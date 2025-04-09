Com o crescimento da adidas, a sofisticação e o volume de ataques automatizados de bots também aumentaram. Essas ameaças não eram um mero incômodo: elas estavam afetando os lucros, prejudicando a confiança dos clientes e sobrecarregando a infraestrutura. A adidas enfrentava uma grande variedade de ameaças de bots, incluindo:

Bots de scalping que capturavam produtos de alta demanda rapidamente, impedindo que clientes reais fizessem compras e alimentando a revenda de terceiros

Bots de apropriação indevida de contas (ATO) que lançavam ataques de preenchimento de credenciais com o objetivo de comprometer contas de clientes, permitindo fraudes e compras não autorizadas

Bots de scraping que extraíam listagens de produtos, preços e dados de inventário em tempo real, dando aos concorrentes e revendedores não autorizados uma vantagem injusta

Bots de violação de checkout que exploravam códigos de desconto, manipulavam promoções e fraudavam sistemas de pedidos, levando a análises distorcidas e perdas financeiras

Além disso, os picos de tráfego de bots frequentemente sobrecarregavam a infraestrutura de back-end, causando lentidão ou até mesmo tempo de inatividade durante períodos de venda críticos. As equipes de suporte enfrentavam diversas reclamações, e a frustração dos clientes aumentava.

O que deixava a mitigação ainda mais complexa? Os operadores de bots estão sempre se adaptando. Regras estáticas ficaram obsoletas rapidamente, enquanto controles excessivamente rigorosos arriscavam o bloqueio de usuários legítimos. A adidas precisava de uma solução dinâmica: algo que pudesse estabelecer o equilíbrio certo entre proteção e desempenho.

"Não estávamos apenas lidando com bots, estávamos lidando com um ecossistema inteiro criado para explorar nossa plataforma. Precisávamos de uma defesa em camadas que evoluísse tão rapidamente quanto os invasores", explica o diretor sênior de engenharia de plataforma da adidas.