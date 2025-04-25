©2025 Akamai Technologies
Notre partenariat avec Akamai améliore notre activité et celle de nos clients, tout en nous permettant de garantir aux visiteurs de sites et d'applications la meilleure expérience en ligne possible.Jesper Essendrop, PDG, Queue-it
Prévention des pannes de site et d'application lors des journées à forte fréquentation
Que vous proposiez des billets de concert, des promotions de grande envergure ou des services gouvernementaux, les ralentissements et les pannes en ligne peuvent briser la confiance et faire chuter les revenus. C'est là qu'intervient Queue-it. Ses services de salle d'attente virtuelle de pointe permettent aux entreprises de contrôler les pics de trafic sur leurs sites Web et applications et d'en tirer parti, dans des secteurs tels que la billetterie, l'e-commerce, les services financiers, les médias, l'éducation et le secteur public. Soutenue par les solutions de pointe d'Akamai en tant que membre du programme Qualified Compute Partner Program d'Akamai, Queue-it garantit des expériences équitables et fluides pour 31 milliards de visiteurs chaque année. Les clients d'Akamai bénéficient de ce partenariat grâce à la possibilité d'acheter en toute fluidité la solution de salle d'attente Queue-it, intégrée aux services de sécurité, de diffusion et de traitement d'Akamai.
Des expériences en ligne justes et fiables
Les pics de trafic devraient être une opportunité, et non un désastre. Mais lorsqu'un site plante ou que des bots inondent une application, ce sont les vrais clients et citoyens qui en pâtissent.
La salle d'attente virtuelle de Queue-it aide à garantir des expériences justes et fiables en période de pic d'affluence, en contrôlant le flux du trafic Web. Elle permet aux organisations de protéger les points critiques de congestion, d'ajuster le flux de trafic en fonction de la manière dont les systèmes se comportent, et d'éviter le surprovisionnement. Pendant les pics d'affluence, les visiteurs sont automatiquement dirigés vers une salle d'attente aux couleurs de la marque, avec des informations détaillées sur l'attente, puis ils sont renvoyés vers le site ou l'application dans un ordre équitable, premier arrivé, premier servi.
Comme l'explique Jesper Essenddrop, PDG de Queue-it, « Les entreprises passent des années à établir une relation de confiance avec leurs clients et leurs adhérents. Nous veillons à ce qu'ils ne la perdent pas en raison d'un problème d'infrastructure inattendu ou d'une surcharge du trafic. »
Renforcement d'un partenariat solide
Grâce à la solution de salle d'attente virtuelle leader sur le marché de Queue-it, son partenariat avec Akamai était un choix naturel. Queue-it est un partenaire stratégique d'Akamai depuis sa collaboration 2021 sur Vaccine Edge. Cette solution basée en bordure de l'Internet, qui a déployé Akamai EdgeWorkers, a pris en charge la demande massive d'enregistrements des vaccins contre le virus COVID-19.
Les entreprises peuvent s'intégrer à Akamai en toute fluidité via le connecteur EdgeWorkers de Queue-it. Cela améliore l'expérience en ligne en délestant la logique applicative complexe et en faisant évoluer le système Queue-it du premier arrivé, premier servi à l'échelle mondiale.
Depuis lors, le partenariat s'est poursuivi avec succès, favorisant l'innovation et la réussite des clients. Comme l'a indiqué M. Essendrop, « Akamai et Queue-it partagent le même ADN et la même passion : aider les grandes entreprises et les organisations à exceller en ligne. »
Lutte contre les bots à grande échelle
Les revendeurs et les bots dominent les événements médiatisés, utilisant leur rapidité et l'automatisation pour récupérer les stocks avant que les vrais clients n'en aient l'occasion. Ils inondent les sites Web et les applications, devancent les visiteurs humains au moment du paiement, et laissent les acheteurs légitimes les mains vides.
