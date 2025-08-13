Akamai und Bitmovin: Die Revolutionierung von Live- und On-Demand-Video-Streaming
Live- und On-Demand-Streaming sind zu einer der wichtigsten Methoden für den Konsum von Inhalten geworden, und die Erwartungen an die Videoqualität waren noch nie so hoch wie heute. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine zuverlässige und skalierbare Infrastruktur erforderlich.
Akamai und Bitmovin haben sich daher zusammengeschlossen, um Streaminganbietern eine effizientere Möglichkeit zur Bereitstellung von Live- und On-Demand-Videos zu bieten. Die Kombination aus der Akamai Cloud und dem globalen Netzwerk zur Inhaltsbereitstellung (CDN) von Akamai mit der vollständigen Videotechnologie-Suite von Bitmovin ergibt eine leistungsstarke Partnerschaft, die die Bereitstellung vereinfacht, die Performance verbessert und neue Möglichkeiten für Monetarisierung und Engagement eröffnet.
In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie die kombinierten Fähigkeiten von Akamai und Bitmovin die wichtigsten Herausforderungen lösen, denen Streaming-Anbieter heute gegenüberstehen – von Kostenkontrolle und Latenzreduzierung bis hin zu Zuschauerbindung und flexiblen Workflows.
Lösung von Problemen für Streaming-Anbieter
Akamai und Bitmovin arbeiten gemeinsam daran, Streaming-Anbietern Lösungen anzubieten, die Infrastruktur, Technologie und ein starkes Partner-Ökosystem kombinieren, um Live- und On-Demand-Erlebnisse zu unterstützen. Die Partnerschaft verringert die Komplexität, verbessert die Performance und schafft neue Wachstumschancen.
Die Partnerschaft bietet folgende Vorteile:
- Kostenüberwachung
- Skalierbarkeit
- Effiziente und flexible Workflows
- Monetarisierung
- Wiedergabequalität, Erlebnis und Reichweite
- Innovation und Zukunftsfähigkeit
Kostenüberwachung
Content-Lizenzierung, Cloud-Hosting, Backend-Entwicklung und andere Faktoren können die Kosten für Streaming-Anbieter schnell in die Höhe treiben. So unterstützen Akamai und Bitmovin Unternehmen bei der Kostenkontrolle:
- Akamai bietet wettbewerbsfähige Preise für Cloud Computing, bei denen CPU, Transfer, Speicher und RAM in einem Pauschalpreis zusammengefasst werden.
- Akamai bietet reduzierte Ausgangsgebühren, die 50 bis 94 % unter den Preisen anderer Cloudanbieter liegen
- Die inhaltsorientierte Codierung von Bitmovin, einschließlich der Optimierung pro Titel und pro Szene, reduziert die Speicher- und CDN-Kosten um 30 bis 55 %.
Wettbewerbsfähige Preise und intelligente Speicherlösungen sind eine gewinnbringende Kombination: Streaming-Anbieter, die den Bitmovin Live Encoder (wie One Football) und den VOD Encoder (wie Ascend Learning) in der Akamai Cloud einsetzen, können ihre Datenübertragungskosten (DTO) um bis zu 94 % senken.
Skalierbarkeit
Streaming-Plattformen müssen in der Lage sein, schwankende Zuschauerzahlen, wachsende Inhaltsbibliotheken und neue Markteinführungen zu bewältigen, ohne dabei Abstriche bei der Performance oder der Kostenkontrolle zu machen. Akamai und Bitmovin bieten eine Infrastruktur, die mit der Nachfrage wächst und gleichzeitig den Betrieb vereinfacht.
- Der Encoding-Stack von Bitmovin läuft in der Akamai Cloud, sodass Anbieter ihre Workflows in einer einzigen Infrastruktur konsolidieren und Ressourcen je nach Bedarf skalieren können.
- Das skalierbare Bereitstellungsnetzwerk von Akamai stellt sicher, dass Performance und Kosteneffizienz stabil bleiben, wenn das Publikum wächst.
