Nossa parceria com a Akamai melhora os negócios para nós e nossos clientes, além de nos ajudar a garantir que os visitantes de sites e aplicativos tenham a melhor experiência online possível.Jesper Essendrop, CEO, Queue-it
Evite colapsos de sites e aplicativos em dias de alto tráfego
Seja você uma empresa que oferece ingressos para shows, promoções de grande destaque ou serviços governamentais, lentidões e quedas em plataformas online podem abalar a confiança, e a receita. E é aí que a Queue-it entra em cena. Seus serviços líderes de sala de espera virtual permitem que as organizações controlem e capitalizem os picos de tráfego de sites e aplicativos em setores como bilheteria, comércio eletrônico, serviços financeiros, mídia, educação e setor público. Apoiada pelas soluções de ponta da Akamai, como integrante do Akamai Qualified Compute Partner Program (Programa de Parceria de Computação Qualificada da Akamai), a Queue-it garante experiências justas e contínuas para 31 bilhões de visitantes todos os anos. Os clientes da Akamai se beneficiam dessa parceria por meio da possibilidade de adquirir facilmente a solução de sala de espera da Queue-it, que é integrada aos serviços de segurança, entrega e computação da Akamai.
Tornando as experiências online justas e confiáveis
Picos de tráfego devem ser uma oportunidade, não um desastre. Mas quando um site trava ou bots inundam um aplicativo, clientes e constituintes reais perdem.
A sala de espera virtual da Queue-it ajuda a garantir experiências justas e confiáveis durante os períodos de pico de demanda, controlando o fluxo de tráfego da web. Isso permite que as organizações protejam pontos críticos, ajustem o fluxo de tráfego com base no desempenho dos sistemas e evitem o superdimensionamento. Durante o pico de demanda, os visitantes são automaticamente direcionados para uma sala de espera personalizada com informações detalhadas sobre a espera e, em seguida, são redirecionados de volta para o site ou aplicativo em uma ordem justa, por ordem de chegada.
Como explicou Jesper Essendrop, CEO da Queue-it: "As organizações passam anos construindo confiança com clientes e constituintes. Nós ajudamos a garantir que elas não a percam por causa de um problema inesperado na infraestrutura ou um pico de tráfego."
Fortalecendo uma parceria poderosa
A solução de sala de espera virtual líder de mercado da Queue-it tornou sua parceria com a Akamai algo natural. A Queue-it é uma parceira estratégica da Akamai desde a colaboração em 2021 no projeto Vaccine Edge. Esta solução baseada em edge, que implementou o Akamai EdgeWorkers, atendeu à enorme demanda por registros de vacinação contra a COVID-19.
As organizações podem se integrar perfeitamente à Akamai por meio do EdgeWorkers Connector da Queue-it. Isso melhora a experiência online, aliviando a lógica complexa das aplicações e escalando o sistema de atendimento por ordem de chegada da Queue-it globalmente.
Desde então, a parceria continuou prosperando, impulsionando a inovação e o sucesso dos clientes. Como disse Essendrop: "A Akamai e a Queue-it compartilham um DNA e uma paixão por ajudar grandes empresas e organizações a se destacarem online".
Superando bots em escala
Scalpers e bots dominam eventos de hype, usando velocidade e automação para abocanhar estoque antes que os clientes reais tenham a chance. Eles inundam sites e aplicações, chegam antes dos visitantes humanos no caixa e deixam os compradores genuínos de mãos vazias.
Como o pico de tráfego chega tão repentinamente, interromper os bots em tempo real é difícil. É aí que entram o Akamai Bot Manager e o Akamai Account Protector. A combinação das capacidades de detecção de bots da Akamai com a sala de espera da Queue-it oferece uma solução extremamente poderosa e sem paralelos no mercado para defender contra bots maliciosos. Essas ferramentas detectam e bloqueiam o tráfego de bots maliciosos, ao mesmo tempo em que protegem as contas de usuários contra abusos, especialmente nas páginas de login e checkout.
Essendrop explicou: "A Queue-it atua como um ponto de verificação de segurança pelo qual todos os visitantes devem passar para acessar um site ou aplicativo. Ao adicionar a robusta mitigação de bots da Akamai a esse ponto de verificação, podemos garantir que os agentes de ameaça sejam bloqueados antes mesmo de atingirem a aplicação web. Essa solução conjunta permite que as organizações evitem logins fraudulentos, sequestros de contas e compras em grande volume, e garante que apenas clientes, fãs e cidadãos reais tenham acesso".
Escalando de forma mais inteligente com a computação em nuvem
A Queue-it está expandindo sua plataforma de software como serviço (SaaS) para rodar nos serviços de computação em nuvem da Akamai, oferecendo suporte a Serviço de ponta a ponta para clientes da Akamai. Além de uma integração mais estreita com as soluções da Akamai, a mudança oferece aos desenvolvedores da Queue-it maior flexibilidade. "Os serviços de computação em nuvem da Akamai tornam o desenvolvimento fácil, ao mesmo tempo em que apoiam nossa estratégia multicloud e uma infraestrutura ágil," explicou Essendrop.
Para os mais de 1.000 clientes da Queue-it, escala e confiabilidade são inegociáveis. A empresa precisa de uma maneira eficaz de lidar com picos massivos de tráfego, e a Akamai entrega isso. Como disse Essendrop, "a Akamai nos permite escalar com eficiência, o que nos ajuda a oferecer uma solução robusta e confiável em escala para nossos clientes em comum".
A natureza globalmente distribuída dos serviços de computação em nuvem da Akamai é essencial. "Nós atendemos 31 bilhões de visitantes de 172 países anualmente em nossa plataforma. Nossos clientes e seus usuários finais se beneficiam da abordagem distribuída da Akamai, garantindo experiências fluídas onde quer que estejam localizados," continuou Essendrop.
Gerando impacto no mundo real
As tecnologias da Queue-it e da Akamai, trabalhando em conjunto, oferecem valor mensurável para grandes marcas e organizações ao redor do mundo. Segundo uma pesquisa com clientes da Queue-it:
- 69% relataram menos reclamações de clientes em vendas/inscrições
- 84% disseram que a experiência online dos clientes melhorou
- 47% afirmaram que a receita total aumentou com a Queue-it
Uma marca que se beneficiou foi a Sky Mobile, que aproveitou a integração para impedir ataques de bots e volumétricos, aumentar as conversões e acelerar as vendas no dia do lançamento do iPhone.
Refletindo sobre o valor da parceria entre Akamai e Queue-it, Essendrop concluiu: "A Akamai protege a vida online, e a Queue-it fortalece a confiança online. Juntas, capacitamos as organizações a oferecer experiências digitais justas, rápidas e confiáveis".
