トラフィックの急増は、災難ではなくチャンスであるべきです。しかし、サイトがクラッシュしたり、ボットがアプリケーションに殺到したりすると、実際の顧客や関係者が損失を被ることになります。

Queue-it の仮想待合室は、Web トラフィックのフローを制御することで、ピーク需要時に公平で信頼性の高い体験を提供します。これにより、組織は主要なボトルネックを保護し、システムの実行方法に基づいてトラフィックフローを調整し、過剰なプロビジョニングを回避できるようになります。需要がピークになると、訪問者はブランド化された待合室に自動的に誘導され、詳細な待ち時間情報が表示され、その後、先着順で公平にサイトやアプリに戻ります。

Queue-it の CEO である Jesper Essendrop 氏は次のように説明しています。「組織は何年もかけて顧客や関係者との信頼関係を構築しています。当社は、予期しないインフラの問題やトラフィックの急増により信頼を損なうことがないよう組織を支援しています。」