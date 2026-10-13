Per proteggersi da più minacce online, Subito ha valutato diverse opzioni sul mercato. L'azienda ha optato per Kona Site Defender di Akamai, che include la protezione dagli attacchi DDoS a livello di rete e di applicazione. Inoltre, questa soluzione offre protezione contro gli attacchi alle applicazioni web più sofisticati, tra cui SQL injection, Local File Inclusion, PHP Injection e Cross Site Scripting, tra gli altri. Kona Site Defender combina la mitigazione degli attacchi DDoS con un WAF (Web Application Firewall) estremamente scalabile e preciso, il tutto senza compromettere le web experience dei propri utenti. Grazie alle soluzioni per la sicurezza di Akamai, non dobbiamo più preoccuparci degli attacchi informatici. Le soluzioni sono così efficaci che siamo liberi di svolgere il nostro lavoro senza nemmeno pensare a questi attacchi", spiega Cupidi. Ogni settimana, l'Akamai Intelligent PlatformTM ha rilevato e mitigato più di 5 milioni di richieste sospette dirette a www.subito.it, riducendo così il rischio di interruzioni del servizio, possibili attacchi informatici e furto di dati.

Al contempo, Subito ha anche adottato Fast DNS di Akamai, progettata per le performance, consentendo disponibilità e resilienza nonostante gli attacchi DDoS. La soluzione esegue l'offload della risoluzione DNS dall'infrastruttura aziendale alla piattaforma Akamai, fornendo un'experience DNS rapida e affidabile, anche durante i principali attacchi DDoS. Con l'implementazione della soluzione Akamai, Subito oggi registra una disponibilità di "cinque nove": "Poiché i servizi Akamai sono progettati per la resilienza del DNS, i nostri esperti di sicurezza possono concentrarsi sulla progettazione di nuovi servizi e funzionalità piuttosto che sulla difesa dagli attacchi per mantenere l'infrastruttura attiva e funzionante", afferma Cupidi.