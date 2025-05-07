¿Qué es la IA en las redes del Edge?

En los primeros días de la IA, la mayoría de las funciones informáticas se realizaban en centros de datos basados en la nube que ofrecían la enorme potencia informática, capacidad y escalabilidad necesarias para esta tecnología en auge. A medida que la tecnología madura y las fuentes de recopilación de datos se expanden al Internet de las cosas (IoT) y a miles de millones de smartphones y dispositivos conectados, la enorme cantidad de datos resultante ha aumentado la latencia y el uso del ancho de banda de red en las operaciones de IA basadas en la nube. Como resultado, las tecnologías de IA se están desplazando hacia el Edge y procesan conjuntos de datos mucho más cerca de los dispositivos, las aplicaciones y los usuarios donde se generan los datos. La ejecución de la IA en servidores del Edge permite que las tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático, la aceleración de la red neuronal y el aprendizaje profundo, se amplíen de forma más sencilla y proporcionen información y análisis en tiempo real para fomentar una toma de decisiones más inteligente y rápida.