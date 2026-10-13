Para se proteger contra várias ameaças online, o Subito explorou diferentes opções no mercado. A empresa optou pelo Kona Site Defender da Akamai, que inclui proteção contra ataques DDoS no nível de rede e de aplicações. Além disso, ela oferece proteção contra os mais sofisticados ataques a aplicações Web, incluindo injeção de SQL, inclusão de arquivo local, injeção de PHP e Cross Site Scripting, entre outros. O Kona Site Defender combina a mitigação de ataques DDoS com um WAF (Web Application Firewall) extremamente escalável e preciso, tudo sem comprometer a experiência na Web dos usuários. "Graças às soluções de segurança da Akamai, não precisamos mais nos preocupar com ataques cibernéticos. As soluções são tão eficazes que estamos livres para realizar nossos trabalhos sem nem mesmo pensar nesses ataques", explica Cupidi. A cada semana, a Akamai Intelligent PlatformTM detecta e mitiga mais de 5 milhões de solicitações suspeitas direcionadas ao www.subito.it, reduzindo o risco de interrupções de serviço, possíveis ataques cibernéticos e roubo de dados.

Ao mesmo tempo, o Subito também adotou a solução Fast DNS da Akamai criada para oferecer desempenho, permitindo disponibilidade e resiliência, apesar dos ataques DDoS. A solução transfere a resolução de DNS da infraestrutura da empresa para a plataforma Akamai, proporcionando uma experiência de DNS rápida e confiável, mesmo durante ataques DDoS. Com a solução Akamai implantada, hoje o Subito registra uma disponibilidade em "cinco noves": "Como os serviços da Akamai são projetados para resiliência ao DDoS, nossos especialistas em segurança podem se concentrar em projetar novos serviços e funcionalidades, em vez de se defender contra ataques para manter a infraestrutura em funcionamento", diz Cupidi.