O que é IA em redes de edge?

Nos primórdios da IA, a maioria das funções de computação era executada em data centers baseados em nuvem que ofereciam o enorme poder de computação, capacidade e escalabilidade necessários para essa tecnologia em expansão. À medida que a tecnologia amadurece e as fontes de coleta de dados se expandem para a IoT (Internet das Coisas) e para bilhões de smartphones e dispositivos conectados, a enorme quantidade de dados resultante aumentou a latência e o uso da largura de banda da rede em operações de IA baseadas em nuvem. Como resultado, as tecnologias de IA agora estão migrando para a edge, processando conjuntos de dados muito mais próximos dos dispositivos, aplicações e usuários onde os dados são gerados. A execução da IA em servidores de edge permite que tecnologias emergentes, como aprendizado de máquina, aceleração de rede neural e aprendizado profundo, sejam dimensionadas com mais facilidade e forneçam insights e análises em tempo real para impulsionar a tomada de decisões mais inteligentes e rápidas.