Unsere Partnerschaft mit Akamai verbessert das Geschäft für uns und unsere Kunden. So können wir sicherstellen, dass Website- und App-Besucher das bestmögliche Online-Erlebnis erhalten.Jesper Essendrop, CEO, Queue-it
Verhindern von Website- und App-Ausfällen an Tagen mit hohem Traffic
Egal ob Sie Konzerttickets, hochkarätige Werbeaktionen oder Behördendienste anbieten: Verzögerungen und Abstürze können in der Online-Umgebung das Vertrauen und den Umsatz beeinträchtigen. Hier kommt Queue-it ins Spiel. Die führenden virtuellen Warteraumdienste ermöglichen es Unternehmen, den Anstieg des Website- und App-Traffics in verschiedenen Branchen wie Ticketing, E-Commerce, Finanzdienstleistungen, Medien, Bildung und dem öffentlichen Sektor zu kontrollieren und zu nutzen. Unterstützt durch die hochmodernen Akamai-Lösungen sorgt Queue-it als Mitglied des Akamai Qualified Compute Partner Program jedes Jahr für ein faires, nahtloses Erlebnis für 31 Milliarden Besucher. Akamai-Kunden profitieren von dieser Partnerschaft durch die Möglichkeit, die Wartezimmerlösung von Queue-it nahtlos zu erwerben, die in die Sicherheits-, Bereitstellungs- und Computing-Services von Akamai integriert ist.
Faire und zuverlässige Online-Erlebnisse
Trafficspitzen sollten eine Chance sein und keine Katastrophe. Wenn jedoch eine Website abstürzt oder Bots eine Anwendung überlasten, leiden darunter reale Kunden und Nutzer.
Der virtuelle Wartebereich von Queue-it sorgt für faire und zuverlässige Erlebnisse in Zeiten mit höchster Auslastung, indem der Fluss des Webtraffics kontrolliert wird. Er ermöglicht es Unternehmen, wichtige Engpässe zu schützen, den Trafficfluss an die Leistung der Systeme anzupassen und eine Überbereitstellung zu vermeiden. Bei Spitzenauslastung werden die Besucher automatisch in einen markenspezifischen Warteraum mit detaillierten Informationen weitergeleitet und dann in einer fairen Reihenfolge zurück zur Website oder App geleitet.
Jesper Essendrop, CEO von Queue-it, erklärt: „Unternehmen verbringen Jahre damit, Vertrauen bei Kunden und Nutzern aufzubauen. Wir tragen dazu bei, dass sie es nicht aufgrund eines unerwarteten Infrastrukturproblems oder starken Traffics verlieren.“
Ausbauen einer leistungsstarken Partnerschaft
Die marktführende Lösung für virtuelle Wartezimmer von Queue-it hat die Partnerschaft mit Akamai zu einer perfekten Lösung gemacht. Queue-it ist seit der Zusammenarbeit im Jahr 2021 bei Vaccine Edge ein strategischer Partner von Akamai. Diese Edge-basierte Lösung, die Akamai EdgeWorkers implementierte, unterstützte die massive Nachfrage nach Impfregistrierungen für COVID-19.
Unternehmen können über den EdgeWorkers Connector von Queue-it nahtlose Akamai-Integrationen vornehmen. Dies verbessert das Online-Erlebnis, indem komplexe Anwendungslogik ausgelagert und das „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-System von Queue-it weltweit skaliert wird
Seitdem hat sich die Partnerschaft weiterhin erfolgreich entwickelt, was Innovation und Kundenerfolg weiter antreibt. Essendrop formulierte es so: „Akamai und Queue-it teilen eine gemeinsame DNA und Leidenschaft dafür, großen Unternehmen und Organisationen dabei zu helfen, online herausragende Leistungen zu erbringen.“
Voller Einsatz gegen Bots
Scalper und Bots dominieren Hype-Events und nutzen ihre Geschwindigkeit und Automatisierung, um echten Kunden zuvorzukommen. Sie überfluten Websites und Apps, kommen menschlichen Besuchern beim Bezahlen zuvor und lassen echte Käufer leer ausgehen.
Da Trafficspitzen so plötzlich auftaucht, ist es schwierig, Bots in Echtzeit zu stoppen. Hier kommen Akamai Bot Manager und Akamai Account Protector ins Spiel. Die Kombination der Bot-Erkennungsfunktionen von Akamai, die im Warteraum von Queue-it integriert sind, bieten eine unglaublich leistungsstarke Lösung, die auf dem Markt beispiellos ist, um sich vor bösartigen Bots zu schützen. Diese Tools erkennen und blockieren bösartigen Bot-Traffic und schützen Nutzerkonten vor Missbrauch, insbesondere auf Anmelde- und Bestell-Seiten.