- Mit Akamai und Bitmovin haben Streaming-Anbieter außerdem Zugang zu Dutzenden vorintegrierter Branchenpartner wie Videon (für zuverlässige Live-Beitragsverschlüsselung), Zixi (für sicheren Content-Transport mit geringer Latenz), EZDRM (für umfassendes Digital Rights Management) und Yospace (für fortschrittliche serverseitige Werbeeinblendung).
Indem Streaming-Services die Infrastruktur vereinfachen und viele Aspekte des Streaming-Workflows auslagern, verringern sie die Komplexität des Backends und verbessern gleichzeitig die Skalierbarkeit. Dadurch wird eine solide und flexible Grundlage für Wachstum geschaffen.
Effiziente und flexible Workflows
Zuschauer nehmen Inhalte als selbstverständlich hin, doch Streaming-Anbieter verwalten im Hintergrund komplexe Workflows, die Codierung, Verpackung, Bereitstellung und Wiedergabe umfassen. Die Vereinfachung dieser Prozesse ist entscheidend für die Entwicklung anpassbarer Workflows, die die Markteinführungszeit verkürzen und den manuellen Aufwand reduzieren.
Anbieter benötigen Lösungen, die flexible Bereitstellungen unterstützen und sich leicht in bestehende Umgebungen integrieren lassen.
- Die modulare Architektur und der API-First-Ansatz von Bitmovin helfen Entwicklern dabei, Codierung, Wiedergabe und Analysen in maßgeschneiderte Workflows für eine Vielzahl von Branchen zu integrieren.
- Cloud Connect von Bitmovin bietet flexible Bereitstellungsoptionen für die Codierung in der von Bitmovin verwalteten Umgebung oder innerhalb einer dedizierten Infrastruktur in der Akamai Cloud.
- Akamai EdgeWorkers ermöglicht die Personalisierung von Inhalten, Zugriffskontrolle und die Ausführung von Geschäftslogik direkt an der Edge.
- EdgeWorkers unterstützt auch kompliziertere Anwendungsfälle wie A/B-Tests, geospezifische Logik und die Personalisierung von Nutzersitzungen.
Cloud Connect von Bitmovin besonders interessant für Anbieter, die bereits über Akamai Cloud-Guthaben oder Infrastrukturinvestitionen verfügen, da es ihnen hilft, diese Ressourcen zu maximieren und gleichzeitig die Codierungslösungen von Bitmovin weiter zu nutzen. Cloud Connect von Bitmovin läuft direkt in der Akamai Cloud, unterstützt End-to-End-Workflows und bietet Teams die Flexibilität, Services effizienter bereitzustellen und zu verwalten.
Streaming-Latenz
Live-Zuschauer erwarten, dass Streams möglichst in Echtzeit übertragen werden, insbesondere bei Großveranstaltungen wie Sportveranstaltungen, Konzerten oder weltweiten Übertragungen. Akamai und Bitmovin reduzieren die Latenz, indem sie eine Übertragung mit geringer Latenz mit einer schnellen, zuverlässigen Wiedergabe kombinieren. Das wird vor allem mit folgenden Maßnahmen erreicht:
- Akamai platziert Rechenleistung und Inhalte näher an den Endnutzern, um eine reibungslose, konsistente Wiedergabe über eine global verteilte Infrastruktur zu gewährleisten.
- Der Bitmovin Player nutzt adaptives Bitraten-Streaming, schnelle Startzeiten und erweiterte Funktionen wie Multiview-Wiedergabe, mit denen Nutzer in Echtzeit zwischen Kamerawinkeln oder Perspektiven wechseln können.
- Akamai und Bitmovin unterstützen Common Media Client Data (CMCD), indem sie Wiedergabedaten in Bereitstellungsentscheidungen einbeziehen, um Pufferung zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu verbessern.
Ob es sich um ein großes Spiel oder einen Livestream ihres Lieblings-Influencers handelt, das Publikum kann eine flüssige, sofortige Übertragung erleben.
Monetarisierung
Die Monetarisierung spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg von Streaming-Services, und effektive Werbestrategien können den Umsatz deutlich steigern. Bitmovin und Akamai bieten die Tools und Integrationen, die zur Unterstützung mehrerer Werbelieferungs-Workflows und erweiterter Messfunktionen erforderlich sind.
