Picos de tráfego devem ser uma oportunidade, não um desastre. Mas quando um site trava ou bots inundam um aplicativo, clientes e constituintes reais perdem.

A sala de espera virtual da Queue-it ajuda a garantir experiências justas e confiáveis durante os períodos de pico de demanda, controlando o fluxo de tráfego da web. Isso permite que as organizações protejam pontos críticos, ajustem o fluxo de tráfego com base no desempenho dos sistemas e evitem o superdimensionamento. Durante o pico de demanda, os visitantes são automaticamente direcionados para uma sala de espera personalizada com informações detalhadas sobre a espera e, em seguida, são redirecionados de volta para o site ou aplicativo em uma ordem justa, por ordem de chegada.

Como explicou Jesper Essendrop, CEO da Queue-it: "As organizações passam anos construindo confiança com clientes e constituintes. Nós ajudamos a garantir que elas não a percam por causa de um problema inesperado na infraestrutura ou um pico de tráfego."