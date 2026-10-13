Um sich vor verschiedenen Online-Bedrohungen zu schützen, hat Subito verschiedene Optionen auf dem Markt ausgelotet. Das Unternehmen entschied sich für Kona Site Defender von Akamai, das Schutz vor DDoS-Angriffen auf Netzwerk- und Anwendungsebene bietet. Darüber hinaus bietet diese Lösung Schutz vor den raffiniertesten Angriffen auf Webanwendungen, darunter SQL Injection, Local File Inclusion, PHP Injection und Cross-Site Scripting. Kona Site Defender kombiniert die Abwehr von DDoS-Angriffen mit einer extrem skalierbaren und präzisen Web Application Firewall (WAF), ohne das Weberlebnis der Nutzer zu beeinträchtigen. „Dank der Akamai Security Solutions müssen wir uns keine Gedanken mehr über Cyberangriffe machen. Die Lösungen sind so effektiv, dass wir gar nicht darüber nachdenken müssen und den Kopf für unsere Arbeit frei haben“, erklärt Cupidi. Jede Woche erkannte die Akamai Intelligent PlatformTM mehr als fünf Millionen verdächtige Anfragen an www.subito.it und wehrte sie ab. Dadurch wurde das Risiko von Serviceunterbrechungen, möglichen Cyberangriffen und Datendiebstahl verringert.

Gleichzeitig führte Subito auch die Akamai-Lösung Fast DNS ein, die auf Performance ausgelegt ist und auch bei DDoS‑Angriffen Verfügbarkeit und Stabilität gewährleistet. Die Lösung verlagert die DNS‑Auflösung von der Unternehmensinfrastruktur auf die Akamai-Plattform und bietet so ein schnelles und zuverlässiges DNS‑Erlebnis, selbst bei großen DDoS-Angriffen. Mit der Akamai-Lösung verzeichnet Subito heute eine Verfügbarkeit mit „fünf Neunen“ (99,999 %): „Da die Akamai-Services auf DDoS-Ausfallsicherheit ausgelegt sind, können sich unsere Sicherheitsexperten auf die Entwicklung neuer Services und Funktionen konzentrieren anstatt auf die Abwehr von Angriffen, um die Infrastruktur am Laufen zu halten“, erklärt Cupidi.