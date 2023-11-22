Groupe Rocher elige a Akamai para ofrecer experiencias de primera clase a sus clientes

Los clientes de Groupe Rocher esperan poder comprar los productos cosméticos más innovadores en sus tiendas u online de forma fácil y eficaz. Incluso durante los periodos de mayor actividad, como el Black Friday o el Cyber Monday, se espera que el sitio web de la empresa ofrezca una experiencia de compra segura y sin problemas.

Akamai proporciona a Groupe Rocher la infraestructura necesaria para ello. Akamai App & API Protector combina en una única solución un firewall de aplicaciones web, seguridad de API y protección frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) de capa 7. Identifica rápidamente las vulnerabilidades y mitiga las amenazas en las infraestructuras de web y de las API de la empresa.

Jérôme Etienne, director de seguridad de la información de Groupe Rocher, explica más en detalle la colaboración con Akamai: "Nos encanta trabajar con Akamai. Ofrecen constantemente una gran fiabilidad y rendimiento a través de sus soluciones, que además cumplen totalmente con las normativas de seguridad más recientes. El equipo es prácticamente una extensión del nuestro, actuando de una manera muy profesional y siempre disponible si necesitamos ayuda. Nos han permitido ofrecer a nuestros clientes experiencias de compra seguras y eficientes. El valor empresarial que obtenemos a través de esta colaboración es fantástico y miramos con ilusión hacia un futuro de trabajo conjunto para seguir reconectando a las personas con la naturaleza".