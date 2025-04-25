©2025 Akamai Technologies
Akamai와의 파트너십은 고객의 비즈니스 성과를 향상시키며, 사이트 및 앱 방문자가 최상의 온라인 경험을 누릴 수 있도록 돕습니다.예스퍼 에센드롭(Jesper Essendrop), Queue-it CEO
고트래픽 날짜에 사이트 및 앱 다운타임 방지
콘서트 티켓, 주요 프로모션, 정부 서비스 등을 제공할 때 온라인 속도 저하와 다운타임은 신뢰와 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 바로 여기서 Queue-it이 나섭니다. 티켓팅, 이커머스, 금융 서비스, 미디어, 교육, 공공 부문 등 다양한 업계에서 웹사이트 및 앱 트래픽 급증을 관리하고 활용할 수 있도록 지원하는 선도적인 가상 대기실 서비스를 제공합니다. Akamai의 최첨단 솔루션이 뒷받침하는 Akamai Qualified Compute Partner Program의 회원사로서 Queue-it은 매년 310억 명의 방문자에게 공정하고 원활한 경험을 보장합니다. Akamai 고객은 이 파트너십을 통해 Akamai의 보안, 전송, 컴퓨팅 서비스와 통합된 Queue-it의 대기실 솔루션을 원활하게 구매할 수 있습니다.
공정하고 신뢰할 수 있는 온라인 경험 만들기
트래픽 급증은 기회여야지 재난이 되어서는 안 됩니다. 하지만 사이트가 다운되거나 봇이 애플리케이션을 침범하면 실제 고객과 사용자가 피해를 입습니다.
Queue-it의 가상 대기실은 웹 트래픽 흐름을 제어해 피크 수요 시 공정하고 신뢰할 수 있는 경험을 보장합니다. 기업은 핵심 병목 지점을 보호하고, 시스템 성능에 따라 트래픽 흐름을 조정하고, 과도한 리소스 할당을 방지할 수 있습니다. 피크 수요 시 방문자는 브랜디드 대기실로 자동으로 안내되며, 상세한 대기 정보를 확인한 후 공정하게 선착순으로 사이트나 앱으로 돌아갑니다.
Queue-it의 CEO 예스퍼 에센드롭(Jesper Essendrop)은 "기업은 고객과 구성원과 신뢰를 쌓는 데 수년을 투자합니다. Queue-it은 예상치 못한 인프라 문제나 트래픽 급증으로 인해 이 신뢰를 잃지 않도록 돕습니다."라고 설명했습니다.
강력한 파트너십 강화
Queue-it의 시장 선도적인 가상 대기실 솔루션은 Akamai와의 파트너십을 자연스럽게 이끌어냈습니다. Queue-it은 2021년 Vaccine Edge 협업부터 Akamai의 전략적 파트너로 활동해 왔습니다. 이 엣지 기반 솔루션은 Akamai EdgeWorkers를 배포해 코로나19 백신 등록에 대한 대규모 수요를 지원했습니다.
기업은 Queue-it의 EdgeWorkers Connector를 통해 Akamai와 원활하게 통합할 수 있습니다. 이는 복잡한 애플리케이션 로직을 부하 분산하고 Queue-it의 선착순 시스템을 전 세계로 확장함으로써 온라인 경험을 개선합니다.
이후 파트너십은 혁신과 고객 성공을 주도하며 계속 성장해 왔습니다. 에센드롭은 "Akamai와 Queue-it은 대규모 기업과 기업이 온라인에서 성공하도록 돕는 DNA와 열정을 공유합니다."라고 설명했습니다.
대규모 봇 차단
스캘퍼와 봇은 속도와 자동화를 활용해 실제 고객이 구매 기회를 얻기 전에 재고를 선점합니다. 웹사이트와 앱에 침입해 실제 사람 방문자보다 먼저 결제 단계로 이동하기 때문에, 진짜 구매자들이 원하는 제품을 구매할 수 없습니다.
