Nuestra alianza con Akamai beneficia tanto a nuestra empresa como a nuestros clientes, y nos permite ofrecer la mejor experiencia online posible a los usuarios, tanto en sitios web como en aplicaciones.Jesper Essendrop, director ejecutivo de Queue-it
Prevención del colapso de los sitios web y las aplicaciones en días de mucho tráfico
Tanto si ofrece entradas para conciertos, promociones llamativas o servicios gubernamentales, la caída de los sistemas online y la lentitud pueden afectar a la confianza de los usuarios y los ingresos, pero Queue-it tiene la solución. Sus destacados servicios de salas de espera virtuales permiten a las empresas controlar y aprovechar los picos de tráfico de sitios web y aplicaciones de sectores como la venta de entradas, el comercio electrónico, los servicios financieros, los medios de comunicación, la educación, y el sector público. Queue-it cuenta con el respaldo de las soluciones de vanguardia de Akamai como miembro del Programa de Partners Informáticos Cualificados para garantizar experiencias justas y sin interrupciones a 31 000 millones de usuarios cada año. Los clientes de Akamai también se benefician de esta colaboración al poder adquirir fácilmente la solución de salas de espera de Queue-it, integrada con los servicios de seguridad, distribución e informática de Akamai.
Experiencias online justas y fiables
Los picos de tráfico deberían ser una oportunidad, no un caos. Cuando un sitio web se bloquea o los bots saturan una aplicación, los afectados son los clientes y participantes reales.
Las salas de espera virtuales de Queue-it controlan el flujo del tráfico web y ayudan a ofrecer experiencias justas y fiables durante los momentos de máxima demanda. Esta solución permite a las organizaciones proteger los principales cuellos de botella, ajustar el flujo del tráfico en función del rendimiento de los sistemas y evitar el aprovisionamiento excesivo. Durante los picos de demanda, se redirige a los usuarios automáticamente a una sala de espera de la empresa en cuestión con información detallada sobre el tiempo de espera. Después, vuelven al sitio web o a la aplicación en orden de llegada.
Como explicó el director ejecutivo de Queue-it, Jesper Essendrop: "Las empresas tardan años en ganarse la confianza de los clientes y los participantes. Nosotros les ayudamos para que un problema inesperado en la infraestructura o un aumento del tráfico no eche por tierra tantos años de esfuerzo".
El fortalecimiento de una alianza exitosa
La solución de salas de espera virtuales líder del mercado de Queue-it hizo que su alianza con Akamai surgiera de manera natural. Queue-it ha sido un partner estratégico de Akamai desde que colaboraron en 2021 con Vaccine Edge. Esta solución basada en Akamai EdgeWorkers ayudó a manejar la enorme demanda de registros de vacunación contra la COVID-19.
Las empresas pueden integrarse fácilmente con Akamai usando el conector EdgeWorkers de Queue-it. Así, se mejora la experiencia online al descongestionar la lógica más compleja de las aplicaciones y permitir que el sistema de acceso por orden de llegada de Queue-it funcione a gran escala en todo el mundo.
Desde entonces, la alianza ha seguido prosperando con un enfoque en la innovación y la mejora de la experiencia de los clientes. Como bien dijo Essendrop: "Akamai y Queue-it comparten la pasión por ayudar a grandes empresas y organizaciones a destacar en el mundo digital".
La lucha contra los bots a escala
Los especuladores y los bots se adueñan de los eventos populares, y aprovechan la velocidad y la automatización para acaparar los productos antes de que los clientes reales tengan oportunidad de hacerlo. Saturan los sitios web y las aplicaciones, compiten con los usuarios para pagar y dejan a los compradores reales con las manos vacías.
Los picos de tráfico se producen de forma muy repentina, por eso detener a los bots en tiempo real es complicado. Aquí es donde entran en juego Akamai Bot Manager y Akamai Account Protector. La integración de las funciones de detección de bots de Akamai con la sala de espera de Queue-it ofrece una solución increíblemente potente y única en el mercado para protegerse contra bots maliciosos. Estas herramientas detectan y bloquean el tráfico de bots maliciosos a la vez que protegen las cuentas de los usuarios, especialmente en las páginas de inicio de sesión y de pago.
