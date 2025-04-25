Qu'est-ce que l'IA sur les réseaux en bordure de l'Internet ?

Au début de l'IA, la plupart des fonctions informatiques étaient exécutées dans des centres de données basés sur le cloud qui offraient la puissance, la capacité et l'évolutivité nécessaires à cette technologie en plein essor. Au fur et à mesure que la technologie évolue et que les sources de collecte de données s'étendent à l'Internet des objets (IoT) et à des milliards de smartphones et de terminaux connectés, la quantité massive de données qui en résulte a augmenté la latence et l'utilisation de la bande passante réseau dans les opérations d'IA basées sur le cloud. Par conséquent, les technologies d'IA se déplacent désormais en bordure de l'Internet et traitent des ensembles de données beaucoup plus proches des terminaux, des applications et des utilisateurs où les données sont générées. L'exécution de l'IA sur des serveurs en bordure de l'Internet permet aux technologies émergentes telles que l'apprentissage automatique, l'accélération du réseau neuronal et le deep learning de s'adapter plus facilement et de fournir des informations et des analyses en temps réel pour prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.