피크 트래픽이 갑자기 급증하기 때문에 실시간으로 봇을 차단하기 어렵습니다. 바로 이 지점에서 Akamai Bot Manager와 Akamai Account Protector 가 투입됩니다. Akamai의 봇 탐지 기능과 Queue-it의 대기실을 결합한 이 솔루션은 시장에서 유일무이한 강력한 방어 체계를 제공해 악성 봇으로부터 보호합니다. 이 툴들은 악성 봇 트래픽을 탐지하고 차단하며, 특히 로그인 페이지와 결제 페이지에서 사용자 계정이 악용되는 것을 방지합니다.
에센드롭은 "Queue-it은 웹사이트나 앱에 접속하기 위해 모든 방문자가 통과해야 하는 보안 체크포인트 역할을 합니다. 이 체크포인트에 Akamai의 강력한 봇 방어 기능을 추가함으로써, 공격자가 웹 애플리케이션에 도달하기 전에 차단할 수 있습니다. 기업은 공동 솔루션을 통해 사기 로그인, 계정 탈취, 대량 구매를 방지하고, 진짜 고객, 팬, 이해관계자만 접속할 수 있도록 보장할 수 있습니다."라고 설명했습니다.
클라우드 컴퓨팅으로 더 스마트하게 확장
Queue-it은 SaaS(Software as a Service) 플랫폼을 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스에서 실행되도록 확장해 Akamai 고객을 위한 엔드투엔드 서비스를 지원합니다. 이러한 조치는 Akamai 솔루션과의 더 긴밀한 통합 외에도 Queue-it 개발자에게 더 큰 유연성을 제공합니다. 에센드롭은 "Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스는 멀티클라우드 전략과 민첩한 인프라를 지원하며 더 손쉽게 개발하도록 돕습니다."라고 설명했습니다.
Queue-it의 1000명 이상의 고객에게 확장성과 신뢰성은 필수적입니다. Queue-it은 대규모 트래픽 급증을 효과적으로 지원할 수 있는 방법이 필요하며, Akamai가 이를 제공합니다. 에센드롭은 "Akamai는 Queue-it에게 효과적인 확장성을 제공하며, 이는 상호 고객에게 대규모로 강력하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있도록 도와줍니다."라고 말했습니다.
Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스의 전 세계적으로 분산된 구조는 필수적입니다. 에센드롭은 "Queue-it은 매년 플랫폼을 통해 172개국에서 310억 명의 방문자를 지원합니다. 고객과 최종 사용자는 Akamai의 분산된 접근 방식 덕분에 위치에 관계없이 원활한 경험을 누릴 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
실제적인 영향
Queue-it과 Akamai의 기술은 협력해 전 세계 대형 브랜드와 기업에 측정 가능한 가치를 제공합니다. Queue-it 고객 조사 결과
- 69%는 판매/등록 관련 고객 불만이 감소했다고 응답했습니다
- 84%는 고객의 온라인 경험이 개선되었다고 밝혔습니다
- 47%의 고객은 Queue-it을 통해 총 매출이 증가했다고 말했습니다
이러한 혜택을 누린 브랜드 중 하나인 Sky Mobile은 통합을 통해 봇 및 증폭 공격을 차단하고, 전환율을 높이고, iPhone 출시 당일 판매를 가속화했습니다.
에센드롭은 Akamai와 Queue-it의 협력 가치를 돌아보며 "Akamai는 온라인 라이프를 보호하며 Queue-it은 온라인 신뢰를 강화합니다. 우리는 함께 기업이 공정하고, 빠르고, 신뢰할 수 있는 온라인 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다."라고 결론지었습니다.
Queue-it 소개
Queue-it은 가상 대기실 서비스의 선도적인 개발사로, 신뢰할 수 있고, 공정하고, 투명한 온라인 경험을 제공해 전 세계 1000개 이상의 기업이 연간 310억 명 이상의 방문자와 신뢰를 구축하고 유지하도록 지원합니다. Queue-it은 세계 최대 규모의 정부 기관, 리테일 기업, 티켓팅 기업들이 웹사이트 다운, 봇 차단, 과도한 판매로 인한 오류 등 피크 트래픽 이벤트를 방지해 최대 트래픽을 활용할 수 있도록 돕습니다. Queue-it은 덴마크에 본사를 두고 있으며 미국, 호주, 대한민국에 지사를 운영하고 있습니다. 자세한 정보는 queue-it.com을 방문하세요.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.