Según Essendrop, "Queue-it funciona como un punto de control de seguridad por el que todos los usuarios deben pasar para acceder a un sitio web o una aplicación. Al incorporar las funciones de mitigación de bots de Akamai en este punto, nos aseguramos de detener a los atacantes antes de que lleguen a la aplicación web. Esta solución conjunta permite a las organizaciones prevenir inicios de sesión fraudulentos, el robo de cuentas y compras no deseadas de gran volumen, y garantiza el acceso únicamente a los clientes, aficionados y participantes reales".
Escalabilidad más inteligente con cloud computing
Queue-it está ampliando su plataforma de software como servicio (SaaS) para ejecutarla en los servicios de cloud computing de Akamai y ofrecer un servicio completo a sus clientes. Además de ir un paso más allá en la integración con las soluciones de Akamai, esta iniciativa ofrece a los desarrolladores de Queue-it una mayor flexibilidad. "Los servicios de cloud computing de Akamai facilitan el proceso de desarrollo, y son compatibles con nuestra estrategia multinube y la agilidad de nuestra infraestructura", explica Essendrop.
La escalabilidad y la fiabilidad no son negociables para los más de 1000 clientes de Queue-it. La empresa necesita controlar los enormes picos de tráfico, y Akamai tiene la solución. En palabras de Essendrop: "Akamai nos permite ampliar nuestros recursos, y eso nos ayuda a ofrecer una solución sólida y fiable a nuestros clientes".
La naturaleza de distribución global de los servicios de cloud computing de Akamai es esencial. "Atendemos a 31 000 millones de visitantes de 172 países diferentes al año en nuestra plataforma. Nuestros clientes y sus usuarios se benefician del enfoque distribuido de Akamai, que garantiza experiencias sin interrupciones desde cualquier lugar", destacó Essendrop.
El impacto real de la alianza
Las soluciones de Queue-it y Akamai en su conjunto ofrecen un valor cuantificable a grandes marcas y empresas de todo el mundo. Según una encuesta realizada a clientes de Queue-it:
- El 69 % de los encuestados coincide en que se recibieron menos quejas de usuarios durante los procesos de venta o registro.
- El84 % de los encuestados destaca que la experiencia online de sus clientes ha mejorado.
- El47 % de los clientes afirma que sus ingresos totales han aumentado gracias a Queue-it.
Una de las marcas que se ha beneficiado de esta alianza es Sky Mobile. Aprovechó la integración para detener ataques volumétricos y de bots, aumentar las conversiones y agilizar el proceso de ventas el día de su lanzamiento en iPhone.
Al reflexionar sobre el valor que aporta la alianza a Queue-it, Essendrop afirmó: "Akamai protege los entornos virtuales, mientras que Queue-it garantiza la confianza de los clientes. Juntos, ayudamos a las empresas a brindar experiencias online justas, fiables y sin interrupciones".
Acerca de Queue-it
Queue-it es una empresa líder en el desarrollo de servicios de salas de espera virtuales. Más de 1000 organizaciones de todo el mundo ya confían en su solución y se han ganado la confianza de más de 31 000 millones de usuarios al año mediante experiencias online fiables, justas y transparentes. Queue-it ayuda a algunos de los gobiernos, organizaciones minoristas y empresas de venta de entradas más importantes del mundo a rentabilizar los picos de tráfico, evitando los bloqueos de los sitios web, deteniendo a los bots y reduciendo los errores causados por la saturación del servicio, como la sobreventa de productos. La sede de Queue-it se encuentra en Dinamarca y también tiene oficinas en Estados Unidos, Australia y la República de Corea. Si desea más información, visite queue-it.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai por su fiabilidad, escalabilidad y experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.