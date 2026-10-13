Subitoはいくつものオンライン脅威から自社を保護するために、市場に出ているさまざまな選択肢を検討しました。その結果、ネットワークレベルとアプリケーションレベルのDDoS攻撃に対する防御機能を備えるAkamaiのKona Site Defenderを選びました。このソリューションはさらに、SQLインジェクション、ローカル・ファイル・インクルージョン、PHPインジェクション、クロス・サイト・スクリプティングなど、最も高度なWebアプリケーション攻撃に対する防御機能も備えています。Kona Site Defenderは、DDoS攻撃の緩和に加えて、高いスケーラビリティと精度を特長とするWeb Application Firewall（WAF）の機能を兼ね備え、それらすべてを、ユーザーのWeb体験を損なうことなく実現します。「Akamaiのセキュリティソリューションのおかげで、サイバー攻撃を心配せずにすむようになりました。このソリューションは非常に効果的なので、攻撃について考えることもなく、本来の仕事を進めることができます」Cupidi氏はこのように述べています。Akamai Intelligent PlatformTMは、毎週www.subito.itに対する疑わしいリクエストを500万件以上検知・緩和して、サービスの中断、サイバー攻撃、データ窃盗のリスクを軽減しています。

Subitoは同時にAkamaiのFast DNSソリューションも採用しました。Fast DNSは、DDoS攻撃を受けても可用性とレジリエンスを確保できるように構築されています。このソリューションは、DNS解決を同社のインフラからAkamaiプラットフォームにオフロードし、大規模なDDoS攻撃の最中にも高速かつ信頼性の高いDNS体験を提供します。Akamaiのソリューションを導入したSubitoは、99.999%の可用性を実現しました。「AkamaiのサービスはDDoSに対するレジリエンスを考慮した設計となっているため、当社のセキュリティエキスパートは、攻撃を防御してインフラの稼働を維持することから解放され、新しいサービスと機能の設計に集中できます」（Cupidi氏）