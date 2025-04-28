Che cos'è l'AI sulle reti sull'edge?

Agli esordi dell'AI, la maggior parte delle funzioni di elaborazione veniva eseguita nei data center basati sul cloud che offrivano il livello di potenza, capacità e scalabilità di elaborazione richieste per questa tecnologia in espansione. Man mano che la tecnologia avanza e le origini della raccolta dei dati si espandono all'IoT (Internet of Things) e a miliardi di smartphone e dispositivi connessi, l'enorme quantità di dati risultante ha aumentato la latenza e l'utilizzo della larghezza di banda di rete nelle operazioni dell'AI basate sul cloud. Di conseguenza, le tecnologie dell'AI si stanno spostando sull'edge, elaborando i dataset molto più vicino ai dispositivi, alle applicazioni e agli utenti in cui vengono generati i dati. L'esecuzione dell'AI sugli edge server consente alle tecnologie emergenti come l'apprendimento automatico, l'accelerazione della rete neurale e il deep learning di scalare più facilmente e fornire informazioni e analisi in tempo reale per favorire un processo decisionale più intelligente e veloce.