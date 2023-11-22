Groupe Rocher elige a Akamai para ofrecer experiencias de primera clase a sus clientes

Groupe Rocher es una empresa familiar fundada en Bretaña (Francia) en 1959. Con el convencimiento de la experiencia personal de su fundador, Yves Rocher, de que la naturaleza tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas y, por lo tanto, en su deseo de actuar por el planeta, el objetivo declarado del Groupe Rocher es "volver a conectar a las personas con la naturaleza". Como tal, es el primer grupo internacional que se ha convertido en una "empresa con una misión" (Entreprise à Mission) bajo la ley francesa. Estamos encantados de que una empresa tan innovadora, con valores tan estrechamente alineados con los nuestros, haya elegido a Akamai para ofrecer una experiencia perfecta a sus clientes.
Bots, tengan cuidad
Para una organización que se enorgullece de sus productos innovadores, es esencial mantener la fidelidad del cliente. Los bots pueden dañar la experiencia de compra y generar frustración en los clientes que se han perdido la última versión del producto porque los bots les han ganado la mano.
Aquí es donde entra en juego Akamai. Akamai Bot Manager Premier destaca por distinguir el tráfico real del tráfico de bots, lo que ayuda a vencer incluso a los bots más sofisticados. Obtenemos información de inteligencia a partir de los datos más limpios, que se basan en 11 500 millones de solicitudes de bots y 280 millones de inicios de sesión de bots diarios. Todo ello ayuda a Groupe Rocher a proteger toda su superficie de ataque y sus marcas más famosas, que incluyen Yves Rocher, Arbonne y Dr. Pierre Ricaud.
Experiencias de compra seguras y fluidas
Los clientes de Groupe Rocher esperan poder comprar los productos cosméticos más innovadores en sus tiendas u online de forma fácil y eficaz. Incluso durante los periodos de mayor actividad, como el Black Friday o el Cyber Monday, se espera que el sitio web de la empresa ofrezca una experiencia de compra segura y sin problemas.
Akamai proporciona a Groupe Rocher la infraestructura necesaria para ello. Akamai App & API Protector combina en una única solución un firewall de aplicaciones web, seguridad de API y protección frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) de capa 7. Identifica rápidamente las vulnerabilidades y mitiga las amenazas en las infraestructuras de web y de las API de la empresa.
Jérôme Etienne, director de seguridad de la información de Groupe Rocher, explica más en detalle la colaboración con Akamai: "Nos encanta trabajar con Akamai. Ofrecen constantemente una gran fiabilidad y rendimiento a través de sus soluciones, que además cumplen totalmente con las normativas de seguridad más recientes. El equipo es prácticamente una extensión del nuestro, actuando de una manera muy profesional y siempre disponible si necesitamos ayuda. Nos han permitido ofrecer a nuestros clientes experiencias de compra seguras y eficientes. El valor empresarial que obtenemos a través de esta colaboración es fantástico y miramos con ilusión hacia un futuro de trabajo conjunto para seguir reconectando a las personas con la naturaleza".
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.