- Akamai und Bitmovin unterstützen die Werbebereitstellung über CSAI, SSAI und SGAI und geben Anbietern die Flexibilität, den besten Ansatz für ihre Workflows zu wählen.
- Beide können mit Partnern wie Yospace, Broadpeak, Google Ad Manager und anderen integrieren, um eine nahtlose Anzeigebereitstellung über Geräte und Regionen hinweg zu ermöglichen.
- AI Scene Analysis von Bitmovin generiert Metadaten auf Szenenebene, indem sie automatisch wichtige Inhaltsmomente erkennt und Daten liefert, die für eine intelligentere Anzeigenplatzierung und kontextbezogene Werbung genutzt werden können.
- Advertising Analytics von Bitmovin liefert Einblicke in die Werbeperformance und hilft Anbietern, Ergebnisse zu verfolgen und Kampagnen zu optimieren.
Diese Funktionen eröffnen Streaming-Anbietern neue Möglichkeiten, Zuschauer mit relevanten Anzeigen anzusprechen, Kampagnen zu optimieren und zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Wiedergabequalität, Erlebnis und Reichweite
Die Bereitstellung eines einheitlichen und personalisierten Zuschauererlebnisses ist entscheidend für die Zufriedenheit des Publikums. Bitmovin und Akamai kombinieren fortschrittliche Wiedergabetechnologie mit globaler Bereitstellung, um eine hohe Streaming-Qualität sowohl für Live- als auch für On-Demand-Inhalte zu gewährleisten.
- Der Player von Bitmovin unterstützt die größte Auswahl an Geräten auf dem Markt und bietet konsistente Funktionen und Performance auf allen Plattformen bei gleichzeitig schnellen Startzeiten und adaptiver Wiedergabe.
- Die Unterstützung von Bitmovin für Live-to-Video-on-Demand und Live-Clipping erhöht die Wiederverwendbarkeit von Inhalten.
- Analytics von Bitmovin bietet Echtzeit-Einblicke in die Wiedergabeperformance und hilft Anbietern, Probleme schneller zu erkennen und das Zuschauererlebnis zu optimieren. Außerdem unterstützt es CMCD, um die Wiedergabequalität weiter zu verbessern.
- Die Cloudinfrastruktur von Akamai ermöglicht es Streaming-Anbietern, Zielgruppen weltweit mit zuverlässiger Reichweite und Skalierbarkeit zu bedienen.
Zuschauer wünschen sich ein zuverlässiges, personalisiertes Erlebnis, und Akamai und Bitmovin machen es ganz einfach, ihnen genau das zu bieten.
Innovation und Zukunftsfähigkeit
Angesichts der rasanten Veränderungen in der Branche infolge der zunehmenden Bedeutung von KI, neuen Monetarisierungsmodellen und sich weiterentwickelnden Geräten ermöglichen Akamai und Bitmovin Workflows, die mit diesen Veränderungen Schritt halten. Ihre Technologie ist darauf ausgelegt, den Branchentrends immer einen Schritt voraus zu sein, sodass Anbieter neue Technologien einführen, innovative Monetarisierungsstrategien ausprobieren und ein verbessertes Zuschauererlebnis bieten können.
Regelmäßige Updates und laufende Wartung stellen sicher, dass diese Workflows aktuell bleiben, sodass Entwickler sich auf die Verbesserung und Einführung neuer Funktionen konzentrieren können, anstatt die Infrastruktur zu verwalten.
Streaming gemeinsam transformieren
Ob Live-Sportübertragungen oder On-Demand-Unterhaltung – Akamai und Bitmovin geben Streaming-Anbietern gemeinsam die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um zu experimentieren, sich anzupassen und zu skalieren. Durch die Kombination ihrer Stärken in den Bereichen Computing, Codierung, Wiedergabe, Analyse, globale Bereitstellung und Integration mit branchenführenden Partnern ermöglichen Akamai und Bitmovin Streaming-Anbietern, den heutigen Anforderungen gerecht zu werden und weltweit außergewöhnliche Zuschauererlebnisse zu bieten.