Les pics de trafic étant très soudains, il est difficile d'arrêter les bots en temps réel. C'est là qu'interviennent Akamai Bot Manager et Akamai Account Protector. L'association des fonctionnalités de détection des bots d'Akamai et de la salle d'attente Queue-it offre une solution incroyablement puissante, inégalée sur le marché pour se défendre contre les bots malveillants. Ces outils détectent et bloquent le trafic de bots malveillants tout en protégeant les comptes utilisateur contre les abus, en particulier sur les pages de connexion et de paiement.
M. Essendrop explique : « Queue-it agit comme un point de contrôle de sécurité que tous les visiteurs doivent passer pour obtenir l'accès à un site Web ou à une application. En ajoutant à ce point de contrôle la protection efficace contre les bots d'Akamai, nous pouvons nous assurer que les acteurs malveillants sont bloqués avant d'atteindre l'application Web. Cette solution conjointe permet aux entreprises d'empêcher les connexions frauduleuses, le piratage de comptes et les achats en grande quantité, et garantit que seuls les véritables clients, les fans et les adhérents réels y ont accès. »
Évolution plus intelligente avec le Cloud Computing
Queue-it étend sa plateforme de logiciel en tant que service (SaaS) pour fonctionner sur les services de Cloud Computing d'Akamai, offrant ainsi un service de bout en bout aux clients d'Akamai. Au-delà d'une intégration plus étroite avec les solutions Akamai, cette transition offre aux développeurs de Queue-it une plus grande flexibilité. « Les services de Cloud Computing d'Akamai facilitent le développement tout en prenant en charge notre stratégie multicloud et notre infrastructure agile », explique M. Essendrop.
Pour les clients Queue-it, qui sont plus de 1 000, l'évolutivité et la fiabilité ne sont pas négociables. L'entreprise a besoin d'un moyen efficace de prendre en charge les pics de trafic, et Akamai fournit les services nécessaires. Comme l'a déclaré M. Essendrop : « Akamai nous permet d'évoluer efficacement, ce qui nous aide à proposer une solution robuste et fiable à grande échelle à nos clients communs. »
La nature distribuée mondialement des services de Cloud Computing d'Akamai est essentielle. « Chaque année, nous servons 31 milliards de visiteurs provenant de 172 pays sur notre plateforme. Nos clients et leurs utilisateurs finaux bénéficient de l'approche distribuée d'Akamai, qui garantit des expériences fluides où qu'ils se trouvent », poursuit-il.
Création d'un impact réel
Queue-it et les technologies d'Akamai, qui opèrent en tandem, offrent une valeur mesurable aux grandes marques et organisations du monde entier. Selon une enquête client Queue-it :
- 69 % ont constaté une réduction des réclamations de clients pour les ventes/enregistrements
- 84 % déclarent que l'expérience en ligne de leurs clients s'est améliorée
- 47 % des clients déclarent que leur chiffre d'affaires total a augmenté avec Queue-it
La marque Sky Mobile en a bénéficié, en tirant parti de cette intégration pour déjouer les attaques par bots et à fort volume, augmenter ses conversions et accélérer ses ventes le jour du lancement de l'iPhone.
En réfléchissant à la valeur de la relation entre Akamai et Queue-it, M. Essendrop a conclu : « Akamai protège la vie en ligne et Queue-it renforce la confiance en ligne. Ensemble, nous permettons aux entreprises de proposer des expériences en ligne justes, rapides et fiables. »
À propos de Queue-it
Queue-it est le principal développeur de services de salle d'attente virtuelle, permettant à plus de 1 000 entreprises dans le monde de bâtir et d'entretenir la confiance de plus de 31 milliards de visiteurs chaque année, en offrant des expériences en ligne fiables, équitables et transparentes. Queue-it aide certains des plus grands gouvernements, détaillants et entreprises de billetterie au monde à tirer parti des pics de trafic en ligne en empêchant les pannes de sites Web, en bloquant les bots et en atténuant les erreurs liées à la surcharge, comme la survente. Queue-it est basée au Danemark et possède des bureaux aux États-Unis, en Australie et en République de Corée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur queue-it.com.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.