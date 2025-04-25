Les pics de trafic devraient être une opportunité, et non un désastre. Mais lorsqu'un site plante ou que des bots inondent une application, ce sont les vrais clients et citoyens qui en pâtissent.

La salle d'attente virtuelle de Queue-it aide à garantir des expériences justes et fiables en période de pic d'affluence, en contrôlant le flux du trafic Web. Elle permet aux organisations de protéger les points critiques de congestion, d'ajuster le flux de trafic en fonction de la manière dont les systèmes se comportent, et d'éviter le surprovisionnement. Pendant les pics d'affluence, les visiteurs sont automatiquement dirigés vers une salle d'attente aux couleurs de la marque, avec des informations détaillées sur l'attente, puis ils sont renvoyés vers le site ou l'application dans un ordre équitable, premier arrivé, premier servi.

Comme l'explique Jesper Essenddrop, PDG de Queue-it, « Les entreprises passent des années à établir une relation de confiance avec leurs clients et leurs adhérents. Nous veillons à ce qu'ils ne la perdent pas en raison d'un problème d'infrastructure inattendu ou d'une surcharge du trafic. »