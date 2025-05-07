Los picos de tráfico deberían ser una oportunidad, no un caos. Cuando un sitio web se bloquea o los bots saturan una aplicación, los afectados son los clientes y participantes reales.

Las salas de espera virtuales de Queue-it controlan el flujo del tráfico web y ayudan a ofrecer experiencias justas y fiables durante los momentos de máxima demanda. Esta solución permite a las organizaciones proteger los principales cuellos de botella, ajustar el flujo del tráfico en función del rendimiento de los sistemas y evitar el aprovisionamiento excesivo. Durante los picos de demanda, se redirige a los usuarios automáticamente a una sala de espera de la empresa en cuestión con información detallada sobre el tiempo de espera. Después, vuelven al sitio web o a la aplicación en orden de llegada.

Como explicó el director ejecutivo de Queue-it, Jesper Essendrop: "Las empresas tardan años en ganarse la confianza de los clientes y los participantes. Nosotros les ayudamos para que un problema inesperado en la infraestructura o un aumento del tráfico no eche por tierra tantos años de esfuerzo".