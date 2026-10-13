为了抵御多种在线威胁，Subito 考察了市场上的各种方案。该公司选择了 Akamai Kona Site Defender，这款解决方案包括在网络和应用程序级别抵御 DDoS 攻击的功能。此外，这款解决方案还可以防范高度复杂的 Web 应用程序攻击，包括 SQL 注入、本地文件包含、PHP 注入和跨站点脚本攻击等。Kona Site Defender 将 DDoS 攻击防御与高度可扩展、精确的 Web Application Firewall (WAF) 相结合，而且保证不会对用户 Web 体验产生负面影响。“有了 Akamai 安全解决方案，我们不用再为网络攻击忧心忡忡了。这些解决方案非常有效，让我们可以自由处理工作，而不必去考虑攻击的问题。”Akamai Intelligent PlatformTM 每周检测并抵御了针对 www.subito.it 的 500 多万个可疑请求，从而降低了服务中断、可能的网络攻击和数据被窃的风险。

与此同时，Subito 还采用了 Akamai 的 Fast DNS 解决方案，该解决方案专为实现优越性能而构建，即便面对 DDoS 攻击，也能保持出色的可用性和弹性。该解决方案将 DNS 解析从公司的基础架构分载到 Akamai 平台，即使在发生重大 DDoS 攻击期间也能提供快速可靠的 DNS 体验。在部署 Akamai 解决方案之后，Suito 如今已经实现了“五个九”(99.999%) 的可用性。Cupidi 表示：“Akamai 的服务架构为优化面对 DDoS 攻击时的弹性而设计，这让我们的安全专家可以专注于设计新的服务和功能，而不必分心去考虑抵御攻击以保持基础架构的正常运行。”