Lucro em picos de tráfego
A adidas opera uma plataforma de comércio eletrônico global de alto tráfego que vende milhares de produtos diariamente. Com promoções sazonais, exclusividades e lançamentos com estratégia de hype, essa líder do setor observa um grande aumento no tráfego durante eventos como Cyber Week, Black Friday e edições limitadas. Mas com o aumento na demanda dos produtos, os bots também se proliferam. A adidas se protege contra ameaças de bots cada vez mais sofisticadas usando as soluções de última geração da Akamai.
O desafio: uma crescente epidemia de bots no comércio eletrônico
Com o crescimento da adidas, a sofisticação e o volume de ataques automatizados de bots também aumentaram. Essas ameaças não eram um mero incômodo: elas estavam afetando os lucros, prejudicando a confiança dos clientes e sobrecarregando a infraestrutura. A adidas enfrentava uma grande variedade de ameaças de bots, incluindo:
- Bots de scalping que capturavam produtos de alta demanda rapidamente, impedindo que clientes reais fizessem compras e alimentando a revenda de terceiros
- Bots de apropriação indevida de contas (ATO) que lançavam ataques de preenchimento de credenciais com o objetivo de comprometer contas de clientes, permitindo fraudes e compras não autorizadas
- Bots de scraping que extraíam listagens de produtos, preços e dados de inventário em tempo real, dando aos concorrentes e revendedores não autorizados uma vantagem injusta
- Bots de violação de checkout que exploravam códigos de desconto, manipulavam promoções e fraudavam sistemas de pedidos, levando a análises distorcidas e perdas financeiras
Além disso, os picos de tráfego de bots frequentemente sobrecarregavam a infraestrutura de back-end, causando lentidão ou até mesmo tempo de inatividade durante períodos de venda críticos. As equipes de suporte enfrentavam diversas reclamações, e a frustração dos clientes aumentava.
O que deixava a mitigação ainda mais complexa? Os operadores de bots estão sempre se adaptando. Regras estáticas ficaram obsoletas rapidamente, enquanto controles excessivamente rigorosos arriscavam o bloqueio de usuários legítimos. A adidas precisava de uma solução dinâmica: algo que pudesse estabelecer o equilíbrio certo entre proteção e desempenho.
"Não estávamos apenas lidando com bots, estávamos lidando com um ecossistema inteiro criado para explorar nossa plataforma. Precisávamos de uma defesa em camadas que evoluísse tão rapidamente quanto os invasores", explica o diretor sênior de engenharia de plataforma da adidas.
A solução: uma defesa adaptável e multicamada com a Akamai
A adidas, já cliente de longa data da Akamai, fez uma parceria conosco para implementar uma estratégia de mitigação de bots em três camadas que se integrou perfeitamente a ferramentas e processos internos.
A adidas implementou o Akamai Bot Manager como defesa de linha de frente contra automações mal-intencionadas. Ao detectar, classificar e desafiar o tráfego de bots em tempo real, o Bot Manager atrasa ou bloqueia bots prejudiciais, preservando o acesso de clientes reais. Com o Bot Manager, a adidas conseguiu evitar ataques de scalping durante o lançamento de produtos de alta demanda e bloquear violações automatizadas de promoções e códigos de desconto. Além disso, a empresa usou insights do tráfego de bots para aprimorar seus sistemas internos de análise e detecção de fraudes.
Para combater o aumento dos ataques de ATO, a adidas implantou o Akamai Account Protector, que utiliza análise comportamental para detectar e interromper tentativas de login fraudulentas antes que ocorram danos. Isso ajudou a adidas a reduzir o número de contas comprometidas, transações fraudulentas e despesas com suporte ao cliente vinculadas à recuperação de contas.
Com concorrentes e revendedores não autorizados extraindo dados de produtos, o Akamai Content Protector tornou-se uma parte essencial da pilha de mitigação de bots da adidas. Essa solução bloqueia bots de scraping avançados sem afetar usuários legítimos, mantendo dados confidenciais seguros e reduzindo a carga de back-end.
"Antes do Content Protector, os scrapers estavam drenando nossos recursos e prejudicando nossa vantagem competitiva. Agora, reduzimos significativamente o roubo de dados sem afetar compradores reais", afirma o engenheiro de plataforma da adidas.
O resultado: uma experiência segura e justa para clientes reais de comércio eletrônico
Desde a implementação do pacote de mitigação de bots da Akamai, a adidas melhorou consideravelmente a experiência dos clientes, a eficiência operacional e a postura de segurança.
Com o bloqueio dos bots de scalping, clientes genuínos agora têm uma chance melhor de garantir itens de alta demanda. Isso se traduziu em menos reclamações sobre vendas injustas, menos solicitações de reembolso e estornos e maior satisfação e fidelidade dos clientes.
O Bot Manager e o Content Protector reduziram significativamente a sobrecarga da infraestrutura durante eventos importantes, bloqueando bots mal-intencionados antes de consumirem largura de banda, de modo que a adidas conseguiu reduzir o número de servidores necessários para impulsionar sua plataforma. O tempo de atividade do website permanece alto, mesmo com a sobrecarga, e os compradores conseguem finalizar as compras mais rapidamente.
O diretor sênior de engenharia de plataforma afirma: "Ao eliminar o tráfego orientado por bots, não estamos apenas melhorando a segurança — estamos otimizando todo o nosso ecossistema de comércio eletrônico".
Parceria para ficar à frente de ameaças dinâmicas
Embora as soluções da Akamai tenham dado à adidas uma vantagem poderosa contra bots, o sucesso não se deve apenas à tecnologia, mas também à parceria. Os serviços profissionais da Akamai desempenham um papel central na estratégia da adidas contra bots, colaborando estreitamente com as equipes internas da empresa para o aperfeiçoamento de conjuntos de regras, a preparação para eventos de pico e a rápida adaptação a mudanças na plataforma, como fluxos de login atualizados ou novas APIs. Como explica o engenheiro de plataforma da adidas: "Estamos sempre aperfeiçoando nossa abordagem dinâmica de mitigação de bots em várias camadas. E os serviços profissionais da Akamai são de imenso valor ao nos ajudar a lidar com ataques dinâmicos".
Uma vitória para a segurança, os clientes e os negócios
A abordagem adaptativa e em camadas da adidas para a mitigação de bots demonstra que a segurança inteligente não se trata apenas de defesa, mas sim de crescimento. Com o suporte da Akamai, a empresa:
- Garantiu o acesso justo aos produtos por clientes reais
- Reduziu os riscos de fraude e scraping em todos os aspectos
- Melhorou o desempenho da plataforma e reduziu custos
À medida que as táticas dos bots continuam evoluindo, a adidas tem a certeza de que possui as ferramentas certas — e a parceira certa — para ficar um passo à frente.
"A batalha contra os bots é como um jogo de xadrez interminável. Com a Akamai e suas ferramentas avançadas, estamos sempre um passo à frente. Como resultado, estamos confiantes de que podemos continuar oferecendo experiências digitais seguras, rápidas e confiáveis para nossos clientes", conclui o diretor sênior de engenharia de plataforma
Sobre a adidas
A adidas é uma líder global no setor de artigos esportivos. Com sede em Herzogenaurach, na Alemanha, a empresa conta com mais de 62 mil funcionários no mundo todo e gerou vendas de € 23,7 bilhões em 2024. Para mais informações, acesse adidas-Group.com.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresa globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, escala e experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com e akamai.com/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.