La nostra partnership con Akamai migliora le relazioni commerciali con noi e con i nostri clienti, aiutandoci, al contempo, ad ottimizzare le online experience per i visitatori dei siti e gli utenti delle app.Jesper Essendrop, CEO, Queue-it
Come impedire le interruzioni di siti e app nei periodi di picco
Sia che vi occupiate dell'offerta di biglietti di concerti, importanti promozioni o servizi pubblici, le interruzioni e i ritardi online possono far crollare la fiducia dei clienti e il vostro fatturato. È a questo punto che interviene Queue-it: i suoi innovativi servizi che offrono sale d'attesa virtuali consentono alle organizzazioni di controllare e capitalizzare sui picchi di traffico di siti web e app in vari settori, come quello della vendita di biglietti, l'e-commerce, i servizi finanziari, i media, l'istruzione e il settore pubblico. Supportata dalle innovative soluzioni di Akamai in quanto partecipante al programma Akamai Qualified Compute Partner, Queue-it garantisce facilmente eccellenti experience ai suoi 31 miliardi di visitatori ogni anno. I clienti di Akamai possono trarre vantaggio da questa partnership acquistando facilmente la soluzione per sale d'attesa virtuali di Queue-it, che è integrata nei servizi di sicurezza, delivery e computing offerti da Akamai.
Come rendere le online experience eccellenti e affidabili
I picchi di traffico devono rappresentare un'opportunità commerciale, non un disastro. Se un sito si interrompe o se un'applicazione soccombe sotto una valanga di bot, si verifica un abbandono da parte di utenti e clienti reali.
La soluzione per sale d'attesa virtuali di Queue-it garantisce experience eccellenti e affidabili nei periodi di picco grazie al controllo del flusso del traffico web, consentendo alle organizzazioni di proteggersi dai colli di bottiglia, di regolare il flusso del traffico in base alle performance dei sistemi e di evitare un utilizzo eccessivo di risorse. Durante i periodi di picco, i visitatori vengono fatti automaticamente accedere ad una sala di attesa brandizzata contenente informazioni dettagliate, quindi reindirizzati al sito o all'app in base al loro ordine di arrivo.
Come ha spiegato Jesper Essendrop, CEO di Queue-it, "le organizzazioni impiegano anni a costruire la fiducia con i loro utenti e clienti. La nostra azienda le aiuta a garantire di non perdere la fiducia conquistata a causa di un problema imprevisto all'infrastruttura o ad un'impennata del traffico".
Come rafforzare una partnership già potente
La soluzione per sale d'attesa virtuali offerta da Queue-it rende la sua partnership con Akamai una scelta naturale. Queue-it è un partner strategico di Akamai dal momento della loro collaborazione iniziata nel 2021 per la soluzione Vaccine Edge basata sull'edge, che ha implementato Akamai EdgeWorkers per supportare l'enorme domanda causata dalle registrazioni per le vaccinazioni di COVID-19.
Le organizzazioni possono integrarsi facilmente con Akamai tramite la soluzione EdgeWorkers Connector di Queue-it, che migliora le online experience eliminando la complessa logica delle applicazioni e scalando le richieste in base al loro ordine di arrivo con il sistema offerto da Queue-it a livello globale.
Da allora, la partnership ha continuato a prosperare, favorendo l'innovazione e il successo dei clienti. Come ha affermato Essendrop, "Akamai e Queue-it condividono lo stesso DNA e la stessa passione nell'aiutare le maggiori aziende e organizzazioni ad avere successo online".
Come battere i bot su larga scala
Gli scalper e i bot dominano gli eventi pubblicitari, utilizzando la velocità e l'automazione per accaparrarsi l'inventario prima di offrire un'opportunità agli clienti reali, "inondando" così di richieste siti web e app, "battendo" i visitatori umani in fase di pagamento e lasciando gli acquirenti legittimi a mani vuote.
Poiché i picchi di traffico si verificano in modo improvviso, fermare i bot in tempo reale risulta difficile. È a questo punto che entrano in azione Akamai Bot Manager e Akamai Account Protector . La combinazione delle funzionalità di rilevamento dei bot di Akamai integrate con le sale d'attesa virtuali di Queue-it offre una soluzione estremamente potente che rimane impareggiabile sul mercato nella lotta contro i bot dannosi. Questi strumenti rilevano e bloccano il traffico dei bot dannosi, proteggendo, al contempo, gli account degli utenti dagli abusi, specialmente sulle pagine di accesso e di pagamento.
