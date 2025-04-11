Cloudmigrationsstrategie: Schritt-für-Schritt-Modell und wichtige Vorteile

Eine Cloudmigrationsstrategie ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan, der die Prozesse beschreibt, die ein Unternehmen benötigt, um seine Daten, Anwendungen und seine Infrastruktur von On-Premise- oder Legacy-Systemen in eine cloudbasierte Umgebung zu verschieben. Obwohl einige Unternehmen möglicherweise ihre eigene Private Cloud verwalten, ist der gängigere Ansatz, eine Public Cloud über einen Anbieter zu nutzen.

Jedes Jahr migrieren mehr Unternehmen in die Cloud, und die Cloudausgaben steigen immer weiter an. Sehen Sie sich die folgenden Zahlen an:

Gartner prognostiziert, dass die weltweiten Ausgaben für Public-Cloud-Dienste im Jahr 2024 bei 679 Milliarden US-Dollar liegen werden, was einem Anstieg um 20,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Einer Forrester-Studie zufolge werden die Umsätze aus entsprechenden Investitionen in Infrastruktur, Datenbanken und Analysen, Entwicklungsdienste und Cloudanwendungen bis 2026 voraussichtlich auf über 1 Billion US-Dollar steigen.

Aus dem State of the Cloud Report 2024 von Flexera geht hervor, dass sowohl kleine als auch mittelständische Unternehmen (KMUs) mindestens 50 % ihrer Anwendungs-Workloads in der Public Cloud haben und für die nächsten 12 Monate weitere Migrationen in die Public Cloud planen.

Eine Umfrage von The New Stack belegt den Trend zur Abkehr von On-Premise-Rechenzentren und zeigt darüber hinaus, dass die Anwendungsfälle verschiedene Cloudarten umfassen. So gaben 98 % der Befragten an, dass sie ihre Anwendungen in der Public Cloud hosten, während 43 % ihre Anwendungen auch in externen Private Clouds hosten.

Bei der Ausarbeitung einer Strategie für die Cloudmigration brauchen Unternehmen klares Denken und gute Planung. In diesem Blogbeitrag erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Aufgaben bei der Cloudmigration. Wir gehen auf wichtige Vorteile und gängige Strategien ein und beschreiben die Schritte, die erforderlich sind, um eine erfolgreiche Cloudmigrationsstrategie zu entwickeln. Im Verlauf werden wir auch die größten Herausforderungen bei der Migration aufzeigen.

Sehen wir uns zunächst einige der wesentlichen Vorteile der Cloudmigration an.