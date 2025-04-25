Was ist KI in Edge-Netzwerken?

In den Anfängen der KI wurden die meisten Computing-Funktionen in cloudbasierten Rechenzentren ausgeführt, die die enorme Rechenleistung, Kapazität und Skalierbarkeit boten, die für diese aufstrebende Technologie erforderlich waren. Mit zunehmender Entwicklung der Technologie und der Ausbreitung von Datenerfassungsquellen auf das Internet der Dinge (IoT) sowie auf Milliarden von Smartphones und vernetzten Geräten hat die daraus resultierende gewaltige Datenmenge die Latenz und die Netzwerkbandbreitennutzung beim cloudbasierten KI-Betrieb erhöht. Infolgedessen werden KI-Technologien nun an die Edge verlagert, um Datensätze viel näher an den Geräten, Anwendungen und Nutzern zu verarbeiten, von denen Daten generiert werden. Durch die Ausführung von KI auf Edge-Servern können neue Technologien wie maschinelles Lernen, neuronale Netzwerkbeschleunigung und Deep Learning einfacher skaliert und Echtzeiteinblicke und Analysen bereitgestellt werden, um intelligentere und schnellere Entscheidungsprozesse zu ermöglichen.