Popken Fashion Group

Im Laufe der Jahre haben die von Experten geleiteten Workshops und Sicherheitsaudits von Akamai dazu beigetragen, dass Popken neuen Bedrohungen im Bereich Cybersicherheit stets einen Schritt voraus ist. Das zeigt beispielsweise die Fähigkeit des Einzelhändlers, mit der stetig zunehmenden Menge an Bot-Traffic umzugehen.

Um legitime Kunden von unerwünschtem Bot-Traffic zu unterscheiden, wandte sich Popken an Akamai. Hohes Trafficaufkommen wurde zuvor durch nicht-menschliche Interaktionen verzerrt, welche die Popken-Plattform belasteten und das Einkaufserlebnis beeinträchtigten. Mithilfe von Akamai konnte Popken Bot-Aktivitäten identifizieren und abwehren, wodurch die Bandbreite für echte Kunden zur Verfügung stand und die Plattform besser skaliert werden konnte. „Akamai stellte fest, dass Bots in einer Phase für 71 % des Angriffstraffics verantwortlich waren“, so Rogge.

Weiter betont Rogge, dass Popken alles daran setzt, die Sicherheit seiner Kundendaten zu gewährleisten und das Onlineshopping-Erlebnis möglichst reibungslos zu gestalten, obwohl Bots und KI immer präsenter sind. „Dank der globalen Einblicke von Akamai konnten wir innerhalb eines Zeitraums von nur drei Monaten mehr als 217 Millionen Bot-Anfragen erkennen und bewältigen. Diese unvergleichlichen Einblicke in Kombination mit der Technologie und den Services von Akamai versetzen uns in die Lage, im E-Commerce auf dem neuesten Stand zu bleiben und der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein.“