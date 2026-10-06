Netskope ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheit und definiert Cloud-, Daten- und Netzwerksicherheit neu. Tausende von Kunden, darunter mehr als 25 der Fortune 100, vertrauen auf Netskope, um sich neuen Bedrohungen zu stellen, Technologiewechsel zu erleichtern und sie bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen.
Unter den vielen geschäftskritischen Technologiebereichen, die es zu schützen gilt, sind Zehntausende von APIs weltweit, für deren Sicherheit Netskope verantwortlich ist – eine Leistung, die das Unternehmen nur durch einen neuen Ansatz jenseits der traditionellen Anwendungssicherheit realisieren konnte. Nachdem Netskope Lücken in der API-Sicherheitslage eines seiner Kunden entdeckt hatte, wandte sich das Unternehmen an Noname Security (jetzt ein Akamai-Unternehmen), das die Tools der nächsten Generation bereitstellte, die zum Schutz der Kunden vor böswilligen API-Angriffen benötigt wurden.