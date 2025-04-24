在 AI 的早期发展阶段，大多数计算功能都是在基于云的数据中心执行的，这些数据中心为这项蓬勃发展的技术提供了所需的巨大计算能力、容量和可扩展性。随着技术的日渐成熟，加上数据收集来源扩展到物联网 (IoT) 以及数十亿智能手机和联网设备，由此产生的海量数据导致基于云的 AI 在运营过程中出现更高的延迟和网络带宽使用量。因此，AI 技术现在正在转移到边缘，同时在更靠近生成数据的设备、应用程序和用户所在的位置处理数据集。在边缘服务器上运行 AI 可以让机器学习、神经网络加速和深度学习等新兴技术能够更轻松地实现规模化应用，并提供实时见解和分析，助力企业更明智、更迅速地做出决策。