Essendrop erläutert: „Queue-it fungiert als Sicherheitskontrolle, die alle Besucher durchlaufen müssen, um Zugriff auf eine Website oder App zu erhalten. Indem wir die leistungsstarke Bot-Abwehr von Akamai zu diesem Checkpoint hinzufügen, können wir sicherstellen, dass Schadakteure blockiert werden, bevor sie die Webanwendung treffen. Diese gemeinsame Lösung ermöglicht es Unternehmen, betrügerische Anmeldungen, Kontoübernahmen und Einkäufe mit hohem Volumen zu verhindern – und sie stellt sicher, dass nur echte Kunden, Unterstützer und Käufer Zugriff erhalten.“
Intelligentere Skalierung mit Cloud Computing
Queue-it erweitert seine SaaS-Plattform (Software as a Service) auf die Cloud-Computing-Dienste von Akamai und unterstützt so den End-to-End-Service für Akamai-Kunden. Neben der engeren Integration mit Akamai-Lösungen bietet die Migration den Entwicklern von Queue-it eine größere Flexibilität. „Die Cloud-Computing-Services von Akamai erleichtern die Entwicklung und unterstützen gleichzeitig unsere Multicloud-Strategie und unsere flexible Infrastruktur“, erklärt Essendrop.
Für mehr als 1.000 Kunden von Queue-it sind Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit nicht verhandelbar. Das Unternehmen benötigt eine effektive Lösung, um massive Trafficspitzen zu unterstützen – und Akamai bietet dies. Wie Essendrop sagte: „Akamai ermöglicht uns eine effektive Skalierung, wodurch wir unseren gemeinsamen Kunden eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung anbieten können.“
Die global verteilten Cloud-Computing-Dienste von Akamai sind von entscheidender Bedeutung. „Wir betreuen jährlich 31 Milliarden Besucher aus 172 Ländern auf unserer Plattform. Unsere Kunden und ihre Endnutzer profitieren vom verteilten Ansatz von Akamai, der standortunabhängig für ein reibungsloses Erlebnis sorgt“, so Essendrop weiter.
Spürbare reale Auswirkungen
Queue-it und die Technologien von Akamai bieten zusammen messbare Werte für große Marken und Unternehmen auf der ganzen Welt. Eine Queue-it-Kundenumfrage kam zu folgenden Ergebnissen:
- 69 % haben weniger Kundenbeschwerden bei Verkäufe/Registrierungen festgestellt
- 84 % geben an, dass sich das Online-Erlebnis ihrer Kunden verbessert hat
- 47 % der Kunden sagen, dass ihr Gesamtumsatz mit Queue-it gestiegen ist
Eine Marke, die davon profitiert hat, ist Sky Mobile, das die Integration zur Abwehr von Bot- und volumetrischen Angriffen, zur Steigerung der Konversionsraten und zur Beschleunigung des Umsatzes am Tag der iPhone-Markteinführung nutzte.
Bei der Betrachtung des Wertes der Beziehung zwischen Akamai und Queue-it kam Essendrop zu dem Schluss: „Akamai schützt das digitale Leben, und Queue-it unterstützt das Vertrauen im Internet. Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen, faire, schnelle und zuverlässige Online-Erlebnisse bereitzustellen.“
Über Queue-it
Queue-it ist der führende Entwickler von virtuellen Warteräumen, der mehr als 1.000 Unternehmen weltweit in die Lage versetzt, durch die Bereitstellung zuverlässiger, fairer und transparenter Online-Erlebnisse jedes Jahr das Vertrauen von mehr als 31 Milliarden Besuchern zu gewinnen und zu pflegen. Queue-it unterstützt einige der weltweit größten staatlichen Behörden, Einzelhändler und Ticketunternehmen dabei, Spitzenlast-Ereignisse optimal zu nutzen, indem Websiteabstürze verhindert, Bots blockiert und lastbedingte Fehler wie Überverkäufe abgewehrt werden. Queue-it hat seinen Hauptsitz in Dänemark und hat Niederlassungen in den USA, Australien und der Republik Korea. Weitere Informationen erhalten Sie auf queue-it.com.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com/de und akamai.com/de/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.