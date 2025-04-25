엣지 네트워크의 AI란 무엇인가요?

AI 초창기에는 대부분의 컴퓨팅 기능이 클라우드 기반 데이터 센터에서 수행되었으며, 클라우드 기반 데이터 센터는 급증하는 AI 기술에 필요한 막대한 컴퓨팅 성능, 용량, 확장성을 제공했습니다. 기술이 성숙해지고 데이터 수집 소스가 IoT(Internet of Things)와 수십억 개의 스마트폰 및 커넥티드 디바이스로 확장됨에 따라, 막대한 양의 데이터로 인해 클라우드 기반 AI 운영에서 지연 시간과 네트워크 대역폭 사용량이 증가했습니다. 그 결과, AI 기술은 이제 엣지로 이동해 데이터가 생성되는 디바이스, 애플리케이션, 사용자와 훨씬 더 가까운 곳에서 데이터 세트를 처리하고 있습니다. 엣지 서버에서 AI를 실행하면 머신 러닝, 신경망 가속, 딥 러닝과 같은 신기술을 보다 쉽게 확장하고 실시간 인사이트와 애널리틱스를 제공해 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 내릴 수 있습니다.