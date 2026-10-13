Lançado na Itália em 2007, o Subito é o principal website do país para compra e venda. Atualmente, está entre as dez marcas online mais visitadas da Itália. O Subito é o principal website de anúncios classificados online, com 8 milhões de usuários mensais e mais de 2 bilhões de visitas por mês. Com 37 categorias (de carros a móveis, empregos e propriedades), o Subito oferece um local simples, rápido e seguro para comprar e vender online. Os vendedores variam de novatos a profissionais de varejo online, cada um usando o website para alcançar um mercado-alvo variado e geograficamente diversificado dentro da Itália.
O Subito deve seu sucesso a uma oferta ampla e de alta qualidade (o conteúdo é verificado para maior segurança) e, acima de tudo, uma plataforma intuitiva e eficaz, otimizada para a melhor experiência de usuário possível. Para os usuários da plataforma, sejam visitantes ocasionais ou compradores e vendedores regulares, um website rápido e confiável é essencial para os negócios.
"Graças à solução Kona da Akamai, nossos especialistas em segurança podem se concentrar em projetar novos serviços e funcionalidades, em vez de se defender contra ataques para manter a infraestrutura em funcionamento."— Marco Cupidi, diretor de tecnologia do Subito
Histórico
Lançado na Itália em 2007, o Subito é o principal website do país para compra e venda. Atualmente, está entre as dez marcas online mais visitadas da Itália. O Subito é o principal website de anúncios classificados online, com 8 milhões de usuários mensais e mais de 2 bilhões de visitas por mês. Com 37 categorias (de carros a móveis, empregos e propriedades), o Subito oferece um local simples, rápido e seguro para comprar e vender online. Os vendedores variam de novatos a profissionais de varejo online, cada um usando o website para alcançar um mercado-alvo variado e geograficamente diversificado dentro da Itália.
O desafio
Com uma ampla base de usuários conectando-se em horários de pico de tráfego, fornecer rapidamente conteúdo otimizado para exibição em todos os dispositivos é de extrema importância.
Além de garantir um website de alto desempenho, o Subito exige disponibilidade de serviço durante ataques cibernéticos. Como um dos websites mais visitados da Itália, o Subito tem sido continuamente alvo de ataques DDoS (negação de serviços distribuídos) e ataques no nível de aplicações.
"Para websites populares, ser alvo de ataques cibernéticos é um fato. Nossa plataforma foi vítima de dezenas de ataques, a maioria deles volumétricos, alguns com mais de 15 Gbps", explica Marco Cupidi, diretor de tecnologia do Subito. Antes de mudar para a Akamai, o Subito estava usando uma solução que não conseguia mais lidar com ameaças contínuas nem garantir o melhor serviço aos usuários. Além disso, o processo de mitigação causou atrasos de carregamento, negando acesso a alguns usuários à plataforma. Como resultado, era necessário que o Subito encontrasse uma nova solução. Uma solução que pudesse fornecer proteção constante contra invasões externas, garantindo simultaneamente a continuidade do serviço, mesmo quando o website estivesse sob ataque.
Os objetivos
O Subito precisava atender a quatro requisitos-chave para atingir seus objetivos de negócios:
- Garantir a disponibilidade contínua do website. A organização precisava manter uma presença online confiável e segura, mesmo sob um ataque cibernético.
- Proteção contra várias ameaças à segurança online. O Subito precisava de uma solução para protegê-los contra ataques DDoS em nível de rede e aplicações, bem como ataques a aplicações Web.
- Facilitar e melhorar o gerenciamento de soluções de segurança. A empresa precisava de uma solução de segurança para reduzir drasticamente o tempo e o esforço para a mitigação de ataques.
- Liberar a nova funcionalidade da aplicação. O Subito precisava empregar técnicas úteis para lançar aplicações e atualizações para os seus usuários sem interromper o serviço.
Por que a Akamai?
