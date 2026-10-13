Angesichts der weltweiten Geschäftsprozesse stand Victorinox vor der Herausforderung, einheitliche Cybersicherheitsrichtlinien an allen Standorten durchzusetzen. Obwohl das Unternehmen Netzwerk-Firewalls eingerichtet hatte, reichten sie nicht aus, um einen klaren Überblick über die Vorgänge im Netzwerk zu erhalten.

„Wir brauchten mehr als nur Firewalls – denn sie verhindern keine laterale Bewegung im Netzwerk. Wir konnten nicht einmal sehen, welche Computer miteinander kommunizieren“, erklärt Stefan Epp, Head of IT Infrastructure. Diese mangelnde Transparenz sorgte bei Victorinox für Unsicherheit bezüglich der tatsächlichen Sicherheitsrisiken im Unternehmensnetzwerk.