar em tempo real com a adoção de dados distribuídos e inteligência. Com ênfase em soluções distribuídas da edge à nuvem, essa provedora especializada de serviços capacita as empresas modernas a utilizar a inteligência em tempo real para obter insights e tomar decisões melhores. A Linebreak aproveita as soluções da Akamai para transformar o modo como as empresas identificam e respondem a eventos e para que evoluam mais rápido do que nunca.
Usando a vantagem da edge
Dolo Miah, CEO da Linebreak, afirma: "As empresas estão inerentemente distribuídas, e sua atuação em tempo real se torna um desafio quando dependem muito de uma nuvem centralizada". Essas empresas enfrentam desafios como latência, custos altos e ineficiências. A Linebreak atua para que elas adotem uma abordagem distribuída, na qual sua infraestrutura reflita operações comerciais distribuídas, complementadas pela nuvem.
Para concretizar essa visão, a Linebreak precisava de uma parceira que compreendesse como a computação distribuída e as tecnologias de edge revolucionariam a forma como as empresas tomam decisões.
Foi aí que a Akamai entrou em cena. Com sua capacidade de aproximar a computação dos pontos de decisão, a Akamai se tornou a parceira ideal.
Acelerando a inovação com uma infraestrutura distribuída
Ao aproveitar a infraestrutura distribuída e de classe mundial da Akamai, a Linebreak está inaugurando o futuro dos recursos empresariais e da computação em edge em tempo real. Por exemplo, a Akamai Cloud permite que a Linebreak forneça soluções poderosas para seus clientes sem ter que se preocupar com o gerenciamento complexo da infraestrutura.
Um exemplo é o hub acelerador da Linebreak, impulsionado pela Akamai Cloud. Aqui, as empresas podem experimentar novas tecnologias, integrando-as perfeitamente aos seus processos existentes para conquistar uma nova eficiência.
"A Akamai Cloud oferece exatamente aquilo de que precisamos", diz Miah. "Nossa equipe de DevOps se beneficia de uma plataforma intuitiva que pode ser dimensionada sem dificuldades, e a solução Linode Kubernetes Engine facilita a definição dos componentes de computação necessários. E é incrivelmente simples monitorar o consumo e as workloads."
Inferência de IA acessível na edge
Um dos melhores resultados dessa parceria é a capacidade de trazer a IA para a edge, perto de onde os dados estão sendo gerados e onde a ação precisa acontecer. "A integração da computação de edge permite que a Linebreak e seus clientes aproveitem todo o potencial da IA", explica Miah.
O processamento de IA tradicional depende de modelos centralizados, muitas vezes resultando em atrasos e ineficiências à medida que os dados são transferidos entre a nuvem. Ao aproximarem as workloads de onde as empresas operam, a Akamai e a Linebreak permitem que elas detectem e reajam a eventos em tempo real.
"Ao nos permitir aproximar as workloads das fontes de dados, a Akamai reduz o custo da computação e do armazenamento", afirma Miah. A infraestrutura distribuída da Akamai reduz a necessidade de data centers centralizados e monolíticos. Como resultado, as empresas podem utilizar recursos de computação mais acessíveis sem sacrificar o desempenho ou a segurança.
Preparação para o futuro com resiliência
Algumas empresas questionam se a computação de edge e a computação distribuída podem oferecer a segurança e a confiabilidade das soluções tradicionais de nuvem centralizada. A Linebreak ajuda as empresas a integrar soluções de edge às suas estruturas de segurança e resiliência existentes. "Garantimos que as empresas possam aproveitar com segurança todo o desempenho e os insights oferecidos pela computação de edge e distribuída", afirma Miah.
Expansão dos negócios para novos patamares
A natureza globalmente distribuída da infraestrutura da Akamai também permite novos níveis de escalabilidade. A Linebreak trabalha com uma ampla variedade de setores, desde o dinâmico varejo até a manufatura global, e a capacidade da Akamai de oferecer suporte a empresas de todos os tipos e tamanhos é essencial. As empresas podem dimensionar suas necessidades de computação em tempo real para atender às mudanças na demanda, ao mesmo tempo em que se beneficiam de uma infraestrutura mais flexível e resiliente.
"O que mais me empolga sobre a Akamai é sua abordagem inovadora", explica Miah. "Ao investir em novos recursos e tecnologias, ela nos ajudará a expandir nossos negócios, além de ajudar nossos clientes a alcançar novos patamares."
Revolução da manufatura com manutenção e monitoramento preditivos
Um exemplo é a solução de manutenção e monitoramento preditivos com inteligência artificial da Linebreak usando os recursos distribuídos de computação em nuvem da Akamai. "O tempo de inatividade não planejado custa até US$ 2 milhões por hora às empresas de manufatura. Nossa solução avançada de manutenção preditiva utiliza a IA na edge para monitorar máquinas críticas em fábricas", explica Miah. "A solução pode detectar possíveis problemas antes que eles resultem em tempo de inatividade dispendioso e programar a manutenção de forma proativa, ajudando as empresas a evitar falhas antes que elas aconteçam."
Os benefícios não param por aí. Usando os recursos de computação em nuvem distribuída da Akamai, a Linebreak pode agregar e analisar dados de várias máquinas em fábricas e até mesmo regiões. Isso proporciona um nível maior de correlação e insights mais aprofundados sobre a integridade geral das operações. Além disso, a integração da IA gerativa oferece suporte aos operadores de fábrica, reduzindo a carga cognitiva e ajudando-os a tomar decisões mais inteligentes com mais rapidez.
Construindo o amanhã hoje
Desde o processamento de dados em tempo real e a IA na edge até a eficiência de custos e soluções escaláveis, a parceria entre a Linebreak e a Akamai está ajudando as organizações a superar os desafios da era da IA. Ela também está permitindo que elas gerem mais receita.
O varejo, por exemplo, é um dos setores em que a hiperpersonalização é ainda mais aprimorada. Ao analisar instantaneamente a localização, o comportamento de navegação e a intenção de um comprador, os varejistas podem oferecer uma oferta personalizada no momento perfeito, gerando novos fluxos de receita na hora.
"Como parceira, a Akamai entende o jogo de longo prazo. Seu foco em computação em nuvem distribuída e IA se alinha perfeitamente com o caminho que nós, e nossos clientes, estamos seguindo", conclui Miah.
Sobre a Linebreak
A Linebreak é uma integradora de sistemas especializada que ajuda as empresas a prosperar como empresas em tempo real em um mundo dinâmico e distribuído. Nós as ajudamos a aproveitar a IA em todos os lugares para decisões e ações em tempo real, da edge à nuvem. Nossa abordagem combina engenharia por "design thinking" com nosso ecossistema tecnológico exclusivo e aceleradores de soluções para gerar valor comercial em poucos dias.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.