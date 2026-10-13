다양한 온라인 위협으로부터 기업을 보호하기 위해 Subito는 시장에 나와 있는 다양한 옵션을 조사했습니다. Subito는 네트워크 및 애플리케이션 수준에서 DDoS 공격을 방어하는 기능이 포함된 Akamai의 Kona Site Defender를 선택했습니다. 또한, 이 솔루션은 SQL 인젝션, 로컬 파일 인클루전, PHP 인젝션, 크로스 사이트 스크립팅을 비롯한 가장 정교한 웹 애플리케이션 공격에 대한 보호 기능을 제공합니다. Kona Site Defender는 DDoS 공격 방어 기능과 확장성이 뛰어나고 정교한 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 결합해 사용자의 웹 경험을 저해하지 않습니다. 쿠피디는 "Akamai 보안 솔루션 덕분에 더 이상 사이버 공격을 걱정할 필요가 없습니다. 솔루션이 매우 효과적이어서 공격에 신경 쓰지 않고 업무를 자유롭게 처리할 수 있습니다."라고 설명합니다. Akamai Intelligent PlatformTM은 매주 www.subito.it에 대한 500만 건 이상의 의심스러운 요청을 탐지하고 방어해 서비스 중단, 사이버 공격, 데이터 유출 리스크를 줄입니다.

Subito는 이와 동시에 DDoS 공격을 받을 때에도 성능, 가용성, 안정성을 제공하는 Akamai의 Fast DNS 솔루션을 도입했습니다. 이 솔루션은 Subito의 인프라에서 Akamai 플랫폼으로 DNS 레졸루션을 분산시켜 대규모 DDoS 공격 중에도 빠르고 안정적인 DNS 경험을 제공합니다. 현재 Subitto는 Akamai 솔루션을 통해 "99.999%”의 가용성을 기록하고 있습니다. "Akamai의 서비스는 DDoS 안정성을 제공하도록 제작됐기 때문에 Subito의 보안 전문가들은 공격을 방어하는 대신에 새로운 서비스와 기능을 설계하는 데 집중해 인프라를 지속적으로 가동할 수 있습니다”라고 쿠피디는 말합니다.