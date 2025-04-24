凭借卓越的等候室解决方案，Queue-it 与 Akamai 的合作可谓是顺理成章。自从双方于 2021 年就 Vaccine Edge 开展协作以来，Queue-it 就一直是 Akamai 的战略合作伙伴。这种基于边缘的解决方案部署了 Akamai EdgeWorkers，在新冠疫情期间为庞大的疫苗接种注册需求提供了支持。

企业可以利用 Queue-it 和 EdgeWorkers Connector，与 Akamai 实现无缝集成。这一集成消除了复杂的应用程序逻辑，并在全球范围内扩展 Queue-it 的先到先得系统，从而改善了在线体验。

自此之后，双方的合作关系继续蓬勃发展，推动实现了创新和客户成功。正如 Essendrop 所说：“Akamai 和 Queue-it 拥有共同的愿望与热情，那就是帮助大型公司和企业在交付在线体验方面取得卓越成就。”