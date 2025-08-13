Akamai und Bitmovin: Die Revolutionierung von Live- und On-Demand-Video-Streaming

Live- und On-Demand-Streaming sind zu einer der wichtigsten Methoden für den Konsum von Inhalten geworden, und die Erwartungen an die Videoqualität waren noch nie so hoch wie heute. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine zuverlässige und skalierbare Infrastruktur erforderlich.

Akamai und Bitmovin haben sich daher zusammengeschlossen, um Streaminganbietern eine effizientere Möglichkeit zur Bereitstellung von Live- und On-Demand-Videos zu bieten. Die Kombination aus der Akamai Cloud und dem globalen Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung (CDN) von Akamai mit der vollständigen Videotechnologie-Suite von Bitmovin ergibt eine leistungsstarke Partnerschaft, die die Bereitstellung vereinfacht, die Performance verbessert und neue Möglichkeiten für Monetarisierung und Engagement eröffnet.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie die kombinierten Fähigkeiten von Akamai und Bitmovin die wichtigsten Herausforderungen lösen, denen Streaming-Anbieter heute gegenüberstehen – von Kostenkontrolle und Latenzreduzierung bis hin zu Zuschauerbindung und flexiblen Workflows.