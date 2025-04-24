©2025 Akamai Technologies
与 Akamai 的合作不仅使我们及客户的业务得到改善，同时也确保了我们的网站和应用程序访问者获得出色的在线体验。Jesper Essendrop，Queue-it 首席执行官
应对极高流量情况，防止网站和应用程序崩溃
无论您是出售音乐会门票、开展备受瞩目的促销活动，还是提供政府服务，在线速度减慢和崩溃都会破坏信任、让收入锐减。Queue-it 正好能在这一方面发挥作用，其出色的虚拟等候室服务使企业能够控制和利用网站及应用程序流量激增的情况，涵盖票务、电子商务、金融服务、媒体、教育和公共部门等行业。作为 Akamai 合格计算合作伙伴的成员，在 Akamai 尖端解决方案的支持之下，Queue-it 每年能为 310 亿名访问者带来公平、无缝的体验。Akamai 客户能够顺畅购买 Queue-it 的等候室解决方案，它与 Akamai 的安全、交付和计算服务集成在一起，让这些客户受益无穷。
让在线体验变得公平且可靠
流量高峰应该蕴含商机，而不是带来灾难。但如果网站崩溃，或者爬虫程序对应用程序发起泛洪攻击，真正的客户和拥戴者就会大量流失。
Queue-it 的虚拟等候室有助于控制网络流量，从而在需求达到高峰时确保实现公平、可靠的体验。它使企业能够保护关键瓶颈资产、根据系统的性能表现调整流量，同时避免过度调配情况。在需求高峰期间，访问者会自动流入一个带有详细等候信息的品牌等候室，然后按照公平的先进先出顺序流回网站或应用程序。
Queue-it 的首席执行官 Jesper Essendrop 解释说：“企业费尽心思才赢得客户与拥戴者的信任。我们所做的就是确保他们不会因为意外的基础架构问题或流量激增而失去这份信作。”
让合作伙伴关系强上加强
凭借卓越的等候室解决方案，Queue-it 与 Akamai 的合作可谓是顺理成章。自从双方于 2021 年就 Vaccine Edge 开展协作以来，Queue-it 就一直是 Akamai 的战略合作伙伴。这种基于边缘的解决方案部署了 Akamai EdgeWorkers，在新冠疫情期间为庞大的疫苗接种注册需求提供了支持。
企业可以利用 Queue-it 和 EdgeWorkers Connector，与 Akamai 实现无缝集成。这一集成消除了复杂的应用程序逻辑，并在全球范围内扩展 Queue-it 的先到先得系统，从而改善了在线体验。
自此之后，双方的合作关系继续蓬勃发展，推动实现了创新和客户成功。正如 Essendrop 所说：“Akamai 和 Queue-it 拥有共同的愿望与热情，那就是帮助大型公司和企业在交付在线体验方面取得卓越成就。”
大规模抵御爬虫程序
黄牛程序和爬虫程序在炒作当中大行其道，利用加速工具和自动化技术疯狂抢票，让真正的客户一票难求。它们充斥着各大网站和应用程序，逼迫人类访问者高价买单，让真正的买家空手而归。
流量高峰往往都来得很突然，导致实时阻止爬虫程序变得非常困难。此时，Akamai Bot Manager 和 Akamai Account Protector 就能发挥作用。Akamai 的爬虫程序检测功能与 Queue-it 的等候室相结合，提供了一种在市场上出类拔萃的强大解决方案，可针对恶意爬虫程序实施强大防御。这些工具可以检测并阻止恶意爬虫程序流量，同时保护用户帐户免遭滥用，特别是在登录页面和结账页面上。
Essendrop 解释说：“Queue-it 可以充当所有访问者在访问网站或应用程序时必须通过的一个安全检查站。通过将 Akamai 强大的爬虫程序抵御功能添加到此检查站，我们可以确保成功阻止攻击者，使其无法攻击 Web 应用程序。这种联合解决方案使企业能够防止欺诈性登录、帐户接管和大量购买行为，并确保只有真正的客户、粉丝和拥戴者才能访问。”
利用云计算实现更智能的扩展
Queue-it 正在扩展其软件即服务 (SaaS) 平台，使其能够在 Akamai 云计算服务上运行，从而支持 Akamai 客户提供端对端服务。除了与 Akamai 解决方案的更紧密集成之外，这一举措还使 Queue-it 开发人员拥有了更高的灵活性。Essendrop 解释说：“Akamai 云计算服务使开发工作变得更为轻松，同时还支持我们的多云战略和敏捷基础架构。”
对于 Queue-it 的 1,000 多家客户来说，可扩展性和可靠性缺一不可。该公司需要一种有效的方法来支持大规模的流量激增，而 Akamai 做到了这一点。正如 Essendrop 所说：“Akamai 使我们能够有效地实现扩展，这有助于我们为双方共同的客户大规模地提供稳健可靠的解决方案。”
Akamai 云计算服务的全球分布特性至关重要。Essendrop 继续说道：“我们的平台每年为 172 个国家/地区的 310 亿名访问者提供服务。Akamai 的分布式方法为我们的客户及其最终用户带来诸多优势，使他们无论身在何处都能享受到流畅的体验。”
发挥切实影响
Queue-it 与 Akamai 的技术协同工作，为全球的各大品牌和企业创造可衡量的价值。Queue-it 客户调查结果显示：
- 69% 的受访者表示销售/注册相关的客户投诉有所减少
- 84% 的受访者表示其客户在线体验得到提升
- 47% 的客户表示其总收入在使用 Queue-it 之后有所增加
Sky Mobile 就是从中受益的品牌之一，他们利用这一集成阻止了爬虫程序和容积攻击、提高了转化率，并在其 iPhone 产品发布当天加速了销售工作。
在回想 Akamai 与 Queue-it 关系的价值之后，Essendrop 总结说：“Akamai 为在线生活提供了保护，而 Queue-it 则增强了在线信任感。我们携手合作，助力各大企业交付公平、快速、可靠的在线体验。”
关于 Queue-it
Queue-it 是卓越的虚拟等候室服务开发商，通过提供可靠、公平且透明的在线体验，每年帮助全球 1,000 多家企业建立和培养 310 多亿访问者的信任。通过防止网站崩溃、阻止爬虫程序和减轻超售等负载相关错误，Queue-it 帮助全球的一些大型政府机构、零售商和票务公司将流量高峰事件转化为机遇。Queue-it 总部位于丹麦，并在美国、澳大利亚和韩国设有办事处。如需了解更多信息，请访问 queue-it.com。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在全球分布广泛的平台上提供高性能和经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。