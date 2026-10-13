Sport Network beschleunigt seinen digitalen Wandel, indem es Inhalte diversifiziert, um neue Zielgruppen anzusprechen, und gleichzeitig ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Seitenaufrufen und Werbeeinnahmen sucht. Eine der größten Herausforderungen dabei? Aus Besuchern kostenpflichtige Abonnenten mit Mehrwertdiensten machen, die Loyalität und Bindung verbessern.

Gleichzeitig haben sich die Verkehrsmuster drastisch verändert. Mittlerweile stoßen mehr als 10 Millionen Besucher monatlich über Quellen wie Google Discover und Social-Media-Feeds – und nicht über Direktkanäle – auf die Ziel-Website. Um in diesem algorithmusgesteuerten Ökosystem relevant zu bleiben, muss Sport Network schnelle Seitenladezeiten, ansprechende Inhalte und eine stabile Infrastruktur gewährleisten.

Doch damit nicht genug. Die etablierten digitalen Marken des Unternehmens generieren enorme Mengen an Traffic – und damit auch Daten. Diese Daten müssen in Übereinstimmung mit den Datenschutzvorschriften erfasst und für Stakeholder ohne technische Expertise leicht zugänglich gemacht werden. Denn sie sind täglich darauf angewiesen, um inhaltliche und geschäftliche Entscheidungen zu treffen.

Das Ergebnis: Sport Network benötigte Geschwindigkeit, Einblicke und Schutz – alles in großem Maßstab.