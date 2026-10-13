Nessa importante universidade de pesquisa, que oferece doutorado em várias disciplinas, a conectividade não é apenas uma expectativa — é uma necessidade. Alunos, professores e funcionários dependem de acesso ininterrupto para fazer cursos, pesquisas e operações diárias. Com o Akamai Edge DNS, a equipe de serviços de rede da escola superou o desafio formidável de permitir acesso à Internet seguro e ininterrupto diante do crescente tráfego e das ameaças on-line.
"Até que seu sistema tenha sofrido uma paralisação, você não pensa muito sobre o DNS (Sistema de Nomes de Domínio). Com o Edge DNS, temos visibilidade, segurança e tranquilidade para manter nossa universidade conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana."— Diretor assistente de serviços de rede
Proteção da espinha dorsal de um campus com prioridade digital
Atender às demandas de uma rede sempre ativa
No ambiente digital acelerado de hoje, os alunos esperam conectividade sempre ativa — e seus pais investem muito em educação, de modo que uma infraestrutura de rede confiável é tão essencial quanto os recursos da sala de aula. Além disso, as admissões, a captação de recursos e os eventos de formatura transmitidos ao vivo dependem de serviços de DNS confiáveis. Contudo, com a migração da universidade para uma estratégia focada na nuvem, os custos para manter a confiabilidade dispararam.
Para dificultar ainda mais, o DNS — a espinha dorsal da conectividade com a internet — estava se tornando uma preocupação cada vez maior. Embora a universidade não tivesse sofrido grandes interrupções, o aumento das ciberameaças, ataques de DDoS (negação de serviço distribuída) com motivações políticas e o risco de tempo de inatividade eram um medo constante.
"O DNS é inerentemente vulnerável, e precisávamos de uma solução que pudesse nos proteger sem custar muito", explica o diretor assistente de serviços de rede.
Tranquilidade com o Edge DNS
Anos atrás, um ataque DDoS teve como alvo a escola, ameaçando interromper serviços essenciais. A universidade mitigou o risco com o Akamai Prolexic, o qual passou a utilizar por meio do consórcio Northern Crossroads (NoX) — um recurso de confiança para instituições regionais de ensino superior.
Buscando uma solução acessível, escalável e confiável para segurança de DNS robusta, a universidade decidiu contar novamente com o NoX. "O NoX torna a proteção de DNS de alta qualidade acessível mesmo com um orçamento limitado", continuou ele.
A universidade adotou o Edge DNS com seus recursos de segurança e capacidades de automação há mais de cinco anos. "Uma das coisas incríveis sobre o Edge DNS é que você o configura e ele é executado por conta própria", afirma o diretor assistente.
O Edge DNS permitiu que a equipe de serviços de rede automatizasse tarefas repetitivas, como atualizações de registros de DNS e gerenciamento de zonas, e ficasse tranquila sabendo que a solução inclui proteção integrada contra ataques DDoS e vulnerabilidades de DNS. "A Akamai tem visto as maiores ameaças e ataques e nos fornece a segurança extra de que precisamos. Sinto muita tranquilidade sabendo que a Akamai nos protege", acrescenta o diretor assistente.
Facilidade para lidar com o aumento no tráfego
Com o Edge DNS, a universidade lidou com o crescente tráfego de DNS, que recentemente ultrapassou um bilhão de consultas por dia, sem preocupações com o desempenho. O DNS é o sistema nervoso central de tudo", enfatizou o diretor assistente, destacando seu papel fundamental na infraestrutura do campus.
O Edge DNS também permitiu que a equipe monitorasse os padrões de tráfego, analisasse rapidamente os possíveis problemas e recebesse alertas instantâneos. O centro de controle centralizado oferece uma visão unificada para visibilidade total, o que ajudou a equipe a diferenciar entre ameaças reais e picos de tráfego de rotina. Obtemos os insights e alertas necessários para identificar proativamente possíveis ameaças e descartar problemas benignos", continuou o diretor assistente.
Uma parceira de confiança para o futuro
Além de seus benefícios técnicos, a universidade valorizou o suporte ao cliente de nível superior da Akamai. "Suporte é algo cada vez mais raro no setor de tecnologia, mas a equipe da Akamai é sempre profissional", ele afirma, recordando como um problema de transferência entre zonas de DNS foi resolvido rapidamente.
E quando se trata de desafios futuros? A equipe de serviços de rede está confiante de que o Edge DNS continuará a atender às suas necessidades. "Se precisarmos mudar nossa estratégia de DNS no local, tenho total confiança de que a Akamai lidará com todos os aspectos."
Para outras instituições que estão considerando uma solução de DNS segura e escalável, o conselho do diretor assistente é claro: "O Edge DNS é como a Porsche no setor automotivo— premium, confiável e construído para oferecer desempenho. Com a Akamai, não há nada além de vantagens."
Para isso, ele ressaltou que a liderança de sua universidade nunca questionou o investimento no Edge DNS. "Não preciso justificar o custo do Edge DNS. Todos sabem que a Akamai é um provedor de primeira linha e que o Edge DNS é um valor imbatível para um serviço com acesso ininterrupto", concluiu o diretor assistente.
Sobre a Akamai
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