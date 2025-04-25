Trafficspitzen sollten eine Chance sein und keine Katastrophe. Wenn jedoch eine Website abstürzt oder Bots eine Anwendung überlasten, leiden darunter reale Kunden und Nutzer.

Der virtuelle Wartebereich von Queue-it sorgt für faire und zuverlässige Erlebnisse in Zeiten mit höchster Auslastung, indem der Fluss des Webtraffics kontrolliert wird. Er ermöglicht es Unternehmen, wichtige Engpässe zu schützen, den Trafficfluss an die Leistung der Systeme anzupassen und eine Überbereitstellung zu vermeiden. Bei Spitzenauslastung werden die Besucher automatisch in einen markenspezifischen Warteraum mit detaillierten Informationen weitergeleitet und dann in einer fairen Reihenfolge zurück zur Website oder App geleitet.

Jesper Essendrop, CEO von Queue-it, erklärt: „Unternehmen verbringen Jahre damit, Vertrauen bei Kunden und Nutzern aufzubauen. Wir tragen dazu bei, dass sie es nicht aufgrund eines unerwarteten Infrastrukturproblems oder starken Traffics verlieren.“