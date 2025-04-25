初期段階の AI は、ほとんどのコンピューティング機能がクラウドベースのデータセンターで実行されており、このデータセンターは急成長する AI に求められる膨大なコンピューティング能力やキャパシティ、スケーラビリティを備えていました。しかし、テクノロジーが成熟し、データの収集源がモノのインターネット（IoT）のほか、何十億という単位のスマートフォンやコネクテッドデバイスに拡大していくのに伴い、膨大な量のデータにより、クラウドベースの AI 運用におけるレイテンシーやネットワーク帯域幅の消費が増加するようになりました。その結果、AI テクノロジーはエッジへの移行が進みつつあり、データが生成されるデバイス、アプリケーション、ユーザーの近くでデータセットが処理されるようになってきています。AI をエッジサーバーで稼働させることで、機械学習、ニューラルネットワークの高速化、ディープラーニングといった新しいテクノロジーの拡張が容易になり、リアルタイムの知見と分析を提供して、よりスマートで迅速な意思決定を実現できるようになります。