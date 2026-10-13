Pour se protéger contre de multiples menaces en ligne, Subito a exploré différentes options sur le marché. La société a opté pour Kona Site Defender d'Akamai, qui inclut une protection contre les attaques DDoS au niveau du réseau et des applications. En outre, cette solution offre une protection contre les attaques d'applications Web les plus sophistiquées, notamment l'injection SQL, l'inclusion de fichiers locaux, l'injection PHP et le cross-site-scripting. Kona Site Defender combine le blocage des attaques DDoS à un Web Application Firewall (WAF) extrêmement évolutif et précis, sans compromettre l'expérience Web de ses utilisateurs. « Grâce aux solutions de sécurité Akamai, nous n'avons plus à nous soucier des cyberattaques. Les solutions sont si efficaces que nous pouvons travailler tranquillement sans penser à ces attaques », explique Cupidi. Chaque semaine, Akamai Intelligent PlatformTM détecte et atténue plus de 5 millions de requêtes suspectes adressées à www.subito.it, réduisant ainsi le risque d'interruptions de service, de cyberattaques potentielles et de vols de données.

En parallèle, Subito a également adopté la solution Fast DNS d'Akamai qui est conçue pour garantir les performances, la disponibilité et la résistance aux attaques DDoS. La solution transfère la résolution DNS de l'infrastructure de l'entreprise vers la plateforme Akamai, offrant ainsi une expérience DNS rapide et fiable, même en cas d'attaques DDoS majeures. Avec la solution Akamai, Subito enregistre aujourd'hui une disponibilité de 99,999 % : « Les services d'Akamai étant conçus pour résister aux attaques DDoS, nos experts en sécurité peuvent se concentrer sur la conception de nouveaux services et fonctionnalités, plutôt que sur la défense contre les attaques pour assurer la continuité de l'infrastructure », explique Cupidi.