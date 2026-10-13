Para protegerse frente a varias amenazas online, Subito exploró diferentes opciones en el mercado. La empresa optó por Kona Site Defender de Akamai, que incluye protección contra ataques DDoS a nivel de red y aplicación. Además, esta solución ofrece protección contra los ataques más sofisticados a aplicaciones web, que incluyen inyección SQL, inclusión local de archivos, inyección PHP y scripts entre sitios, entre otros. Kona Site Defender combina la mitigación de ataques DDoS con un firewall de aplicaciones web (WAF) extremadamente escalable y preciso, todo ello sin comprometer la experiencia web de sus usuarios. "Gracias a las soluciones de seguridad de Akamai, ya no tenemos que preocuparnos por los ciberataques. Las soluciones son tan eficaces que podemos realizar nuestro trabajo libremente sin pararnos a pensar en estos ataques", explica Cupidi. Cada semana, Akamai Intelligent PlatformTM ha detectado y mitigado más de 5 millones de solicitudes sospechosas dirigidas a www.subito.it, por lo que se ha reducido el riesgo de interrupciones del servicio, los posibles ciberataques y el robo de datos.

Al mismo tiempo, Subito también adoptó la solución Fast DNS de Akamai, diseñada para el rendimiento, lo que mejora la disponibilidad y resiliencia a pesar de los ataques DDoS. La solución aligera la carga de la resolución de DNS desde la infraestructura de la empresa hasta la plataforma de Akamai, lo que proporciona una experiencia de DNS rápida y fiable, incluso durante grandes ataques DDoS. Con la solución Akamai, hoy en día Subito registra una disponibilidad íntegra: "Dado que los servicios de Akamai están concebidos para resistir los ataques DDoS, nuestros expertos en seguridad pueden centrarse en el diseño de nuevos servicios y funcionalidades en lugar de defenderse de ataques para mantener la infraestructura en funcionamiento", afirma Cupidi.