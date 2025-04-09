Dolo Miah, CEO da Linebreak, afirma: "As empresas estão inerentemente distribuídas, e sua atuação em tempo real se torna um desafio quando dependem muito de uma nuvem centralizada". Essas empresas enfrentam desafios como latência, custos altos e ineficiências. A Linebreak atua para que elas adotem uma abordagem distribuída, na qual sua infraestrutura reflita operações comerciais distribuídas, complementadas pela nuvem.

Para concretizar essa visão, a Linebreak precisava de uma parceira que compreendesse como a computação distribuída e as tecnologias de edge revolucionariam a forma como as empresas tomam decisões.

Foi aí que a Akamai entrou em cena. Com sua capacidade de aproximar a computação dos pontos de decisão, a Akamai se tornou a parceira ideal.