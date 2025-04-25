©2025 Akamai Technologies
Akamai とのパートナーシップにより、当社とお客様のビジネスが向上するとともに、サイトやアプリの訪問者が最高のオンライン体験を得られるようになります。Queue-it、CEO、Jesper Essendrop 氏
高トラフィックが続いても、サイトやアプリのダウンを防止
コンサートチケット、注目度の高いプロモーションや行政サービスなど、オンラインの速度低下やクラッシュは、信頼や収益をも損なう可能性があります。そこで Queue-it の出番です。業界をリードする仮想待合室サービスにより、組織はチケット販売、E コマース、金融サービス、メディア、教育、公共部門などの業界全体で、Web サイトやアプリのトラフィックの急増を制御して活用できるようになります。Akamai Qualified Computing Partner Program（Akamai 認定コンピューティング・パートナー・プログラム）のメンバーである Queue-it は、Akamai の最先端ソリューションのサポートを受けて毎年 310 億人の訪問者に公平でシームレスな体験を保証しています。Akamai のお客様は、Akamai のセキュリティサービス、デリバリーサービス、およびコンピューティングサービスと統合された Queue-it の待合室ソリューションをシームレスに購入でき、このパートナーシップによるメリットを享受できます。
オンライン体験を公平で信頼できるものに
トラフィックの急増は、災難ではなくチャンスであるべきです。しかし、サイトがクラッシュしたり、ボットがアプリケーションに殺到したりすると、実際の顧客や関係者が損失を被ることになります。
Queue-it の仮想待合室は、Web トラフィックのフローを制御することで、ピーク需要時に公平で信頼性の高い体験を提供します。これにより、組織は主要なボトルネックを保護し、システムの実行方法に基づいてトラフィックフローを調整し、過剰なプロビジョニングを回避できるようになります。需要がピークになると、訪問者はブランド化された待合室に自動的に誘導され、詳細な待ち時間情報が表示され、その後、先着順で公平にサイトやアプリに戻ります。
Queue-it の CEO である Jesper Essendrop 氏は次のように説明しています。「組織は何年もかけて顧客や関係者との信頼関係を構築しています。当社は、予期しないインフラの問題やトラフィックの急増により信頼を損なうことがないよう組織を支援しています。」
揺るぎないパートナーシップの強化
Queue-it の業界をリードする仮想待合室ソリューションは、Akamai とのパートナーシップと自然にフィットしました。Queue-it は、Vaccine Edge での 2021 年のコラボレーション以来、Akamai の戦略的パートナーでした。Akamai EdgeWorkers を導入したこのエッジベースのソリューションは、COVID-19 予防接種登録に対する膨大な需要をサポートしました。
組織は、Queue-it の EdgeWorkers Connector を介して Akamai とシームレスに統合できます。これにより、複雑なアプリケーションロジックをオフロードし、Queue-it の先着順システムをグローバルに拡張することで、オンライン体験を向上させます。
以来、このパートナーシップは引き続き成功を収め、イノベーションとカスタマーサクセスを推進してきました。Essendrop 氏はこう述べています。「Akamai と Queue-it は、大企業や組織のオンライン化を支援するという DNA と情熱を共有しています。」
ボットを大規模に打ち負かす
不正流通業者やボットは、注目イベントを独占し、スピードと自動化を駆使して実際の顧客がチャンスをつかむ前に在庫を買い占めています。Web サイトやアプリに殺到し、人間の訪問者を打ち負かし、購入手続きを行って本来の購入者が買えないようにしています。
ピーク時のトラフィックが急増するため、リアルタイムでボットを阻止するのは困難です。そこで Akamai Bot Manager と Akamai Account Protector が活躍します。Akamai のボット検知機能と Queue-it の待合室との統合により、非常に強力なソリューションを提供するのです。これは、悪性のボットを阻止する、市場では他に類を見ないソリューションです。これらのツールは、特にログインページや購入手続きのページで、悪性のボットトラフィックを検知してブロックすると同時に、ユーザーアカウントを悪用から保護します。
Essendrop 氏はこう説明します。「Queue-it は、すべての訪問者が Web サイトやアプリにアクセスするために通過しなければならないセキュリティチェックポイントとして機能します。Akamai の強力なボット緩和機能をこのチェックポイントに追加することで、脅威アクターが Web アプリケーションにアクセスする前にブロックされるようにできます。この共同ソリューションにより、不正ログインやアカウントの乗っ取り、大量購入を防止して、本来の顧客、ファン、および関係者だけがアクセスできるようになります。」
クラウドコンピューティングでスマートに拡張
Queue-it は、Akamai のクラウド・コンピューティング・サービス上で実行する Software as a Service（SaaS）プラットフォームを拡張し、Akamai のお客様向けのエンドツーエンドのサービスをサポートしています。Akamai ソリューションとの緊密な統合にとどまらず、Queue-it の開発者には高い柔軟性がもたらされます。「Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスは、マルチクラウド戦略とアジャイルなインフラをサポートしながら、開発を容易にします」と Essendrop 氏は説明します。
Queue-it の 1,000 以上の顧客にとって、スケーリングと信頼性に妥協は許されません。同社は、大量のトラフィック急増に対応する効果的な方法を必要としており、Akamai がそれを実現します。同氏は次のように述べています。「Akamai は効果的なスケーリングを可能にし、当社の共通の顧客に合わせて、堅牢で信頼性の高いソリューションを大規模に提供できるように支援してくれます。」
グローバルに分散されている Akamai のクラウドコンピューティング・サービスの性質はきわめて重要です。「当社のプラットフォームでは、年間 172 か国から 310 億の訪問者にサービスを提供しています。Akamai の分散アプローチにより、当社の顧客とそのエンドユーザーはどこにいてもスムーズな体験を実現できます。」と Essendrop 氏は続けます。
実社会に与える影響
Queue-it と Akamai のテクノロジーは連携して、世界中の大規模なブランドや組織に測定可能な価値をもたらします。Queue-it のお客様アンケートでは、以下のような結果が示されています。
- 69% が販売／登録に関する顧客からの苦情が減少したと回答
- 84% が顧客のオンライン体験が向上したと回答
- 47% の顧客が Queue-it によって総収益が増加したと回答
その恩恵を受けたブランドの 1 つが Sky Mobile です。同社は統合を活用してボットやボリューム型攻撃を阻止し、コンバージョン率を向上させ、iPhone 発売日の売上を促進させました。
Akamai と Queue-it の関係の価値を振り返り、Essendrop 氏は次のように結論付けました。「Akamai はオンライン生活を守り、Queue-it はオンラインの信頼を強化しています。私たちは協力し、公正で高速、そして信頼性の高いオンライン体験を提供できるよう組織を支援しています。」
Queue-it について
Queue-it は仮想待合室サービスの大手開発会社です。信頼性が高く、公平で、透明性の高いオンライン体験を提供することで、世界中の 1,000 を超える組織が年間 310 億を超える訪問者との信頼関係を構築し、その関係を育むことを支援しています。Queue-it は、Web サイトのクラッシュを防ぎ、ボットをブロックし、過剰販売などの負荷によるエラーを緩和することで、世界最大規模の政府機関、小売企業、チケット販売会社がピーク時のトラフィックイベントを活用できるよう支援します。Queue-it はデンマークに本社を置き、米国、オーストラリア、韓国にもオフィスを構えています。詳細については、queue-it.com をご覧ください。
Akamai について
Akamai はサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供することで、オンラインビジネスの力となり、守っています。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。