Come ha spiegato Essendrop, "Queue-it agisce da "posto di blocco" che tutti i visitatori devono oltrepassare per ottenere l'accesso ad un sito web o ad un'app. Aggiungendo a questo "posto di blocco" la solida soluzione di mitigazione dei bot offerta da Akamai, possiamo assicurarci di bloccare i criminali prima che riescano a colpire un'applicazione web. Questa soluzione congiunta consente alle organizzazioni di prevenire gli accessi fraudolenti, il controllo degli account e gli acquisiti di volumi elevati, garantendo solo l'accesso ai clienti, ai sostenitori e agli utenti legittimi".
Una scalabilità più intelligente con il cloud computing
Queue-it sta espandendo la sua piattaforma SaaS (Software-as-a-Service) per eseguire i servizi di cloud computing offerti da Akamai allo scopo di supportare un servizio end-to-end per i clienti di Akamai. Oltre ad una migliore integrazione con le soluzioni di Akamai, questa manovra fornisce una maggiore flessibilità agli sviluppatori di Queue-it. "I servizi di cloud computing offerti da Akamai semplificano lo sviluppo, supportando, al contempo, la nostra strategia multicloud e la nostra infrastruttura agile", ha spiegato Essendrop.
Per gli oltre 1000 clienti di Queue-it, la scalabilità e l'affidabilità sono caratteristiche imprescindibili. L'azienda ha bisogno di un modo efficace per supportare enormi impennate di traffico, che solo Akamai è in grado di fornire. Come ha affermato Essendrop, "Akamai ci consente di scalare in modo efficiente, aiutandoci ad offrire ai nostri reciproci clienti una soluzione solida e affidabile su larga scala".
I servizi di cloud computing offerti da Akamai e distribuiti a livello globale sono fondamentali per l'azienda. "Ogni anno, riusciamo a gestire 31 miliardi di visitatori che si collegano alla nostra piattaforma da 172 paesi diversi. I nostri clienti e i loro utenti finali possono trarre vantaggio dall'approccio distribuito di Akamai, assicurando eccellenti experience ovunque si trovino", ha continuato Essendrop.
Un impatto reale
La combinazione delle tecnologie offerte insieme da Queue-it e Akamai consente di offrire un valore tangibile ai brand e alle organizzazioni più importanti in tutto il mondo. Secondo un sondaggio condotto sui clienti di Queue-it:
- Il 69% ha registrato una riduzione nel numero di reclami dei clienti sulle vendite/registrazioni effettuate
- L'84% ha affermato di aver migliorato le online experience dei propri clienti
- Il 47% ha segnalato un incremento del fatturato totale con Queue-it
Un brand che ha usufruito di questi vantaggi è Sky Mobile, che ha beneficiato dell'integrazione per contrastare gli attacchi volumetrici e i bot, incrementare i tassi di conversione e accelerare le vendito nel giorno del lancio del suo iPhone.
Riflettendo sul valore della relazione commerciale instaurata tra Akamai e Queue-it, Essendrop ha concluso che "Akamai protegge le vite dei clienti online, mentre Queue-it consente di costruire la loro fiducia online. Insieme, le nostre aziende consentono alle organizzazioni di offrire online experiences eccellenti, rapide e affidabili".
Informazioni su Queue-it
Queue-it è la principale azienda di sviluppo di servizi per sale d'attesa virtuali , che consente a più di 1000 organizzazioni in tutto il mondo di creare e coltivare la fiducia di oltre 31 miliardi di visitatori che si collegano alla sua piattaforma ogni anno, fornendo online experience eccellenti, affidabili e trasparenti. Queue-it aiuta alcuni dei principali governi, retailer e società che si occupano della vendita di biglietti in tutto il mondo a capitalizzare sugli eventi caratterizzati da picchi di traffico impedendo le interruzioni dei siti web, il blocco da parte dei bot e la mitigazione di problemi indotti da un eccessivo carico di lavoro, come l'overselling. Queue-it ha sede in Danimarca con uffici negli Stati Uniti, in Australia e nella Repubblica di Corea. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito queue-it.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.