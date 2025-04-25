트래픽 급증은 기회여야지 재난이 되어서는 안 됩니다. 하지만 사이트가 다운되거나 봇이 애플리케이션을 침범하면 실제 고객과 사용자가 피해를 입습니다.

Queue-it의 가상 대기실은 웹 트래픽 흐름을 제어해 피크 수요 시 공정하고 신뢰할 수 있는 경험을 보장합니다. 기업은 핵심 병목 지점을 보호하고, 시스템 성능에 따라 트래픽 흐름을 조정하고, 과도한 리소스 할당을 방지할 수 있습니다. 피크 수요 시 방문자는 브랜디드 대기실로 자동으로 안내되며, 상세한 대기 정보를 확인한 후 공정하게 선착순으로 사이트나 앱으로 돌아갑니다.

Queue-it의 CEO 예스퍼 에센드롭(Jesper Essendrop)은 "기업은 고객과 구성원과 신뢰를 쌓는 데 수년을 투자합니다. Queue-it은 예상치 못한 인프라 문제나 트래픽 급증으로 인해 이 신뢰를 잃지 않도록 돕습니다."라고 설명했습니다.