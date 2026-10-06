Netskope entschied sich für die Noname API Security Platform (jetzt Teil von Akamai API Security), um APIs sowohl in der Vorproduktions- als auch in der Produktionsphase zu schützen. Zur Sicherung von APIs in der Produktion kam das Discovery-Modul von Akamai API Security zum Einsatz, um eine genaue Bestandsaufnahme der internen, externen und Drittanbieter-APIs der Kunden zu erstellen und alle sensiblen Daten zu klassifizieren, die diese APIs durchliefen. Sobald eine genaue Bestandsaufnahme vorlag, wurde das Runtime Protection-Modul eingesetzt, um Anomalien zu erkennen und API-Angriffe in Echtzeit zu blockieren.

Im Rahmen der Vorproduktion nutzte Netskope die API-Sicherheitstestlösung von Akamai, mit der Unternehmen APIs vor der Bereitstellung auf Schwachstellen und Fehlkonfigurationen testen können. Die Lösung kann automatisch mehr als 100 dynamische Tests ausführen, die bösartigen Traffic simulieren. Dies hilft nicht nur den Entwicklern eines Unternehmens, ihren Code zu sichern, sondern gewährleistet auch die Sicherheit des API-Produkts, das für Kunden freigegeben werden soll.

Während der Evaluierungsphase fielen den Entwicklern sofort Funktionen ins Auge, die ihnen das Leben erleichtern würden. Sie erkannten, dass Akamai ihnen helfen kann, wenn der Entwickler aufgrund des Alters der API keine API-Spezifikation hat – jetzt ist es möglich, schnell eine zu erstellen. Sie müssen sich den Code nicht ansehen, um die API zu verstehen, da die Spezifikation automatisch für sie erstellt wird. Dasselbe Erlebnis gilt für die Protokolle und Transaktionen. Die Entwickler können Anfragen in verschiedenen Systemen durchführen und sich die Protokollzeilen ansehen.

Es überrascht nicht, dass die Plattform auch ein großer Gewinn für das Sicherheitsteam war. Das Team konnte nicht nur herkömmliche Angriffe erkennen, sondern auch ausgefeiltere Bedrohungen aufdecken.