No ambiente digital acelerado de hoje, os alunos esperam conectividade sempre ativa — e seus pais investem muito em educação, de modo que uma infraestrutura de rede confiável é tão essencial quanto os recursos da sala de aula. Além disso, as admissões, a captação de recursos e os eventos de formatura transmitidos ao vivo dependem de serviços de DNS confiáveis. Contudo, com a migração da universidade para uma estratégia focada na nuvem, os custos para manter a confiabilidade dispararam.

Para dificultar ainda mais, o DNS — a espinha dorsal da conectividade com a internet — estava se tornando uma preocupação cada vez maior. Embora a universidade não tivesse sofrido grandes interrupções, o aumento das ciberameaças, ataques de DDoS (negação de serviço distribuída) com motivações políticas e o risco de tempo de inatividade eram um medo constante.

"O DNS é inerentemente vulnerável, e precisávamos de uma solução que pudesse nos proteger sem custar muito", explica o diretor assistente de serviços de rede.