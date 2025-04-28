Queue-it sta espandendo la sua piattaforma SaaS (Software-as-a-Service) per eseguire i servizi di cloud computing offerti da Akamai allo scopo di supportare un servizio end-to-end per i clienti di Akamai. Oltre ad una migliore integrazione con le soluzioni di Akamai, questa manovra fornisce una maggiore flessibilità agli sviluppatori di Queue-it. "I servizi di cloud computing offerti da Akamai semplificano lo sviluppo, supportando, al contempo, la nostra strategia multicloud e la nostra infrastruttura agile", ha spiegato Essendrop.

Per gli oltre 1000 clienti di Queue-it, la scalabilità e l'affidabilità sono caratteristiche imprescindibili. L'azienda ha bisogno di un modo efficace per supportare enormi impennate di traffico, che solo Akamai è in grado di fornire. Come ha affermato Essendrop, "Akamai ci consente di scalare in modo efficiente, aiutandoci ad offrire ai nostri reciproci clienti una soluzione solida e affidabile su larga scala".

I servizi di cloud computing offerti da Akamai e distribuiti a livello globale sono fondamentali per l'azienda. "Ogni anno, riusciamo a gestire 31 miliardi di visitatori che si collegano alla nostra piattaforma da 172 paesi diversi. I nostri clienti e i loro utenti finali possono trarre vantaggio dall'approccio distribuito di Akamai, assicurando eccellenti experience ovunque si trovino", ha continuato Essendrop.