Garantia de serviço mesmo durante ciberataques
Para se proteger contra várias ameaças online, o Subito explorou diferentes opções no mercado. A empresa optou pelo Kona Site Defender da Akamai, que inclui proteção contra ataques DDoS no nível de rede e de aplicações. Além disso, ela oferece proteção contra os mais sofisticados ataques a aplicações Web, incluindo injeção de SQL, inclusão de arquivo local, injeção de PHP e Cross Site Scripting, entre outros. O Kona Site Defender combina a mitigação de ataques DDoS com um WAF (Web Application Firewall) extremamente escalável e preciso, tudo sem comprometer a experiência na Web dos usuários. "Graças às soluções de segurança da Akamai, não precisamos mais nos preocupar com ataques cibernéticos. As soluções são tão eficazes que estamos livres para realizar nossos trabalhos sem nem mesmo pensar nesses ataques", explica Cupidi. A cada semana, a Akamai Intelligent PlatformTM detecta e mitiga mais de 5 milhões de solicitações suspeitas direcionadas ao www.subito.it, reduzindo o risco de interrupções de serviço, possíveis ataques cibernéticos e roubo de dados.
Ao mesmo tempo, o Subito também adotou a solução Fast DNS da Akamai criada para oferecer desempenho, permitindo disponibilidade e resiliência, apesar dos ataques DDoS. A solução transfere a resolução de DNS da infraestrutura da empresa para a plataforma Akamai, proporcionando uma experiência de DNS rápida e confiável, mesmo durante ataques DDoS. Com a solução Akamai implantada, hoje o Subito registra uma disponibilidade em "cinco noves": "Como os serviços da Akamai são projetados para resiliência ao DDoS, nossos especialistas em segurança podem se concentrar em projetar novos serviços e funcionalidades, em vez de se defender contra ataques para manter a infraestrutura em funcionamento", diz Cupidi.
Um parceiro confiável, muitos benefícios
A Akamai tornou-se um consultor-chave confiável para o Subito ao longo de sua colaboração de longa data. Até 2010, o Subito usava uma rede proprietária para entregar seu conteúdo. Embora essa solução fosse inicialmente sólida e eficaz, o crescimento no tráfego do website a tornava inadequada. O Subito exigia uma solução mais avançada em termos de eficiência e tempo de lançamento no mercado, que também pudesse enfrentar novos desafios impostos por usuários constantemente conectados, fornecendo experiências altamente disponíveis, seguras e escaláveis. Em 2011, a empresa adotou as soluções Web Performance da Akamai, que melhoraram o desempenho da plataforma e o envolvimento do usuário. Além de melhorar o desempenho, o Subito.it obteve uma taxa de transferência de 90% para solicitações do website, gerenciada diretamente pela Akamai, sem a necessidade de infraestrutura adicional.
Liberar novos recursos sem interromper o serviço
A plataforma Akamai oferece ao Subito a oportunidade de empregar técnicas úteis, como implantação verde-água e a liberação canário. Com o suporte da Akamai, o Subito pode liberar aplicações e atualizações, minimizando o tempo de inatividade do serviço. A empresa também pode rotear um tráfego real da pilha azul para a pilha verde, usando o sistema de monitoramento para rastrear a estabilidade.
No geral, a parceria com a Akamai permitiu que o Subito atendesse às necessidades dos usuários para uma experiência na Web fluida e de alta qualidade. "A Akamai nos ajuda a oferecer um serviço mais rápido com maior disponibilidade", conclui Cupidi.
Sobre o Subito
Subito.it é a empresa de plataforma digital do Subito. Fundado em Milão em 2007, o Subito oferece o serviço de e-commerce mais fácil, rápido e seguro para realizar grandes negócios, graças à sua eficácia, qualidade e tamanho da oferta. Com mais de seis milhões de anúncios diferenciados em 37 categorias variadas para mercadorias e áreas geográficas, mais de oito milhões de usuários mensais e mais de setenta milhões de páginas visitadas diariamente (fonte interna), o Subito é o primeiro serviço de publicidade e um dos seis websites mais visitados na Itália (fonte: Media Audiweb Total Digital Audience 2015).
O Subito faz parte do Schibsted Media Group (www.schibsted.com), multinacional norueguesa fundada em 1839 com 6.900 funcionários e operando com sucesso em 30 países em diferentes mercados: publicação (jornais diários, TV e imprensa gratuita), digital (notícias e anúncios classificados) e móvel (serviços).
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.